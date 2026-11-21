لم تكد نشوة الانتصار الانتخابي الكبير للديمقراطيين تهدأ، حتى انتقلت المعركة من صناديق الاقتراع إلى أروقة الكونغرس؛ فالحزب الذي انتزع الأغلبية من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، يجد نفسه أمام اختبار داخلي لا يقل تعقيداً عن مواجهته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط خلافات حول القيادة والأجندة السياسية. يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» أسباب هذه الانقسامات وتداعياتها على أجندة الديمقراطيين.

مواجهة غير مسبوقة

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في الكونغرس في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ 42 عاماً، يواجه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تحدياً مباشراً على منصبه؛ فالسيناتور كريس فان هولن يسعى إلى إزاحة زعيم الأغلبية الحالي تشاك شومر، بدعم من الجناح التقدمي، في معركة تتجاوز الصراع الشخصي إلى خلافات حول توجهات الحزب.

ورغم تصاعد الدعوات إلى التغيير، بدا مات بينيت، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي نائب مساعد الرئيس السابق بيل كلينتون، واثقاً بقدرة شومر على الاحتفاظ بمنصبه، مشيراً إلى دوره في تحقيق الانتصار الانتخابي الذي منح الديمقراطيين 56 مقعداً في مجلس الشيوخ. وقال بينيت: «لقد قام تشاك شومر بتجنيد معظم الأشخاص الذين حققوا هذا الانتصار الاستثنائي. لم يتوقع أحد أن نحصل على هذا النوع من الأغلبية». ورفض بينيت اتهامات خصوم شومر بأنه تخلى عن المرشحين التقدميين، مؤكداً أنه حشد الموارد لدعمهم بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية، وتساءل عن جدوى تقديم فان هولن بوصفه ممثلاً لجيل جديد، قائلاً: «كريس فان هولن يبلغ من العمر 67 عاماً. هذا ليس جيلاً جديداً من القيادة».

السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان في الكونغرس في 19 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

أما الكاتب السياسي والمدعي العام الفيدرالي السابق أنكوش كادوري، فاعتبر أن استبدال زعيم الحزب بعد انتصار انتخابي بهذا الحجم سيكون أمراً غير مألوف ومحرجاً، موضحاً أن الخلاف «ليس مسألة تتعلق بالجيل بقدر ما هو خلافات عميقة الجذور ومستمرة منذ فترة طويلة مع تشاك شومر حول المواقف السياسية» أبرزها إسرائيل. ومن الجانب الجمهوري، حذر كيفين بيشوب، المدير السابق للاتصالات لدى السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام من أن العودة إلى الأغلبية تضخم الخلافات الداخلية، قائلاً: «بمجرد عودة أي حزب إلى الأغلبية، فإن كل الخلافات، مهما كانت صغيرة، تتضخم»، مضيفاً أن الناخبين يتوقعون من الحزب الفائز «تحقيق المستحيل تقريباً».

جيفريز تحت ضغط اليسار

جيفريز في مؤتمر صحافي في الكونغرس في 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي مجلس النواب، لا تبدو مهمة حكيم جيفريز أقل تعقيداً، رغم فوزه بترشيح الديمقراطيين لرئاسة مجلس النواب؛ فصعود الجناح التقدمي ترافق مع ضغوط لتبني أجندة أكثر يسارية، خصوصاً في ملفات الرعاية الصحية وتكاليف المعيشة.

وقد أثارت تصريحات بعض النواب الجدد بشأن تعرضهم لضغوط لدعم جيفريز لرئاسة المجلس تساؤلات حول تماسك الكتلة الديمقراطية، رغم حصوله على تأييد 251 نائباً مقابل معارضة 11. ويرى بينيت أن جيفريز سيحتاج إلى وقت للتأقلم مع منصبه الجديد، محذراً من مقارنته بسلفته نانسي بيلوسي، وقال: «لا أعتقد أنه سيتمتع بنفس القبضة الحديدية على كتلته البرلمانية التي كانت تتمتع بها بيلوسي»، لكنه أضاف أن الأغلبية المريحة تمنحه القدرة على تجاوز اعتراضات بعض أعضاء حزبه. أما بيشوب، فأقر بأن الأغلبية الديمقراطية الواسعة تمنح جيفريز هامشاً كبيراً للمناورة، قائلاً: «عندما تمتلك أغلبية بهذا الحجم، فهذا أمر يجعلنا نحن الجمهوريين نشعر بقليل من الغيرة»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الكثير من التشريعات التي قد يمررها مجلس النواب ستصطدم بمجلس الشيوخ أو بـ«الفيتو» الرئاسي.

إسرائيل... معضلة الديمقراطيين

جيفريز إلى جانب زعيمة الديمقراطيين الجديدة كاثرين كلارك في الكونغرس في 18 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ورغم اختلاف طبيعة الصراع في المجلسين، يبرز ملف إسرائيل بوصفه أحد أبرز مصادر الانقسام بين الديمقراطيين؛ فالمواقف من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لم تعد من المحظورات السياسية داخل الحزب، مع ازدياد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، وربط المساعدات بشروط ملموسة.

ورأى كادوري أن «إسرائيل هي في الواقع المحرك الرئيسي لكثير من هذه الخلافات»، مشيراً إلى تحول ملحوظ في مواقف الأميركيين، خصوصاً الشباب والديمقراطيين، تجاه الحكومة الإسرائيلية. وأوضح أن «هناك طاقة داخل الحزب، وفي أوساط الرأي العام الأميركي، تدفع نحو إحداث تغيير ما في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، لكنه استبعد حدوث تغييرات جذرية خلال العامين المقبلين في ظل بقاء ترمب في البيت الأبيض. ورجح أن تصبح الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 الساحة الأساسية لتحديد موقف الحزب المستقبلي من إسرائيل.

أما بيشوب، فرأى أن ملف المساعدات العسكرية قد يشهد تغييرات مهمة في الكونغرس المقبل مع تنامي الأصوات الداعية لوقفها حتى من قبل القيادات الديمقراطية على رأسها كاثرين كلارك زعيمة الأغلبية الجديدة، محذراً من أن إسرائيل ستواجه صعوبة في التعامل مع الانقسامات الديمقراطية.

وربط بينيت مستقبل هذا الخلاف أيضاً بالتطورات السياسية داخل إسرائيل، معتبراً أن رحيل بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة قد يخفف التوتر داخل الحزب؛ لأن نتنياهو، بحسب تعبيره، «انحاز بشكل كبير إلى الجمهوريين». من جهة أخرى، يتوقع بينيت أن يشكل ترمب «قوة موحدة للديمقراطيين»، وأنهم سيتمكنون من تخطي انقساماتهم لمواجهة الرئيس الأميركي عبر فتح تحقيقات بالفساد في إدارته، لكن بيشوب يحذر من أن المبالغة في استخدام سلطات التحقيق قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتولد تعاطفاً مع ترمب. أما كادوري، فاعتبر أن التحقيقات في الفساد وخفض تكاليف المعيشة يمثلان ركائز الأجندة التي انتُخب الديمقراطيون على أساسها، لكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة تنفيذ الوعود التشريعية في ظل «الفيتو» الرئاسي، فضلاً عن الخلافات حول تمويل الحرب على إيران.

الشيخوخة السياسية

نانسي بيلوسي في الكونغرس في 18 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وخلف صراعات القيادة والأجندات، تبرز معضلة أعمق تتعلق بالشيخوخة السياسية واحتكار المناصب النافذة. فبينما يدخل الكونغرس جيل جديد من المشرعين الشباب، لا يزال عدد من كبار الأعضاء يتمسك بمناصبه؛ ما أعاد فتح النقاش حول نظام الأقدمية، وتحديد مدة رئاسة اللجان. وقد أبدى جيفريز انفتاحاً على مناقشة مقترح ديمقراطي يقضي بحصر تولي رئاسة اللجان بأربع ولايات كاملة. واعتبر بينيت أن نظام الأقدمية أسهم في إبقاء مشرعين متقدمين في السن على رأس لجان شديدة الأهمية، قائلاً: «أعتقد أن الوقت قد حان لتغيير قواعدنا، وإعطاء الفرصة للشباب». لكن كادوري حذر من تعميم الأحكام على أساس العمر، موضحاً أن المشرعين الذين يعملون في اللجان لفترات طويلة «يكتسبون خبرة وعلاقات ومعلومات تجعلهم أكثر فاعلية في مناصبهم» أما بيشوب، فرأى أن المطالبة بتجديد القيادات تتجاوز الانتماءات الحزبية، قائلاً: «أميل إلى القول إن الأمر يتعلق بتغيير جيلي أكثر منه بتغيير حزبي».