أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف قدرات تشغيلية بميناء الحديدة، وتدمير عددٍ من الأهداف بمحافظتي صعدة وعمران، فجر الأربعاء.

وطالَب التحالف، في وقت سابق الأربعاء، المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة حسب الخريطة التوضيحية التي نشرها للموقع المُحدد، وذلك حرصاً على سلامتهم.

من جانب آخر، أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية السعودية.

كان التحالف أفاد بتعرُّض برج في مركز الملك عبد الله المالي «كافد» بمدينة الرياض لهجوم إرهابي حوثي نُفذ بطائرة مسيّرة، الثلاثاء، مُشدِّداً على أن الاستهداف المُتعمد للمدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليه بحزم.

وأوضح الدفاع المدني السعودي أن الهجوم نتج عنه 11 إصابة، لمواطنَين، ومقيمَين هنديَين، و3 نيباليين، و4 مصريين، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت الحادث فور وقوعه، ونفَّذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، واتَّخذت ما يلزم لسلامة الأرواح والممتلكات.