بروكسل: هجوم إلكتروني على الاتحاد الأوروبي نُفذ بأدوات الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343228-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%8F%D9%81%D8%B0-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
بروكسل: هجوم إلكتروني على الاتحاد الأوروبي نُفذ بأدوات الذكاء الاصطناعي
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقره في بروكسل يوم 16 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها تعرّضت لهجوم إلكتروني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنها أشارت إلى صعوبة تقييم حجم الهجوم؛ لأن التحقيق لا يزال جارياً.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس ريجنييه، في مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أؤكد أن المفوضية اتخذت، في الآونة الأخيرة، الخطوات اللازمة رداً على حملة إلكترونية كُشف عنها».
وأضاف: «كإجراء وقائي، قمنا بإيقاف تشغيل عدد من التطبيقات مؤقتاً، وجرت استعادة معظمها منذ ذلك الحين. ولا يزال التحقيق جارياً. ونحن نتخذ جميع الخطوات اللازمة بناءً على النتائج فور ظهورها»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال ريجنييه: «كانت هذه حملة إلكترونية جرى إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي».
وأشار إلى أن الحادث اكتُشف في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم تكن هناك أدلة على حدوث أي خرق للبيانات يؤثر على موظفي المفوضية.
ورفض الكشف عن الجهة التي تعتقد المفوضية أنها مسؤولة عن هذا الهجوم، وقال إنه ليس على علم بوجود أي طلب فدية عقب الحادث.
الهجوم على المفوضية هو أحدث هجوم إلكتروني بارز، بعد أن تسببت عمليات اختراق في تعطيل الثلاجات والمجمدات التجارية بمئات المتاجر الكبرى الفرنسية في أكتوبر، بالإضافة إلى السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ومحطات معالجة المياه الأميركية في يوليو (تموز)، ونظام النقل في لوس أنجليس في مارس (آذار).
في سياق منفصل، أرجع خبراء التكنولوجيا توقف الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة لعدة ساعات، وانقطاع الخدمة عن تطبيقات مصرفية وتطبيقات «مايكروسوفت»، إلى محاولات لإصلاح الثغرات الأمنية التي اكتُشفت مؤخراً في البرامج على وجه السرعة.
وكانت صحيفة «بوليتيكو» قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن المفوضية تعرضت لهجوم إلكتروني ربما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من البيانات الشخصية، إذ جرى فصل عدة أنظمة عن الشبكة، خلال فترة التعطل التي استمرت نحو 10 أيام، بما في ذلك أنظمة الموارد البشرية الخاصة بكشوف الرواتب وإدارة الوقت، ونظام تعويضات الرعاية الطبية.
وقالت الصحيفة إن المفوضية دعت لعقد اجتماع عاجل لهيئة إدارة الأزمات الداخلية لمناقشة الهجمات الإلكترونية، وقامت مسؤولة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن بإطلاع المفوضين الآخرين على آخِر المستجدات، أمس الأربعاء.
كشفت دراسة علمية حديثة أن فقدان ساعة واحدة من النوم قد يزيد قابلية الأشخاص للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تجمع «الراغبين» ينعقد في برلين والعيون تتجه شرقاً نحو لقاء ترمب وبوتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343237-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
تجمع «الراغبين» ينعقد في برلين والعيون تتجه شرقاً نحو لقاء ترمب وبوتين
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يستضيف في برلين مؤتمر «تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا» (إ.ب.أ)
في حين كانت قمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيريه؛ الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، منعقدة في الصين، كان الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا يتجمعون في برلين للتعبير عن تضامنهم مع كييف في وجه أي اتفاق قد يتوصل إليه ترمب مع بوتين يُستثنى منه الأوربيون.
وتزداد المخاوف في العواصم الأوروبية منذ أيام من تحييدها عن مباحثات السلام الجارية لوقف الحرب في أوكرانيا، مقابل إجبار كييف على تقديم تنازلات تطالب بها موسكو.
وقد عبر قبل أيام المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن المخاوف الأوروبية من لقاءات ترمب في الصين، خصوصاً من لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي بوتين، قائلاً متوجهاً إلى ترمب: «رجاء لا نريد مفاجآت». وفتح المستشار الألماني مقره لاستقبال «تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا» الذي يضم 36 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا و«الاتحاد الأوروبي» والأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
ورغم أن «لقاء برلين» قُرئ على أنه تجمع في وجه «تجمع الصين»، فإن مبعوثَي الرئيس الأميركي؛ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، قد حضرا كذلك إلى العاصمة الألمانية.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المبعوثَين أطلعا الشركاء الأوروبيين في «قمة دبلن» قبل يومين على سير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأبلغوهم كيف يمكن المضي قدماً بمشاركة الأوروبيين.
ولكن العقدة الأساسية في مشاركة الأوروبيين بتلك المحادثات ما زالت لم تُحل، وهي انتداب شخص واحد يمثل الدول الأوروبية الحليفة لأوكرانيا. ويبدو أن فكرة «تمثيل أوروبا بشخص واحد» استُبعدت من قبل الدول الأوروبية، واستُعيض عنها بتمثيل يضم «مجموعة الدول الثلاث»؛ أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى «الاتحاد الأوروبي». لكن هذه الصيغة أثارت أيضاً استياء إيطاليا وبولندا اللتين شعرتا بتحييدهما.
وكانت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عبرت عن دعمها انتداب شخص واحد يمثل الأوروبيين. ولكن ميرتس تحدث قبل أيام عن أن ألمانيا ستكون موجودة إلى طاولة الحوار بجانب دول أوروبية أخرى؛ مما أكد أن فكرة «ممثل أوروبي» لم تتخطَّ حتى باب النقاش الأول.
ولكن رغم ذلك، فإن الأوروبيين ما زالوا يتخبطون بشأن مستوى التمثيل ضمن تلك المجموعة، وما زال أيضاً من غير الواضح ما إذا كانوا قد حصلوا على تعهد أميركي بإشراكهم في المحادثات، خصوصاً أن المبعوثَين الأميركيين كانا انتقدا غياب الوحدة الأوروبية، ولمحا إلى أن الأوروبيين سيحصلون على كرسي إلى الطاولة عندما يتفقون على شخص يمثلهم.
ورفض متحدث باسم الحكومة الألمانية، عندما سئل عمّن سيمثل أوروبا في المحادثات الأوكرانية - الروسية التي ترعاها واشنطن، إعطاء تفاصيل؛ مما يوحي بأنه الاتفاق ما زال غائباً. وقال إن المستشار الألماني أشار إلى أن التمثيل الأوروبي لا يتعلق بالضرورة بالأشخاص، بل بضرورة «أن يعي بوتين أخيراً أن عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات كي تكون هناك فرصة لتحقيق سلام عادل». وأضاف أن صيغة «الدول الأوروبية الثلاث» صيغة موجودة، وأنها أثبتت، بالتعاون مع إيطاليا وبولندا، دورها القيادي.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الطرف الأميركي أكد للأوروبيين أن بإمكانهم المشاركة في المفاوضات، قال المتحدث الحكومي إن هذه المسألة «عملية طويلة ومعقدة، وليست أمراً سهلاً على الإطلاق».
ويؤكد كذلك حضور الأمين العام للـ«ناتو»، مارك روته، «اجتماعات برلين» أن النقاشات بشأن مستقبل أوكرانيا ضمن حلف الـ«ناتو» حاضرة في تلك اللقاءات. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن قبل أيام، بعد لقائه ويتكوف وكوشنير، أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده عضوية الـ«ناتو» أو ضمانات أمنية شبيهة، ولكن مقابل التنازل عن أراضٍ لروسيا. وتَعدّ كييف التنازلَ عن أراض لمصلحة روسيا خطاً أحمر.
ويصر حلفاؤها الأوروبيون على ضرورة عدم إجبار كييف على تقديم تنازلات هي ليست مستعدة لتقديمها. وقد أكد المتحدث الألماني الحكومي على ذلك، قبل القول إنه «لا يمكن اتخاذ قرارات تؤثر على أوكرانيا من فوق رأسها، وهذا لا يتم إلا بالتعاون الوثيق معها». وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على أي قرارات تؤثر على أوروبا.
وكان حلف الـ«ناتو» قد اتفق على مسار عام لضم أوكرانيا إليه، ولكن من دون تحديد مهلة زمنية ولا شروط واضحة، وهو مسار تقول ألمانيا إنها تدعمه.
بروكسل: هجوم إلكتروني على الاتحاد الأوروبي نُفذ بأدوات الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343228-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%8F%D9%81%D8%B0-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
بروكسل: هجوم إلكتروني على الاتحاد الأوروبي نُفذ بأدوات الذكاء الاصطناعي
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقره في بروكسل يوم 16 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها تعرّضت لهجوم إلكتروني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنها أشارت إلى صعوبة تقييم حجم الهجوم؛ لأن التحقيق لا يزال جارياً.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس ريجنييه، في مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أؤكد أن المفوضية اتخذت، في الآونة الأخيرة، الخطوات اللازمة رداً على حملة إلكترونية كُشف عنها».
وأضاف: «كإجراء وقائي، قمنا بإيقاف تشغيل عدد من التطبيقات مؤقتاً، وجرت استعادة معظمها منذ ذلك الحين. ولا يزال التحقيق جارياً. ونحن نتخذ جميع الخطوات اللازمة بناءً على النتائج فور ظهورها»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال ريجنييه: «كانت هذه حملة إلكترونية جرى إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي».
وأشار إلى أن الحادث اكتُشف في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم تكن هناك أدلة على حدوث أي خرق للبيانات يؤثر على موظفي المفوضية.
ورفض الكشف عن الجهة التي تعتقد المفوضية أنها مسؤولة عن هذا الهجوم، وقال إنه ليس على علم بوجود أي طلب فدية عقب الحادث.
الهجوم على المفوضية هو أحدث هجوم إلكتروني بارز، بعد أن تسببت عمليات اختراق في تعطيل الثلاجات والمجمدات التجارية بمئات المتاجر الكبرى الفرنسية في أكتوبر، بالإضافة إلى السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ومحطات معالجة المياه الأميركية في يوليو (تموز)، ونظام النقل في لوس أنجليس في مارس (آذار).
في سياق منفصل، أرجع خبراء التكنولوجيا توقف الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة لعدة ساعات، وانقطاع الخدمة عن تطبيقات مصرفية وتطبيقات «مايكروسوفت»، إلى محاولات لإصلاح الثغرات الأمنية التي اكتُشفت مؤخراً في البرامج على وجه السرعة.
وكانت صحيفة «بوليتيكو» قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن المفوضية تعرضت لهجوم إلكتروني ربما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من البيانات الشخصية، إذ جرى فصل عدة أنظمة عن الشبكة، خلال فترة التعطل التي استمرت نحو 10 أيام، بما في ذلك أنظمة الموارد البشرية الخاصة بكشوف الرواتب وإدارة الوقت، ونظام تعويضات الرعاية الطبية.
وقالت الصحيفة إن المفوضية دعت لعقد اجتماع عاجل لهيئة إدارة الأزمات الداخلية لمناقشة الهجمات الإلكترونية، وقامت مسؤولة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن بإطلاع المفوضين الآخرين على آخِر المستجدات، أمس الأربعاء.
بريطانيا تعلن طرد الملحق العسكري لميانمار بعد قرار محكمة العدل الدوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5343226-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
بريطانيا تعلن طرد الملحق العسكري لميانمار بعد قرار محكمة العدل الدولية
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند (حسابه عبر منصة «إكس»)
أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، يوم الخميس، أن لندن قررت طرد الملحق العسكري لميانمار واستدعاء القائم بالأعمال لديها، بعدما خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن النظام في ميانمار ارتكب إبادة جماعية بحق الروهينغا.
وقال، في بيان: «سنقدم على تحرّك فوري اليوم في ضوء هذا الحكم... نأمر بطرد الملحق العسكري لميانمار من المملكة المتحدة، وندعو إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث الحكم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقضت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد»، من خلال الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار خلال حملة عسكرية في عام 2017، هو أنها كانت تعتزم إبادة «جزء كبير» من أقلية الروهينغا، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وتُعدّ نية الإبادة، الكاملة أو الجزئية، لجماعة ما عنصراً أساسياً في تحديد ما إذا كانت الجرائم ترقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية» بموجب القانون الدولي.
وجاء قرار المحكمة خلال جلسة استمرت 3 ساعات لقراءة الحيثيات بشأن ما إذا كانت ميانمار ارتكبت إبادة جماعية خلال «هجوم وحشي» شنته ضد أقلية الروهينغا قبل نحو عقد من الزمان.
وكان العنف أجبر مئات الآلاف من الأقلية المسلمة، التي تُشكل غالبية سكان البلاد، على الفرار إلى دولة بنغلاديش المجاورة.
وذكرت المحكمة في وقت سابق أن الأدلة تشير إلى أن قوات ميانمار قتلت نحو 10 آلاف من الروهينغا.
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن قاضي المحكمة قوله في حكمه، إنه «استناداً إلى جميع الأدلة مجتمعة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن أن يفسر ما قامت به ميانمار هو أنها كانت تعتزم إبادة جزء كبير من الجماعة المحمية، التي تحمل اسم الروهينغا، في ولاية راخين شمالي البلاد».