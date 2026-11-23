تتغير خريطة المستثمرين الأجانب في سوق الدين الأميركية، مع تراجع حيازاتهم من سندات الخزانة خلال سبتمبر (أيلول)، في تحركات شملت عدداً من أكبر الاقتصادات المالكة لهذه الأوراق المالية، من الصين واليابان إلى المملكة المتحدة وفرنسا، وصولاً إلى السعودية. وبينما تعكس بعض التحركات رغبة في تقليص الاستثمار في الأصول الأميركية، يرتبط بعضها الآخر بحاجة الدول إلى توفير السيولة أو التدخل لدعم عملاتها، لذلك لا يمكن اعتبار تراجع الحيازات دليلاً قاطعاً على تراجع الثقة بالدولار.

تظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة تراجع الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية بنحو 75.5 مليار دولار خلال سبتمبر، لتصل إلى 9.24 تريليون دولار، وهو أكبر تراجع شهري منذ ستة أشهر. وفي هذا السياق، خفّضت السعودية حيازاتها بنحو 5.3 مليار دولار إلى 135.9 مليار دولار، بتراجع نسبته 3.8 في المائة مقارنة بأغسطس (آب).

ولا يقتصر التراجع في حضور المستثمرين الأجانب على التحركات الشهرية. فوفقاً لدائرة أبحاث الكونغرس، ارتفعت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية من نحو 7.7 تريليون دولار في نهاية 2021 إلى 9.2 تريليون دولار في نهاية 2025، لكن حصتها من إجمالي الدين المطروح في الأسواق تراجعت من 34 إلى 31 في المائة، مع نمو الدين خلال الفترة نفسها من 22.6 تريليون إلى 30.1 تريليون دولار.

ورغم تراجع حصة المستثمرين الأجانب، تظل مشاركتهم عنصراً مهماً في تمويل الدين الأميركي وتوسيع قاعدة المشترين لسندات الخزانة. فمع نمو الدين بوتيرة تفوق الزيادة في الحيازات الأجنبية، قد تضطر وزارة الخزانة إلى الاعتماد بدرجة أكبر على المستثمرين المحليين، أو تقديم عوائد أعلى لجذب المشترين إذا لم يكن الطلب المحلي كافياً لاستيعاب الإصدارات الجديدة. ومن شأن ذلك أن يرفع تكلفة الاقتراض وأعباء خدمة الدين، ويزيد حساسية سوق السندات لأي تغير في شهية المستثمرين.

مبنى وزارة الخزانة ​الأميركية في واشنطن (رويترز)

السعودية تخفض الحيازات

تذبذبت حيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية خلال العام الحالي؛ إذ بلغت 160.4 مليار دولار في فبراير (شباط)، قبل أن تنخفض إلى 152 ملياراً في مارس (آذار)، ثم إلى نحو 140 ملياراً في أبريل (نيسان)، وتتحرك بين 140 و142.5 مليار دولار خلال الأشهر التالية، قبل التراجع في سبتمبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الرصيد السعودي قليلاً من 134.2 مليار دولار في سبتمبر 2025 إلى 135.9 مليار دولار في سبتمبر 2026، بزيادة 1.7 مليار دولار، أو 1.3 في المائة. ويعني ذلك أن الانخفاض الأخير جاء مقارنة بالشهر السابق، لا بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت حيازات الإمارات بنحو 8 مليارات دولار، من 116.1 مليار دولار في أغسطس إلى 108.1 مليار دولار في سبتمبر، بانخفاض 6.9 في المائة.

وبذلك بلغ مجموع حيازات البلدين نحو 244 مليار دولار، مقارنة بـ257.3 مليار دولار في الشهر السابق، بتراجع 13.3 مليار دولار.

الصين واليابان تقلصان استثماراتهما

وحافظت اليابان على موقعها أكبر حائزٍ أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، رغم تراجع حيازاتها بنحو 5.2 مليار دولار خلال سبتمبر إلى 1.063 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2024. وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، بحيازات بلغت 985.8 مليار دولار، بانخفاض 8.7 مليار دولار، تلتها الصين في المركز الثالث برصيد 563.9 مليار دولار، بعدما خفضت حيازاتها بنحو 26.8 مليار دولار خلال الشهر.

ومن جهتها، سجَّلت فرنسا تراجعاً بنحو 31.4 مليار دولار إلى 332 مليار دولار، في حين ارتفعت حيازات بلجيكا 17.4 مليار دولار إلى 507.9 مليار دولار، وكندا 3.1 مليار دولار إلى 467.7 مليار دولار.

ولم يقتصر التراجع الصيني والياباني على سبتمبر؛ إذ خفّضت بكين حيازاتها بنحو 95.4 مليار دولار بين نهاية مايو (أيار) وسبتمبر، بينما تراجع الرصيد الياباني بنحو 80 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ليصل مجموع التخفيضات المسجلة للدولتين إلى نحو 175 مليار دولار في أربعة أشهر.

ويأتي التراجع الصيني ضمن مسار طويل لتقليص الحيازات، إذ انخفض رصيد بكين بنحو 400.8 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تحليل شركة «آر إس إم»، في إطار تنويع الاحتياطيات وتقليص الاستثمار في الدين الأميركي. أما التراجع الياباني، فقد يرتبط باحتياجات السيولة والتدخل في سوق الصرف لدعم الين.

هل تعكس الأرقام المِلكية الفعلية للصين؟

لا تكشف بيانات وزارة الخزانة الأميركية بالضرورة عن المالك النهائي لسندات الخزانة، إذ تستند إلى موقع حفظ الأوراق المالية، مما قد يؤدي إلى تسجيل سندات يملكها مستثمرون صينيون ضمن حيازات دول أخرى.

وظهر ذلك في أغسطس وسبتمبر، مع تراجع الحيازات المسجَّلة باسم الصين من 590.7 مليار دولار إلى 563.9 مليار دولار، مقابل ارتفاع الحيازات الكندية من 464.6 مليار دولار إلى 467.7 مليار دولار، والبلجيكية إلى 507.9 مليار دولار في سبتمبر. وتشير «بلومبرغ» إلى احتمال مرور بعض تعاملات الصين عبر دول أخرى أو حسابات حفظ في بلجيكا، مما يعني أن التوزيع الجغرافي لا يعكس بالضرورة حجم الملكية الصينية الفعلي.

العلمان الأميركي والصيني (رويترز)

بدائل تمويلية وتكلفة أعلى محتملة

ولا يعني تراجع الحيازات الأجنبية أن الولايات المتحدة ستواجه نقصاً مباشراً في مصادر تمويل دينها، إذ يمكن لوزارة الخزانة الاعتماد على قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين، تشمل البنوك والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وصناديق التقاعد. كما تستطيع تعديل مزيج إصداراتها بين أذونات وسندات قصيرة وطويلة الأجل وفقاً لظروف السوق.

لكن إذا لم يعوض الطلب المحلي تراجع إقبال المستثمرين الأجانب، فقد تضطر الخزانة إلى تقديم عوائد أعلى لاستقطاب المشترين، مما يزيد تكلفة الاقتراض وأعباء خدمة الدين

الدين الأميركي يتجاوز 40.7 تريليون دولار

تأتي هذه التحركات في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين الفيدرالي الأميركي 40.7 تريليون دولار، إذ بلغ 40.708 تريليون دولار في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق أحدث بيانات وزارة الخزانة. ويشمل هذا المبلغ نحو 32.9 تريليون دولار من الديون التي يحملها مستثمرون وجهات من خارج الحكومة، ونحو 7.8 تريليون دولار من الديون الحكومية الداخلية.

وتندرج الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة، التي بلغت 9.24 تريليون دولار في سبتمبر، ضمن الدين الذي يحمله الجمهور، مما يوضح أهمية المستثمرين الأجانب في تمويل الحكومة الأميركية.

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تنويع الاحتياطيات وهيمنة الدولار

رغم اتجاه بعض البنوك المركزية والحكومات إلى تنويع احتياطياتها وتقليص استثماراتها في الأصول المقوَّمة بالدولار، لا تزال العملة الأميركية تحتفظ بموقع مهيمن في النظام المالي العالمي. ويرى محللون في «جي بي مورغان» أن الدولار يواصل دوره الرئيسي في التجارة الدولية والمدفوعات العابرة للحدود وأسواق الصرف الأجنبي وإصدار الديون الدولية، مما يجعل تراجع حيازات بعض الدول من سندات الخزانة غير كافٍ، بمفرده، للدلالة على تحول واسع بعيداً عن العملة الأميركية.

لكن الاهتمام بتنويع الاحتياطيات يتزايد، خصوصاً من خلال الذهب، في ظل التحولات الجيوسياسية. ووفق مسح مجلس الذهب العالمي لعام 2026، تتوقع 45 في المائة من البنوك المركزية المشاركة زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بينما تتوقع 74 في المائة منها تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية بدرجة متوسطة أو كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتكمن أهمية هذه التحولات بالنسبة إلى الولايات المتحدة في انعكاساتها المحتملة على الطلب الأجنبي على سندات الخزانة، التي تمثل أحد مصادر تمويل الدين الحكومي. ويحذر محللون في «جي بي مورغان» من أن استمرار انتقال الاستثمارات بعيداً عن الأصول الأميركية قد يدفع العوائد الحقيقية للسندات إلى الارتفاع، بما يزيد تكلفة الاقتراض الحكومي والتمويل في الاقتصاد الأميركي.

وتتأثر قيمة حيازات المستثمرين الأجانب أيضاً بتحركات السوق، وليس بالمشتريات والمبيعات وحدها. فأسعار السندات تتحرك عكسياً مع عوائدها؛ أي إن ارتفاع العائد يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للسندات القائمة. وفي سبتمبر، تزامن تراجع الحيازات الأجنبية مع انخفاض مؤشر «بلومبرغ» لسندات الخزانة الأميركية بنسبة 2.2 في المائة، وسط تحركات العوائد وتغير توقعات السياسة النقدية.

ولا يعني تراجع الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية بالضرورة أن المستثمرين باعوا سندات بالقيمة نفسها. فقد تنخفض القيمة المسجَّلة للحيازات نتيجة تراجع أسعار السندات في السوق، حتى إذا احتفظ المستثمرون بها ولم يبيعوها. ولذلك، لا تعكس الأرقام بالضرورة حجم الأموال التي خرجت فعلياً من السوق خلال سبتمبر.

وبناءً على ذلك، لا تشير التحركات المسجَّلة حتى الآن إلى تراجع حاسم في مكانة الدولار، لكنها تكشف عن تغيرات في طريقة توزيع بعض الدول لاحتياطياتها واستثماراتها. وسيعتمد تأثير هذه التغيرات في سوق الدين الأميركية على مدى استمرارها، وعلى حجم الطلب من المستثمرين الأجانب والمحليين على إصدارات سندات الخزانة الجديدة.