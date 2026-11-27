يتجه الفرقاء في بغداد وأربيل إلى تلبية دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، للمشاركة في «حوار وطني» اتفقت عليه الرئاسات الأربع، لحل أزمة سياسية وإدارية بين المركز وإقليم كردستان.

ومن المقرر أن يعقد الحوار مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل - بمشاركة الأطراف المعنية - لإيجاد حلول دستورية للأزمة التي فجّرتها قرارات رئيس الوزراء علي الزيدي للسيطرة على حقول نفط ومنافذ حدودية في المنطقة الكردية.

وصرح رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بأن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» تلقيا دعوة القاضي زيدان، وأنهما ينويان المشاركة في الحوار.

وفي مدن أربيل ودهوك بإقليم كردستان، تظاهر الآلاف ضد قرارات الحكومة الاتحادية، معبرين عن قلقهم مما اعتبروه «انتهاكاً لحقوقهم الدستورية».

إلا أن الزيدي أكد في بيان صحافي أن «قرارات المحكمة الاتحادية أكدت مسؤولية بغداد عن ضبط الحدود الدولية»، بينما أشار المتحدث باسمه حيدر العبودي إلى أن «سكان إقليم كردستان لا ينتفعون من أموال تهدر في تهريب النفط».