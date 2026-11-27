قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن متسللين إلكترونيين اخترقوا منصة الحوسبة السحابية الرئيسية التابعة لسلاح الجو الأميركي، في تطور قد يعرض للخطر كماً هائلاً من البيانات الحساسة المتعلقة بالعمليات التكتيكية وشؤون الموظفين واللوجستيات.

وقال اثنان من المصادر إنه جرى اكتشاف اختراق منصة «كلاود وان»، الشهر الماضي، تقريباً خلال العمل على ترقية النظام، وأضافا أن هذا الاكتشاف أدى إلى تعطل المنصة. ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد هوية المتسللين الإلكترونيين أو النطاق الكامل للاختراق أو ما إذا كانت أي بيانات قد سُرقت.

وقال سلاح الجو الأميركي في بيان أرسله لـ«رويترز»: «لا نعلّق على الوضع الأمني أو نقاط الضعف أو الحالة التشغيلية لشبكات وأنظمة محددة. ونتخذ باستمرار التدابير اللازمة لحماية معلومات (سلاح الجو) وأنظمته وقدراته في أداء المهام».

مركز متكامل

كان الهدف من مشروع «كلاود وان» الذي أُطلق في عام 2017 أن يكون مركزاً شاملاً لتلبية احتياجات سلاح الجو في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ إذ يجمع بين موارد 4 مشغلين، هم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«أوراكل» و«ألفابت»، لتشغيل عشرات التطبيقات مثل تلك التي تدير بيانات الموظفين والرواتب أو الشؤون اللوجستية والصيانة.

ويشمل المشروع أيضاً نظام القيادة والتحكم القائم على الحوسبة السحابية التابع لسلاح الجو والذي يجمع بيانات رادارات الدفاع الجوي وغيرها من مصادر البيانات من أنحاء أميركا الشمالية، ونظام الذخائر القتالية المتكامل لمسرح العمليات الذي يتتبع القنابل والصواريخ عبر أكثر من 200 موقع لسلاح الجو الأميركي في أنحاء العالم.

وكانت شركة «سايك» هي المقاول الرئيسي لـ«كلاود وان» حتى 2025 عندما تولت «ليدوس» زمام الأمور. ولم ترد «سايك» على طلب للتعليق في حين أحالت «ليدوس» الأسئلة إلى سلاح الجو.

وأشار اثنان من المصادر إل أن «كلاود وان» من بين أكبر المنصات السحابية التابعة للجيش الأميركي.

وقال أحد المصادر: «أي اختراق هنا يُعد أمراً بالغ الخطورة».