نعى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، والاتحاد الآيرلندي لكرة القدم، المدرب السابق روي كويل، الذي توفي عن عمر ناهز 80 عاماً، مشيدين بمسيرته الحافلة بالإنجازات وإسهاماته البارزة في كرة القدم بآيرلندا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن كويل حقق 13 لقباً للدوري خلال مسيرة تدريبية امتدت 32 عاما، قاد خلالها ناديي لينفيلد وغلنتوران إلى العديد من النجاحات، كما تولى تدريب أندية آردز وديري سيتي ونيواري سيتي.

وخلال مسيرته لاعباً، خاض كويل خمس مباريات دولية مع منتخب آيرلندا الشمالية، ودافع عن ألوان أندية باليمينا وغلنتوران وشيفيلد وينزداي وغريمسبي ولينفيلد.

وقال كولين ماكندري، رئيس الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم: «كان روي أيقونة في لعبتنا، وشخصية حاضرة باستمرار طوال فترة عملي في مجال كرة القدم».

وأضاف: «كان مصدر إلهام لي وللكثيرين غيري، ورجلاً واسع المعرفة وملماً بكل جوانب كرة القدم في آيرلندا الشمالية».

وتابع: «كانت خبرته ورؤيته وشغفه باللعبة واضحة في كل مرة تتحدث إليه فيها، كما أن إنجازاته مدرباً تتحدث عن نفسها».

وأكد ماكندري أن التتويج بـ13 لقباً للدوري وتحقيق النجاح مع اثنين من أكبر أندية آيرلندا الشمالية يمثلان سجلاً استثنائياً، مشيداً بقدرة كويل على بناء فرق ناجحة والمحافظة على مستويات عالية لسنوات طويلة.

من جانبه، أشاد إنفانتينو بالإرث الذي تركه المدرب الراحل، قائلاً: «سيظل كويل حاضراً في ذاكرة آيرلندا الشمالية، ولا سيما في ناديي لينفيلد وغلنتوران، وكذلك خارجها، بفضل تفانيه والتزامه بلعبتنا الجميلة».

وأضاف رئيس «فيفا»: «بالنيابة عن فيفا وأسرة كرة القدم العالمية، أتقدم بخالص التعازي إلى عائلته وأصدقائه وكل من حظي بفرصة العمل معه. ليرقد في سلام».