قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن عناصر «الباسيج» «لا يتغاضون عن أي فرصة لضرب أعداء النظام»، في رسالة بمناسبة أسبوع «الباسيج»، الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري».

وأكد خامنئي أن جهاز «الباسيج» يجب أن تشهد «تحولاً وولادة جديدة»، بالتوازي مع ما سماه «انبعاث الأمة» في مرحلة الحرب. ودعا إلى أن يكون «صون التماسك الاجتماعي والاتحاد المقدس للأمة الإيرانية» صفة مشتركة لجميع عناصر «الباسيج».

ودعا إلى السير «بخطوات واسعة ومُحكمة ومدروسة» نحو تحقيق شعار «كل إيراني باسيجي». وأضاف أن كثيرين من عناصر الجيش و«الحرس الثوري» والشرطة والحكومة والبرلمان يَعدّون أنفسهم من عناصر «الباسيج»، وكذلك حاملو الرايات في الميادين والشوارع، والمتطوعون للتضحية بأرواحهم (الفدائيون).

وأطلقت السلطات الإيرانية خلال الحرب برنامج «جان‌فدا»، أي «الفدائيين» بالفارسية، الذي يدعو المتطوعين إلى التسجيل في دورات تدريبية للمساعدة في الدفاع عن البلاد.

وطالب «الباسيج» بالاستفادة من هذه الطاقات «في حل مشكلات البلاد».

وتواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة وعقوبات أميركية تسعى واشنطن من خلالها إلى زيادة الضغط على الحكومة.

وهذا أحدث بيان منسوب إلى مجتبى خامنئي منذ تولّيه منصبه، في مارس (آذار) الماضي، خلفاً لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في الضربات الأميركية الإسرائيلية الأولى على إيران، في 28 فبراير (شباط).

ولم يظهر المرشد خامنئي علناً منذ انتخابه. واكتفى منذ توليه المنصب بالتواصل عبر بيانات مكتوبة، وبرر مسؤولون إيرانيون غيابه عن الظهور العلني بمخاوف أمنية.

وفي رسالة منفصلة، حذّر القائد العام لـ«الحرس الثوري» اللواء أحمد وحيدي من أن أي «اعتداء» على وحدة أراضي إيران وأمنها القومي سيواجَه بردّ «فوري وساحق» و«مفاجآت لا يمكن تصورها».

وقال إن هذا الرد سيأتي من القوات العسكرية و«الشعبية»، واصفاً «الباسيج» بأنه «الذراع القوية للنظام» في مواجهة ما سماه «التهديدات الهجينة».

أحمد وحيدي قائد «الحرس الثوري» (وسط الصورة) خلال مراسم تشييع جماعية لرفات قتلى الحرب الإيرانية العراقية في طهران الجمعة 13 نوفمبر 2026 (أ.ب)

واستذكر وحيدي قائد «الباسيج» السابق غلام رضا سليماني، الذي قُتل خلال الحرب، داعياً، بدوره، إلى تحقيق شعار «كل إيراني باسيجي».

وتحلّ ذكرى تأسيس جهاز «الباسيج» بعد نحو ثلاثة أشهر من تعيين خامنئي أحدَ أبرز المقربين منه، حسين طائب، قائداً لـ«الباسيج»، في أغسطس (آب) الماضي، بعد مقتل سليماني.

وأعاد خامنئي طائب إلى المؤسسة التي قادها خلال احتجاجات 2009، وكلّفه بتقوية «شبكة الاستخبارات الشعبية»، بعد سنوات أمضاها بعيداً عن المواقع الأمنية الرئيسية.

وأطلق طائب بعد توليه المنصب حملة لترشيد الطاقة، تلقى خلالها عناصر «الباسيج» تدريبات لحث الأسر والشركات على ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز، مع احتمال حدوث نقص في الطاقة خلال الشتاء.

واعتمدت السلطات الإيرانية على «الباسيج» منذ اندلاع الحرب في تنظيم مسيرات متكررة مؤيدة للحكومة، قدّمها الإعلام الرسمي دليلاً على دعم شعبي واسع للمؤسسة الحاكمة.

وأبرزت التغطية الرسمية لهذه المسيرات أحياناً مشاركة نساء لا يلتزمن بالكامل بقواعد الحجاب، في محاولة لإظهار وحدة وطنية تتجاوز قاعدة النظام المحافظة التقليدية، بحسب «رويترز».

وتأسس جهاز «الباسيج» في عام 1979 بأمر من المرشد الأول الخميني من المتطوعين، وجرى دمجها في الهيكل التنظيمي لـ«الحرس الثوري» في عام 1981.

واشتهرت قوات «الباسيج»، خلال الحرب مع العراق بين عامي 1980 و1988، بهجمات «الموجات البشرية»، ثم توسّع نشاطها بعد الحرب إلى الأحياء والمساجد والجامعات والمؤسسات الحكومية.

ويتولى «التنظيم» في أوقات السلم فرض الأعراف الاجتماعية عبر الدوريات ونقاط التفتيش، ويشارك في التجمعات المؤيدة للسلطات وأعمال الإغاثة.

وكان عناصره من أبرز المشاركين في قمع احتجاجات 2009، كما شاركوا في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

ويقدّر محللون أن عدد متطوعي «الباسيج» قد يبلغ الملايين؛ بينهم نحو مليون عضو نشط.