أكّد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن داوتي، أن العقوبات التي فرضتها بلاده، أمس، على جماعة الحوثيين تمثّل «خطوة مهمة للغاية» في مواجهة الهجمات العدوانية للجماعة داخل اليمن وضد دول الجوار. وجاءت تصريحات داوتي لـ«الشرق الأوسط» بعد فرض بلاده عقوبات على الميليشيات وأربعة من كبار مسؤوليها، على خلفية محاولاتها «تقويض الاستقرار» في المنطقة.
وقالت الحكومة البريطانية إن «ممارسات الحوثيين في باب المندب تعرقل سلاسل الإمداد، وتزيد من ضغوط تكاليف المعيشة على العائلات البريطانية».
ووصف داوتي التهديدات الإيرانية التي تواجهها المملكة المتحدة بأنها «واسعة النطاق».