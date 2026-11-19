كشف الجيش الإسرائيلي، ‌اليوم (الخميس) عن أنه أنهى عملية توغل بالدبابات استهدفت تفكيك نفق يشتبه في أنه تابع لحركة «حماس» في وسط قطاع غزة، في أبرز عملية برية ينفِّذها عبر خط ​وقف إطلاق النار المعروف بـ«الخط الأصفر» منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال الجيش الإسرائيلي، في رسالة نشرها على «فيسبوك» موجهة إلى سكان غزة، إن القوات أنهت نشاطاً ضد بنية تحتية تابعة لـ«حماس» في المنطقة، وإن طريق صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الممتد من شمال القطاع إلى جنوبه، أُعيد فتحه.

وفرَّت عائلات فلسطينية من المنطقة قبل يوم بعدما تقدَّمت الدبابات على الطريق، في أول مرة يعلن فيها الجيش الإسرائيلي علناً عملية توغل عميقة تتجاوز الخط ‌الفاصل بين ‌مناطق السيطرة الإسرائيلية ومناطق سيطرة «حماس» منذ اتفاق وقف ​إطلاق ‌النار ⁠في ​أكتوبر (تشرين الأول) ⁠2025.

وقال سكان، اليوم، إن الطريق ما زال خطراً مع سماع إطلاق نار متقطع، مما دفع المركبات والأهالي إلى تجنب المنطقة. وأظهرت مقاطع مُصوَّرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمكَّن «رويترز» من التحقق منها بعد، أكواماً من الرمال على طريق صلاح الدين وأضراراً في ملاجئ بالمنطقة التي عملت فيها الدبابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، أن قواته وعناصر من أجهزة المخابرات بدأت «نشاطاً عملياتياً مركزاً» لتفكيك ما ⁠وصفه بأنه نفق يقع إلى الغرب من الخط الأصفر شكَّل ‌تهديداً لقواته، مضيفاً أنه جرى تحذير المدنيِّين من ‌الاقتراب من المنطقة.

وخشية تجدد الهجوم العسكري، حملت عائلات ​فلسطينية، نزح معظمها مرات عدة منذ ‌اندلاع الحرب في 2023، أمتعتها فوق الدراجات والكراسي المتحركة والدراجات النارية والمركبات ‌في أثناء فرارها. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره «حماس» إن نحو 6 آلاف شخص غادروا المنطقة أمس.

وكثَّفت إسرائيل، التي تقول إن «حماس» تعيد في الآونة الأخيرة تنظيم صفوفها وتسليح عناصرها، هجماتها على الحركة. وتتهم «حماس» إسرائيل بمحاولة تقويض اتفاق وقف إطلاق النار ‌الذي توسَّطت فيه الولايات المتحدة.

واتهم «مجلس السلام» المدعوم من الولايات المتحدة والمكلف بالإشراف على وقف إطلاق النار كلاً من إسرائيل ⁠و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما ⁠المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية.

وبات معظم سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليونَي نسمة مكدسين الآن في نحو ثلث مساحة القطاع الساحلي، ويعيشون في الغالب داخل خيام مؤقتة أو مبانٍ متضررة في مناطق تقع تحت سيطرة «حماس». بينما دمَّرت القوات الإسرائيلية إلى حدٍّ كبير ثلثي القطاع اللذين لا تزال تسيطر عليهما وأخلتهما من السكان.

وتقول السلطات في القطاع إن أكثر من 74 ألفاً سقطوا قتلى في غزة جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت الهجوم الذي شنَّه مقاتلون بقيادة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ​ما لا يقل عن 1600 ​فلسطيني قُتلوا في ضربات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما يشير الجيش الإسرائيلي إلى إن 5 من جنوده قُتلوا خلال الفترة نفسها.