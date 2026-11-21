اخترق قراصنة وزارة الزراعة الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي في هجمات سيبرانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة، وسط مخاوف متزايدة تفاقمها سلسلة الأعطال التقنية الأخيرة التي طالت مؤسسات أميركية رئيسية.

وكانت شبكتا «إن بي سي» و«سي إن إن» الإخباريتان الأميركيتان أول مَن أفاد بهاتين الحادثتين، ولم يتّضح بعد ما إذا كان هناك رابط بينهما، كما لم تتّضح هوية الجهة المسؤولة.

في الأسابيع الأخيرة، تسبّبت أعطال كبرى باضطرابات في قطاعات السفر والاتصالات والتجارة الإلكترونية، وطالت آثارها شبكة اتصالات سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية.

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى طمأنة الرأي العام، في حين قال مسؤولون إن الأعطال غير مرتبطة بأي أنشطة إجرامية.

وأفادت شبكة «إن بي سي»، الجمعة، نقلاً عن مسؤولين سابقين في وزارة الزراعة الأميركية، بأنَّ الأخيرة أبلغت موظفيها بأنَّ النظام المُستخدَم لتسهيل المدفوعات للمزارعين استُهدف بهجوم سيبراني.

وقال مسؤولان سابقان لـ«إن بي سي» إن القراصنة قد يستخدمون نظام المدفوعات منفذاً خلفياً للوصول إلى بيانات أكثر حساسية.

ونقلت عن مسؤول سابق قوله إن وزارة الزراعة الأميركية تتعامل مع «مجموعة من القضايا البيولوجية الخطيرة... وإذا تمكَّن خصم أو منافس من الوصول إلى هذه المعلومات فقد يستخدم أبحاثنا ضدنا».

وقالت شبكة «سي إن إن»، الجمعة، إنها المرة الثانية التي يتعرَّض فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي للقرصنة منذ سبتمبر (أيلول).

وتجري الوكالة تحقيقاً في اختراق طال المركز الوطني للمعلومات الجنائية (NCIC) نفَّذه على ما يبدو قراصنة إلكترونيون، وفق ما أوردت «سي إن إن» نقلاً عن مصدرَين مطّلعين على التحقيق.

مدير الأمن السيبراني الوطني المُقال شون كيرنكروس يتحدَّث إلى الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم 22 يونيو 2026 (رويترز)

وللمركز قاعدة بيانات جنائية على مستوى البلاد تربط بين أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية وتلك التابعة للولايات والسلطات المحلية، وتُستخدَم لتبادل المعلومات المتصلة بمذكرات التوقيف وعمليات التحقّق من السوابق.

وقال مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي للشبكة: «يعتمد عناصر في مختلف أنحاء البلاد يومياً على المركز الوطني للمعلومات الجنائية لتحديد هويات مطلوبين فارين والتحقق من أي مذكرات اعتقال نافذة والوصول إلى معلومات يمكن أن تؤثر مباشرة في سلامة العناصر والعامة».

وتخوَّف المسؤول السابق من تمكُّن القراصنة من «التلاعب بدقة المعلومات التي يعتمد عليها العناصر في عملهم».

وتعذّر على «وكالة الصحافة الفرنسية» الحصول على تعليق من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الزراعة الأميركية.

ووُصفت عمليتا الاختراق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الزراعة بأنهما هجومان سيبرانيان، ولا صلة لهما بالأعطال التقنية التي شهدتها خدمة «أوتلوك» التابعة لـ«مايكروسوفت» والهيئة الأميركية للطيران المدني.

وفي سبتمبر، استهدفت مجموعة القرصنة العالمية «شايني هانترز» بيانات شخصية حساسة لموظفين عبر موقع إلكتروني للتوظيف تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأقالت الرئاسة الأميركية مدير الأمن السيبراني الوطني شون كيرنكروس، هذا الأسبوع، مع ازدياد الانتقادات في أعقاب سلسلة الأعطال التقنية الواسعة النطاق التي شهدتها البلاد.