أعلنت الكويت، أمس (الخميس)، مقتل فنيَّيْن إيطاليَّيْن يعملان لدى شركة «راينميتال» وإصابة كويتي وباكستاني، في هجوم بمسيّرات على موقع حيوي حمّلت إيران مسؤوليته، ونفته طهران.

واستنكرت السعودية العدوان على الكويت، وقالت إن الانتهاكات الإيرانية «تُقوّض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار»، وحمّلت إيران عواقب استمرارها، مطالبة بوقفها فوراً.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الهجوم، معلناً «التضامن الكامل والمطلق» مع الكويت، وعدّ استهداف منشآتها الحيوية «تصعيداً بالغ الخطورة»، محمّلاً طهران «كامل المسؤولية».

وقدّمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعازيها، ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تكثيف الضغوط على إيران.

ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أي تدخل إيراني، عارضاً تحقيقاً مشتركاً. كما أجرى عراقجي اتصالاً مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني. وقال كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي إن القوات لم تنفذ أي عملية عسكرية في المنطقة. وأوضح عراقجي للتلفزيون الرسمي أن إيقاف العقوبات والضغوط الأميركية يتقدم على التفاوض، وأن أفكار الوسطاء «قيد الدراسة»، وبحث التطورات مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار.

وهدد نائب رئيس البرلمان حميد رضا حاجي بابائي أمس بمنع صادرات نفط المنطقة إذا توقف النفط الإيراني، داعياً إلى «الحصار مقابل الحصار». وقلّل مسؤول في الرئاسة من إمكان تطويق إيران براً.

وأفادت بحرية «الحرس الثوري»، أمس، بأن ناقلتين اصطدمتا بألغام شمال ميناء خصب العُماني، وأبلغت هيئة بريطانية عن إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قرب خصب، وانفجار قرب أخرى غرب دبي. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين إنه «مستعد للهجوم بقوة في أي لحظة»، حتى من دون الأميركيين.