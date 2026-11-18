تقدمت دبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية وسط قطاع غزة بالتزامن مع إعلان الجيش بدء عملية عسكرية في 3 مناطق وسط القطاع، وفق إعلام محلي فلسطيني؛ الأربعاء.
وذكرت «شبكة قدس» الفلسطينية، على موقعها الإلكتروني، أن «دبابات وجرافات عسكرية للاحتلال تقدمت في منطقة عتلة الريس شرقي مخيم البريج، وسط القطاع، وسط إطلاق قذائف مدفعية وإطلاق نار مستمر».
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد «إعلان جيش الاحتلال، اليوم، بدء عملية عسكرية في محيط ما يُعرف بـ(الخط الأصفر) وسط قطاع غزة، وتحديداً في 3 مربعات بمحيط مخيمي البريج والنصيرات».
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن العملية تشمل المربعات «660» و«661» و«666»، معلناً إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور في نطاق هذه المناطق.
ولفتت «الشبكة» إلى أن المربع «660» يقع شمال وشمال غربي مخيم البريج، فيما يقع المربع «661» بمحاذاته ضمن نطاق المخيم، أما المربع «666»، فيقع شمال مخيم النصيرات، ويشمل منطقة الدعوة والمناطق القريبة من وادي غزة جنوباً.
إلى ذلك، اتهمت الهيئة المشرفة على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإنهاء الحرب في غزة كلاً من إسرائيل وحركة «حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما لإنهاء الأعمال القتالية؛ مما يجعل سكان غزة يواجهون ظروفاً متردية ويهدد بانهيار وقف إطلاق النار.
وتقرير «مجلس السلام» المؤلف من 12 صفحة، وقد اطلعت عليه «رويترز»، هو الثاني الذي تقدمه الهيئة إلى «مجلس الأمن» التابع للأمم المتحدة منذ دخول وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل 13 شهراً. و«يقدم التقرير تقييماً واقعياً للتقدم المحرز» خلال تلك الفترة.
ومن المتوقع أن يقدم «مجلس السلام»، الذي أنشأه ويرأسه ترمب، نتائج التقرير إلى اجتماع لـ«مجلس الأمن» في نيويورك بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال التقرير: «الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على أرض الواقع تظل الخطر الأساسي الذي يهدد العملية»، محذراً بأن «أي وقف لإطلاق النار لا يحقق نتائج ملموسة لا يمكن أن يصمد للأبد».
ولم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولا المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة «حماس»، بعدُ على طلبات للتعليق على التقرير.