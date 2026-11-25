استهدف هجوم حوثي إرهابي، أمس (الثلاثاء)، برجاً في مركز الملك عبد الله المالي «كافد» بمدينة الرياض، نتج عنه 11 إصابة، لمواطنَين، ومقيمَين هنديَّين، و3 نيباليين، و4 مصريين.

وأوضح الدفاع المدني السعودي أن الجهات المختصة باشرت الحادث فور وقوعه، ونفَّذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة، واتَّخذت ما يلزم لسلامة الأرواح والممتلكات.

وتتعمَّد الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف الأعيان المدنية، انطلاقاً من سلوكها الإجرامي، وبما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي.

وندد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بـ«الهجوم الغادر»، مؤكداً أنه جريمة شنيعة... تستوجب موقفاً دولياً حاسماً لمحاسبتها.