يعتزم البنك المركزي الهندي إتاحة تداول السندات الحكومية أمام المستثمرين الأفراد عبر شركات الوساطة الإلكترونية بدءاً من العام المقبل؛ في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الدين السيادي، البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، والتي لا تزال تهيمن عليها المؤسسات المالية، وفقاً لمصدرين مطلعين على المسألة.

ويهدف هذا التوجه إلى إتاحة الوصول إلى منصة «آر بي آي ريتيل دايركت» التابعة لبنك الاحتياطي الهندي، من خلال ربط شركات الوساطة الإلكترونية بها مباشرة، بما يسهّل على المستثمرين الأفراد شراء الأوراق المالية الحكومية وبيعها عبر التطبيقات التي يستخدمونها في تداول الأسهم والأدوات المالية الأخرى، وفق «رويترز».

وتُعدّ السندات الحكومية خياراً استثمارياً منخفض المخاطر نسبياً مقارنة بالأسهم وغيرها من الأدوات المالية، كما توفر وسيلة للتحوط من تقلبات أسواق الأسهم.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الوساطة، المطلع على المناقشات، إن إتاحة الربط المباشر للمنصات الخاصة بالبوابة التابعة للبنك المركزي من شأنها الاستفادة من قاعدة المستثمرين الأفراد المتنامية في الهند.

وأضاف المصدران أنه يجري تشكيل لجنة تضم عدداً من كبرى شركات الوساطة الإلكترونية لتسهيل عملية التكامل التقني، في حين يُتوقع أن يتم الربط مع نظام البنك المركزي عبر واجهة برمجة التطبيقات (إي بي آي)، وفقاً للمصدر الثاني.

الاستفادة من تنامي قاعدة المستثمرين الأفراد

شهدت شركات الوساطة الإلكترونية في الهند دوراً محورياً في طفرة أعداد المستثمرين الأفراد منذ جائحة «كوفيد - 19». ووفقاً لبيانات البورصة الوطنية الهندية، تجاوز عدد المستثمرين الأفراد الذين يتداولون الأسهم مباشرة 130 مليوناً، مقارنة بنحو 27 مليوناً في عام 2019.

وأسهم اتساع مشاركة الأفراد في دفع أسواق الأسهم الهندية إلى مستويات قياسية. غير أن الأداء الضعيف نسبياً للسوق خلال العامين الماضيين دفع بعض المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية بديلة، من بينها سندات الشركات.

في المقابل، لم تحقق منصة «آر بي آي ريتيل دايركت»، التي أطلقها البنك المركزي عام 2021 بهدف استقطاب المستثمرين الأفراد إلى سوق السندات الحكومية، حتى الآن الانتشار المتوقع. فقد بلغ عدد المشاركين فيها نحو 403 آلاف في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، مقابل 67 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، في حين وصلت قيمة حيازاتهم إلى 48.85 مليار روبية (527.14 مليون دولار).

وتتيح المنصة للأفراد تداول الأوراق المالية الحكومية وأذون الخزانة وسندات التنمية الصادرة عن الولايات، إضافة إلى السندات السيادية المرتبطة بالذهب، سواء في المزادات الأولية أو في السوق الثانوية.

وتضم سوق الوساطة الإلكترونية الهندية شركات ذات قواعد واسعة من المستثمرين، من بينها «غرو» التي يبلغ عدد المستثمرين النشطين عبر منصتها نحو 13.7 مليوناً، و«أنجل وان» و«زيرودا»، اللتان تستقطبان نحو 7 ملايين مستثمر لكل منهما.

ويرى مشاركون في السوق أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على سهولة الربط بين المنصات وسرعة تسوية المعاملات، بما يتيح للمستثمرين إدارة استثماراتهم في الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وسندات الشركات والسندات الحكومية من خلال تطبيق وساطة واحد.