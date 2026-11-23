أكد مسؤول في البنك المركزي الإندونيسي أن استقرار العملة المحلية، الروبية، لا يزال قائماً، مشيراً إلى أنها تُظهر ميلاً نحو التحسن، رغم تراجعها إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأميركي خلال تعاملات الاثنين.

وقال إروين غوناوان هوتابيا، رئيس إدارة السياسة النقدية في بنك إندونيسيا، في بيان صدر يوم الاثنين، إن استقرار الروبية لا يزال قيد السيطرة، وإن المؤشرات الحالية تعكس اتجاهاً نحو تعزيز قيمتها، وفق «رويترز».

كانت الروبية قد سجلت مستوى قياسياً متدنياً عند 18290 روبية للدولار الواحد، قبل أن تعاود الارتفاع بنسبة وصلت إلى 0.43 في المائة، لتبلغ 18180 روبية للدولار، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي»، عند الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش.

وأوضح هوتابيا أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إم إس سي آي»، هنري فرنانديز، خلال اجتماع حديث مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أسهمت بدورها في دعم العملة المحلية.

وفي إطار جهود احتواء التقلبات والحفاظ على استقرار سوق الصرف، أكد المسؤول أن بنك إندونيسيا سيواصل تدخله في سوق العملات الأجنبية، من خلال عمليات مدروسة تشمل العقود الآجلة غير القابلة للتسليم «إن دي إف»، والتداولات الفورية، إلى جانب شراء السندات الحكومية في السوق الثانوية.

وتعكس هذه الإجراءات توجه البنك المركزي إلى الحد من الضغوط على الروبية ودعم استقرارها، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق العملات العالمية.

كان البنك قد أعلن، يوم الاثنين، تسارع نمو المعروض النقدي في البلاد إلى 9.3 في المائة على أساس سنوي، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بـ8.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، في مؤشر إلى ارتفاع وتيرة نمو السيولة النقدية في الاقتصاد.

تجنّب خفض تصنيف سوق الأسهم الإندونيسية

من جهة أخرى، أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، يوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إم إس سي آي» هنري فرنانديز أبدى استعداداً لبحث بدائل تحُول دون خفض تصنيف سوق الأسهم الإندونيسية على مرحلتين، خلال محادثات أجراها مؤخراً مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وفقاً لأشخاص مطّلعين على المناقشات.

وذكرت الوكالة أن فرنانديز وسوبيانتو أجريا اتصالاً عبر الفيديو استمر لأكثر من ساعة في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، بترتيب من الملياردير راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدجووتر أسوشيتس»، الذي يؤدي دور مستشار غير رسمي للحكومة الإندونيسية، وفق «رويترز».

وتُواجه إندونيسيا تدقيقاً متزايداً من جانب «إم إس سي آي»، بعدما حذّرت المؤسسة العالمية لمؤشرات الأسواق من احتمال استبعاد الأسهم الإندونيسية من مؤشراتها في عام 2027، وخفض تصنيف السوق درجتين؛ من سوق ناشئة إلى سوق مستقلة، متجاوزة بذلك تصنيف الأسواق الحدودية.

وأضاف التقرير أن عدداً من كبار مساعدي داليو شاركوا في الاتصال، إلى جانب روزان روسلاني، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الإندونيسي «دانانتارا». ولم يصدر الصندوق، بدوره، أي تعليق فوري على طلب للتوضيح.

ووفق التقرير، أوضح فرنانديز، خلال الاتصال، أن «إم إس سي آي» لا تعتزم بالضرورة خفض تصنيف إندونيسيا، مشيراً إلى أن المؤسسة ستواصل تقديم المشورة للمسؤولين الإندونيسيين بشأن الإجراءات المطلوبة لضمان استيفاء السوق المعايير اللازمة.

يأتي هذا التواصل في وقت تسعى فيه إندونيسيا إلى معالجة المخاوف التي أثارتها المؤسسة بشأن سوقها المالية، وتفادي تداعيات أي خفض محتمل للتصنيف على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وموقع البلاد ضمن مؤشرات الأسواق العالمية.

خطة لزيادة حصة الدولة من عوائد التعدين

وبالتوازي مع هذه التحركات، تعمل الحكومة الإندونيسية على إعداد خطة تتيح للدولة الحصول على 70 في المائة من المنافع المتأتية من شركات التعدين، سواء من خلال حصص الملكية أو الإيرادات، وفق ما أعلن وزير الطاقة الإندونيسي باهليل لاهاليا، يوم الاثنين.

تأتي هذه الخطوة عقب تصريحات للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، دعا فيها مؤخراً إلى ضمان حصول الدولة على «ما لا يقل عن 70 في المائة من المنافع» الناتجة من جميع تراخيص التعدين، وهو ما أثار قلق الشركات العاملة بقطاع التعدين في البلاد الغنية بالموارد الطبيعية.

وأوضح وزير الطاقة أن الحكومة ستحترم التراخيص القائمة، مشيراً إلى أن أي تغييرات تتعلق بحصص الملكية ستُطبَّق على الاتفاقات المستقبلية، وليس على التراخيص الممنوحة سابقاً.

في المقابل، تسعى شركات التعدين إلى الحصول على توضيحات بشأن آلية احتساب نسبة الـ70 في المائة، وما إذا كانت ستُحتسب على أساس الإيرادات الإجمالية أو الأرباح أو حصص الدولة في ملكية الشركات، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن الانعكاسات المالية والتنظيمية للخطة.

في هذا السياق، أشارت جمعية المتخصصين في قطاع التعدين الإندونيسي إلى أن الدولة تحصل بالفعل على منافع تفوق بكثيرٍ الأرباح التي تحققها شركات التعدين، في إشارة إلى الضرائب والإتاوات والعوائد الأخرى المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية.

من جهتها، عدَّت مؤسسة «كريديت سايتس»، التابعة لشركة «فيتش سوليوشنز» والمتخصصة في الأبحاث الائتمانية، أن تصريحات سوبيانتو أعادت إثارة حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الحكومية، ما يبرر استمرار احتساب علاوة مخاطر في قطاع التعدين الإندونيسي.

وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لإندونيسيا في أسواق المعادن العالمية، إذ تُعد أكبر مُصدّر في العالم للفحم الحراري والنيكل والقصدير، فضلاً عن كونها من كبار مصدّري النحاس.

ويعكس التوجه الحكومي رغبة في تعزيز حصة الدولة من العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية، إلا أن غموض آليات التطبيق قد يفرض تحديات إضافية أمام شركات التعدين والمستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بتقييم الجدوى الاستثمارية للمشروعات الجديدة وحساب المخاطر التنظيمية.