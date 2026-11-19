المستشار الألماني فريدريش ميرتس يستضيف في برلين مؤتمر «تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا» (إ.ب.أ)

في حين كانت قمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيريه؛ الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، منعقدة في الصين، كان الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا يتجمعون في برلين للتعبير عن تضامنهم مع كييف في وجه أي اتفاق قد يتوصل إليه ترمب مع بوتين يُستثنى منه الأوربيون.

وتزداد المخاوف في العواصم الأوروبية منذ أيام من تحييدها عن مباحثات السلام الجارية لوقف الحرب في أوكرانيا، مقابل إجبار كييف على تقديم تنازلات تطالب بها موسكو.

استعدادات أمنية في برلين لاستقبال زعماء الدول المشاركة في مؤتمر «تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا» (رويترز)

وقد عبر قبل أيام المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن المخاوف الأوروبية من لقاءات ترمب في الصين، خصوصاً من لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي بوتين، قائلاً متوجهاً إلى ترمب: «رجاء لا نريد مفاجآت». وفتح المستشار الألماني مقره لاستقبال «تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا» الذي يضم 36 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا و«الاتحاد الأوروبي» والأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

ورغم أن «لقاء برلين» قُرئ على أنه تجمع في وجه «تجمع الصين»، فإن مبعوثَي الرئيس الأميركي؛ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، قد حضرا كذلك إلى العاصمة الألمانية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المبعوثَين أطلعا الشركاء الأوروبيين في «قمة دبلن» قبل يومين على سير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأبلغوهم كيف يمكن المضي قدماً بمشاركة الأوروبيين.

ميرتس وزيلينسكي وماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر في اجتماع بباريس يوم 13 يوليو 2026 (أ.ب)

ولكن العقدة الأساسية في مشاركة الأوروبيين بتلك المحادثات ما زالت لم تُحل، وهي انتداب شخص واحد يمثل الدول الأوروبية الحليفة لأوكرانيا. ويبدو أن فكرة «تمثيل أوروبا بشخص واحد» استُبعدت من قبل الدول الأوروبية، واستُعيض عنها بتمثيل يضم «مجموعة الدول الثلاث»؛ أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى «الاتحاد الأوروبي». لكن هذه الصيغة أثارت أيضاً استياء إيطاليا وبولندا اللتين شعرتا بتحييدهما.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عبرت عن دعمها انتداب شخص واحد يمثل الأوروبيين. ولكن ميرتس تحدث قبل أيام عن أن ألمانيا ستكون موجودة إلى طاولة الحوار بجانب دول أوروبية أخرى؛ مما أكد أن فكرة «ممثل أوروبي» لم تتخطَّ حتى باب النقاش الأول.

ولكن رغم ذلك، فإن الأوروبيين ما زالوا يتخبطون بشأن مستوى التمثيل ضمن تلك المجموعة، وما زال أيضاً من غير الواضح ما إذا كانوا قد حصلوا على تعهد أميركي بإشراكهم في المحادثات، خصوصاً أن المبعوثَين الأميركيين كانا انتقدا غياب الوحدة الأوروبية، ولمحا إلى أن الأوروبيين سيحصلون على كرسي إلى الطاولة عندما يتفقون على شخص يمثلهم.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دبلن الجمعة (إ.ب.أ)

ورفض متحدث باسم الحكومة الألمانية، عندما سئل عمّن سيمثل أوروبا في المحادثات الأوكرانية - الروسية التي ترعاها واشنطن، إعطاء تفاصيل؛ مما يوحي بأنه الاتفاق ما زال غائباً. وقال إن المستشار الألماني أشار إلى أن التمثيل الأوروبي لا يتعلق بالضرورة بالأشخاص، بل بضرورة «أن يعي بوتين أخيراً أن عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات كي تكون هناك فرصة لتحقيق سلام عادل». وأضاف أن صيغة «الدول الأوروبية الثلاث» صيغة موجودة، وأنها أثبتت، بالتعاون مع إيطاليا وبولندا، دورها القيادي.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الطرف الأميركي أكد للأوروبيين أن بإمكانهم المشاركة في المفاوضات، قال المتحدث الحكومي إن هذه المسألة «عملية طويلة ومعقدة، وليست أمراً سهلاً على الإطلاق».

ستيف ويتكوف (الثالث من اليسار) وجاريد كوشنر (الثاني من اليسار) وزيلينسكي قبل حديثهم إلى وسائل الإعلام في مطار دبلن (أ.ب)

ويؤكد كذلك حضور الأمين العام للـ«ناتو»، مارك روته، «اجتماعات برلين» أن النقاشات بشأن مستقبل أوكرانيا ضمن حلف الـ«ناتو» حاضرة في تلك اللقاءات. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن قبل أيام، بعد لقائه ويتكوف وكوشنير، أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده عضوية الـ«ناتو» أو ضمانات أمنية شبيهة، ولكن مقابل التنازل عن أراضٍ لروسيا. وتَعدّ كييف التنازلَ عن أراض لمصلحة روسيا خطاً أحمر.

زيلينسكي مع كوشنر في دبلن... سارع المبعوث الأميركي إلى إبلاغ الأوروبيين أن موسكو قبلت بالتخلي عن «الفيتو» (إ.ب.أ)

ويصر حلفاؤها الأوروبيون على ضرورة عدم إجبار كييف على تقديم تنازلات هي ليست مستعدة لتقديمها. وقد أكد المتحدث الألماني الحكومي على ذلك، قبل القول إنه «لا يمكن اتخاذ قرارات تؤثر على أوكرانيا من فوق رأسها، وهذا لا يتم إلا بالتعاون الوثيق معها». وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على أي قرارات تؤثر على أوروبا.

وكان حلف الـ«ناتو» قد اتفق على مسار عام لضم أوكرانيا إليه، ولكن من دون تحديد مهلة زمنية ولا شروط واضحة، وهو مسار تقول ألمانيا إنها تدعمه.