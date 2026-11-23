اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر الاثنين، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، وداهمت عدداً من المحال التجارية.

ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) عن مصادر محلية القول، إن «قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة والسوق التجارية بمدينة نابلس، وداهمت محلاً لبيع الأدوات الزراعية، وصالون حلاقة في شارع حطين، وعبثت بمحتوياتهما».

وذكرت المصادر أن «قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، وداهمت منازل عدة وفتشتها، دون الإبلاغ عن أي اعتقالات».

جنود إسرائيليون يعتقلون رجلاً فلسطينياً خلال مداهمة بمخيم الأمعري للاجئين في رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

في السياق، ذكرت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت، الاثنين، فلسطينياً من مخيم الأمعري، جنوب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المخيم منذ ساعات الفجر، واعتقلت مهران أبو شوشة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

جنود إسرائيليون في رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت عشرات المنازل في المخيم واحتجزت نحو 30 مواطناً بعد مداهمة منازلهم، وحققت معهم ميدانياً، قبل أن تخلي سبيلهم لاحقاً.

واعتقلت أيضاً قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، أربعة أسرى محررين من بلدة علار شمال طولكرم. وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت محمد عبد الخالق أبو سعدة، ومعتز صبحي زعرور، وصلاح رياض مجادبة، وإيهاب حسني جزار، بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

جنود إسرائيليون يعتقلون رجلاً فلسطينياً خلال مداهمة بمخيم الأمعري للاجئين في رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

من جانبها، حذَّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، من خطورة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستعمرون المتطرفون، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت المنظمة، في بيان صحافي، الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت صباح الاثنين عدداً من القرى الفلسطينية، منها كفر مالك ودير أبو مشعل ودير السودان في محافظة رام الله والبيرة، وما تخللها من إحراق للمركبات، وهدم للمنشآت، والاستيلاء على الممتلكات، وخط شعارات عنصرية، واصفة هذه الممارسات بجرائم حرب تستدعي المحاسبة.

وأكدت أن هذه الاعتداءات الوحشية تأتي في سياق سياسات ممنهجة للاستيطان والضم والتطهير العرقي والتهجير القسري تنفذها سلطات الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المداهمات شملت قرى كثيرة في الضفة (رويترز)

وجددت المنظمة دعوتها إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لسياسة الاستعمار الإسرائيلية غير المشروعة، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان مساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يضع حداً للإفلات من العقاب.