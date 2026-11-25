قتلت غارة إسرائيلية، أمس، نعيم أبو نحل، رئيس جهاز «الأمن الداخلي» في حكومة «حماس»، بينما كان يسير قرب موقع الجهاز بمنطقة أنصار غرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة مقتل أبو نحل، الذي يعدّ أكبر مسؤول أمني داخلي في الحركة، ورأت، في بيان، أن استهدافه جاء عقب ما وصفتها بأنها «ضربات مؤلمة» وجهها الجهاز خلال الفترة الأخيرة لمن تصفهم بـ«عملاء إسرائيل».

وكان الجيش الإسرائيلي و«جهاز الأمن العام (الشاباك)» أعلنا في وقت سابق استهداف قيادي بارز في حركة «حماس».

وذكرت «هيئة البث الإسرائيلية العامة» وإذاعة الجيش أن الشخص المستهدف هو أبو نحل، مشيرتَين إلى أنه تولى المنصب بعد سلفه معين العرابيد، الذي اعتقله «الشاباك» بعملية خاصة قبل نحو 3 أشهر، وما زال معتقلاً في إسرائيل حتى الآن.