أعلنت وزارة الدفاع الكويتية مقتل المصابَين الإيطاليَّين في الاستهداف الذي تعرّض له أحد المواقع الحيوية في البلاد جرّاء العدوان الإيراني، الخميس.

كانت الوزارة أفادت في وقت سابق، الخميس، بتمكُّن القوات المسلحة من رصد والتعامل مع طائرات مسيّرة إيرانية معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد، موضحة أن الهجوم استهدف أحد المواقع الحيوية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، إلى سقوط شظايا أسفرت عن وقوع أضرار مادية، وإصابة 4 أشخاص؛ وهم مواطن كويتي، ومقيمان إيطاليان، وآخر باكستاني، مبيناً أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه، أدان جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات هذا العدوان، مجدِّداً التأكيد على التضامن الكامل والمطلق مع الكويت، ودعم حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها.

وشدَّد البديوي على أن استمرار إيران في اعتداءاتها على الكويت واستهداف منشآتها الحيوية وتعريض حياة المدنيين للخطر، تُشكِّل تصعيداً بالغ الخطورة وغير مقبول تحت أي ذريعة أو مبرر، وتهدد الأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين، مُحمِّلاً طهران كامل المسؤولية عن تداعيات تلك الهجمات وعواقبها