أكد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقاً في استخدام الفلسطينيين دروعاً بشريةً من قبل جنوده في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، ومع ذلك، لم تتم محاكمة أي جندي أو ضابط حتى الآن رغم أن هذه الأفعال محظورة رسمياً في الجيش نفسه.

وقالت الصحيفة إن الجيش فتح خلال الحرب منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ما لا يقل عن 16 تحقيقاً، منها 10 تتعلق بحوادث في قطاع غزة، والبقية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي بداية الحرب على غزة، كان من الشائع إرسال فلسطينيين معتقلين لتفتيش المباني والأنفاق في القطاع قبل دخول القوات إليها، رغم تأكيد الجيش أن هذه الممارسة محظورة، واستخدم الجيش أيضاً هذا الإجراء في الضفة الغربية.

وقال جندي في وحدة دبابات لمنظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية إن وحدته استخدمت فلسطينياً لتفتيش منازل والبحث عن عبوات ناسفة في قطاع غزة. وأضاف أنه أدرك بعد مغادرته غزة أن هذه الممارسة كانت واسعة الانتشار.

وأكدت «هآرتس» استناداً إلى تقرير صادر في يونيو (حزيران) 2025 عن مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، إرسال شخص لتفتيش مجمع تحت الأرض في جنين في الضفة الغربية في سبتمبر (أيلول) 2024، وفي حالة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 2023، تم إرسال سائق سيارة إسعاف لتفتيش مبنى مهجور في طولكرم.

وحسب «هآرتس»، استُخدمت طريقة مماثلة أيضاً مؤخراً في لبنان. وروى جندي لـ«هآرتس» أن وحدته استخدمت شخصاً لتفقد مبنى خلال عملية عبر نهر الليطاني، جنوب لبنان، وفي حادثة أخرى، خلال تطبيق الممارسة نفسها، قُتل شخص جراء انفجار.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على الحوادث في لبنان.

وجاء تقرير «هآرتس» مستبقاً تقريراً من المقرر أن تبثه هيئة البث العامة «كان»، مساء الأربعاء، عن استخدام الجيش الدروع البشرية في غزة، وهي ممارسة تُعرف باسم «بروتوكول البعوضة».

أسرى فلسطينيون في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

وليست هذه المرة الأولى التي تتناول فيها وسائل الإعلام هذا البروتوكول في تحقيقات صحافية، إذ كانت «هآرتس» أول من كشف عن استخدام الجيش الدروع البشرية في غزة في أغسطس (آب) 2024.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، نشرَت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً موسعاً تناول بالتفصيل استخدام فلسطينيين لتنفيذ مهام استطلاع خلال العمليات العسكرية في غزة، بهدف الحد من المخاطر التي يتعرض لها الجنود.

وفي مايو (أيار) 2025، نشرت وكالة «أسوشييتد برس» تقارير عن استخدام الجنود بشكل منهجي معتقلين فلسطينيين دروعاً بشرية لتفتيش المباني في غزة وإخلائها من القنابل. كما تناول فيلم وثائقي بريطاني عُرض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 استخدام الجيش الدروع البشرية في غزة.

وقال الجيش إن «أوامر وتعليمات الجيش الإسرائيلي تحظر استخدام المدنيين في غزة الذين اعتُقلوا ميدانياً في مهام عسكرية»، مضيفاً أن «الأوامر والتعليمات يجري توضيحها بانتظام للجنود في الميدان خلال الحرب».

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، هيئة البث «كان» بوقف بث تحقيق «بروتوكول البعوضة» لأنه «يُصوّر مقاتلي الجيش كمجرمي حرب»، وزعم: «هذا ليس صحافة استقصائية، بل تواطؤ مع العدو في خلق رواية زائفة»، على حد تعبيره.