أكد مجلس التعاون الخليجي أن إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلية على مواصلة اعتداءاتها الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الدولية المبذولة لتثبيته، يعكس نهجاً خطيراً يقوض مساعي التهدئة والاستقرار، ويهدد فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأدان جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان، السبت، بأشد العبارات، الاعتداءات الوحشية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما تشهده مناطق متفرقة من القطاع من قصف واستهداف للمدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مجدداً التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.