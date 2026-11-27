قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، إن الولايات المتحدة تدعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرامية إلى بسط سيطرة الدولة على جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وقف تهريب النفط العراقي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «ندعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرامية إلى بسط سلطة الدولة في شتى أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط العراقي، والقضاء على الفساد، وإخضاع جميع الأسلحة لسيطرة الدولة حصرياً»، وذلك بهدف «بناء عراق موحد ومزدهر وقوي، يتخذ قراراته السياسية بنفسه».

والأسبوع الماضي، دخلت القوات المسلحة العراقية جرف الصخر، معقل «كتائب حزب الله» المقربة من إيران، عقب ما قالت إنها عمليات لتهريب النفط في هذه المنطقة جنوب بغداد. والثلاثاء، أمر الزيدي بإخضاع المعابر الحدودية وعدد من الحقول النفطية التي كان يديرها إقليم كردستان ذو الحكم الذاتي، لسيطرة الحكومة الاتحادية.

وكشفت الحكومة العراقية مؤخراً عن عمليات سرقة وتهريب واسعة النطاق للنفط. وتشير معلومات إلى أن عمليات السرقة المنظمة تشمل معظم المحافظات العراقية المنتجة للنفط، أو تلك التي تمر بها أنابيب النفط الناقلة.