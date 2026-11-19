قال نائب محافظ «بنك كندا»، توني غرافيل، الأربعاء، إن اعتماد البنك المركزي نهج نشر سيناريوهات تتعلق بالتضخم والنمو يسهم في تعزيز المساءلة، ويجعل السياسة النقدية أكثر فاعلية.

وقال غرافيل، خلال حديث أمام مجتمع الأعمال في مدينة إدمونتون: «المصداقية مهمة لأكثر من مجرد سمعتنا»، وفق «رويترز».

وأضاف: «عندما يثق الجمهور بقدرتنا على إبقاء التضخم عند مستوى 2 في المائة، تظل توقعاتهم للتضخم مستقرة عند هذا المستوى المستهدف، وهو ما يجعل السياسة النقدية أكثر فاعلية بدوره».

وكان «بنك كندا» يستخدم في كثير من الأحيان سيناريوهات مختلفة داخلياً لتقييم العوامل التي قد تدفع التضخم بعيداً عن مستهدفه البالغ 2 في المائة. لكنه بدأ نشر هذه السيناريوهات بوتيرة أكبر مع تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.

وقال غرافيل، في إشارة إلى الشركات: «إذا كنتم تتوقعون أو تثقون بأنَّ البنك سيعيد التضخم إلى مستوى 2 في المائة، فمن غير المرجح أن تدرجوا معدلات تضخم أعلى في أسعار منتجاتكم».

وأضاف: «هذا القرار يساعد على إبقاء التضخم تحت السيطرة، ويقلل العقبات التي تحول دون إعادته إلى المستوى المستهدف. إنها عملية تعزِّز نفسها بنفسها».

واستقرَّ معدل التضخم السنوي في كندا عند 3.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بينما يتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 3.1 في المائة العام المقبل.

وأوضح غرافيل أن نشر السيناريوهات أمام الجمهور يمثل إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك للتواصل بفاعلية بشأن توجهاته في السياسة النقدية والمخاطر المحيطة بالتضخم.

وأشار إلى أن مساعدة المشاركين في الأسواق على فهم كيفية استجابة «بنك كندا» للتغيرات في الظروف الاقتصادية من شأنها أن تسهم في تشكيل توقعاتهم، مضيفاً: «بهذه الطريقة، يمكن لاتصالاتنا أن تؤثر في أسعار الفائدة طويلة الأجل، وفي نهاية المطاف، في النمو الاقتصادي والتضخم».

لكنه لفت إلى أن البنك لا ينشر جميع السيناريوهات التي يضعها، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث ارتباك بشأن المخاطر الأكثر أهمية، ويصرف الانتباه عن التوقعات الأساسية التي اتفق مجلس المحافظين على أنها الأكثر ترجيحاً.