ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، لتعوض جزءاً من خسائرها بعد أن هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، وسط ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبيانات التضخم المرتقبة، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2 في المائة إلى 3603.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع نحو 9 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس (آذار). كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.5 في المائة إلى 3603.20 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن موجة البيع في أسهم التكنولوجيا وتوقعات تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة تراجع زخم طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الأميركية، ما وفر دعماً أساسياً للذهب.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية الاثنين، فيما سعت السلطات إلى احتواء تراجعات الأسواق الآسيوية، بعد موجة خسائر حادة الأسبوع الماضي طالت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 93 في المائة لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، انخفاضاً من نحو 100 في المائة الأسبوع الماضي، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». ويؤدي تراجع احتمالات رفع الفائدة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وقالت ديلين وو، استراتيجية الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن الارتفاع المحدود في بداية تعاملات الاثنين لا يكفي للقول إن الذهب بلغ قاعه، محذرة من احتمال تعرضه لمزيد من عمليات البيع القسرية إذا استمرت التقلبات في أسواق الأسهم.

وفي المقابل، دعت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، الجمعة، إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، قائلة إن المستوى الحالي للفائدة لا يكفي لمواجهة التضخم، الذي تنظر إليه بقلق بالغ.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، المقرر صدورها الأربعاء، وهو المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي في إطار استهدافه التضخم عند 2 في المائة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.4 في المائة إلى 42.15 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 في المائة إلى 1309.86 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 894.58 دولار.