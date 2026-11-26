تجددت المواجهات العسكرية ضد الجماعة الحوثية في جبهات شمال مأرب وجنوب شرقي الجوف، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محافظة لحج وضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ في تعز ولحج وصنعاء وصعدة، ضمن عملية «فجر اليمن» التي تقول القوات الحكومية اليمنية إنها تستهدف تقويض القدرات العسكرية للحوثيين.

وفي تطور ميداني، أفادت مصادر عسكرية بتجدد المواجهات في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، عقب تصدي القوات الحكومية لمحاولة تسلل حوثية في منطقة معبق، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المهاجمين. وامتدت الاشتباكات، وفق المصادر، إلى منطقتي إرف والصوالحة.

وفي مأرب، خاضت القوات الحكومية مواجهات ليلية شمال المحافظة، حيث تركزت الاشتباكات في محزام ماس بمديرية مجزر، على مسافة نحو 80 كيلومتراً من صنعاء. وقال الإعلام العسكري، في بيان، إن القوات استهدفت بالمدفعية مواقع حوثية ومرابض أسلحة ومعدات هندسية في قطاع الكسارة، وتجمعات في هيلان، بينما استهدفت راجمات الصواريخ تعزيزات وتجمعات أخرى؛ ما أدى، وفق البيان، إلى تدمير وإعطاب آليات وإحراق عربات.

الضربات الجوية تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية في كل مناطق سيطرة الجماعة (إ.ب.أ)

وامتدت العمليات إلى جبهة جنوب شرقي الحزم في محافظة الجوف، حيث قالت القوات الحكومية إنها تصدت لهجمات حوثية واستهدفت تجمعات للجماعة في الأقشع وقرية أم الجنع ومواقع داخل معسكر اللبنات بقطاع الجدافر، ملحقة بها خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي محافظة تعز، شن الطيران الحربي غارات على مواقع حوثية في حبيل الصرم والحوجلة بعزلة الأقروض، كما استهدت الغارات منصات لإطلاق الصواريخ في أكمة الحرازي بمديرية جبل حبشي.

وتزامنت هذه الضربات مع استمرار المواجهات في جبهات المحافظة، حيث أصيب طفلان وامرأة برصاص قناصة حوثيين في قرية حمة بعزلة الأقروض، وفق مصادر حكومية قالت إن القناصة المتمركزين في جبل ضحيح استهدفوا المدنيين داخل القرية.

تواصل قواتنا المسلحة، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، تنفيذ مهامها ضمن عملية «فجر اليمن»، وتتصدى لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية وتُحبط محاولات تسللها في مختلف الجبهات.وخلال الساعات الماضية، نفذت قواتنا المسلحة (654) عملية استهداف، توزعت بين (21) غارة جوية، و(577) بمدفعية الميدان،... pic.twitter.com/2iUjTklMrQ — الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (@spokespersonyem) November 25, 2026

في السياق نفسه، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 654 عملية استهداف خلال يوم الأربعاء، طالت مواقع وتجمعات وتعزيزات وآليات عسكرية للجماعة الحوثية، هي: 21 غارة جوية، و577 ضربة مدفعية، و36 عملية بالطيران المسيّر، و20 ضربة بالراجمات.

وقال المتحدث العسكري، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات أسفرت، وفق الحصيلة المعلنة، عن تحييد 109 من قيادات الجماعة وعناصرها بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 76 آلية ومعدة ووسيلة قتالية.

معركة تتجاوز الجبهات

في سياق التحركات السياسية والعسكرية المصاحبة للعمليات، دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة القوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات الدولة إلى تجاوز خلافاتها وتوحيد جهودها خلف المعركة، محذراً بأن الانقسامات والمناكفات السياسية والمناطقية تستنزف الجبهة الداخلية وتمنح الحوثيين فرصة للاستفادة منها.

وقال العرادة، خلال لقاء موسع بالإعلاميين والخطباء والمرشدين في مأرب، إن المواجهة مع الحوثيين لا تقتصر على الميدانين العسكري والأمني، «بل تمتد إلى الوعي والفكر والهوية؛ مما يستدعي تكامل الأدوار الرسمية والمجتمعية لمواجهة التضليل وحماية المجتمع». وشدد على أن عملية «فجر اليمن» تستهدف «استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري، وليست معركة من أجل سلطة أو مكاسب شخصية».

سائق دراجة نارية في صنعاء يمر أمام جدار عليه صور لقتلى الحوثيين (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن التعبئة العامة تمثل مسؤولية وطنية شاملة، داعياً إلى توحيد الخطاب الإعلامي والإرشادي وتعزيز الثقة بالقوات الحكومية، والابتعاد عن خطاب التخوين والتحريض وإثارة الانقسامات. كما استحضر استمرار حصار تعز واستهداف سكانها، بوصفهما من أبرز مظاهر الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة للجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن المعركة تتطلب تسخير الإمكانات والقدرات لمواجهة الحوثيين، مشدداً على أن هدف القوات المسلحة هو الوصول إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

ودعا بن عزيز الإعلاميين والخطباء والمرشدين إلى مساندة القوات المسلحة وتعزيز الوعي المجتمعي، عادّاً أن «الكلمة والإعلام» جزء من المعركة الوطنية، في حين أشاد بتضحيات القوات الحكومية في مختلف الجبهات.