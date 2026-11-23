تراجع الدولار الأميركي، الاثنين، من أعلى مستوياته في 19 شهراً، مع تحسن ثقة المستثمرين بعد موجة البيع التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، وتقليص المتعاملين رهاناتهم على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.0985 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3111 دولار، مواصلين مكاسبهما لليوم الثاني على التوالي.

وكتب محللو بنك «أو سي بي سي» في مذكرة أن تصريحات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة قبل أسبوعين دفعت عوائد السندات الأميركية إلى الارتفاع وعززت الدولار أمام عملات الاقتصادات المتقدمة، لكن صدمة أسعار الفائدة تحولت خلال الأسبوع الماضي إلى مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وفي أسواق العملات الآسيوية، تذبذب الدولار النيوزيلندي بين المكاسب والخسائر، قبل أن يتراجع بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5468 دولار، مسجلاً انخفاضه لليوم العاشر على التوالي، ووصوله إلى أضعف مستوى منذ مارس (آذار) 2009، خلال ذروة الأزمة المالية العالمية.

وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس» في ويلينغتون، إن معظم ضعف العملة النيوزيلندية هذا العام يعكس تراجع فارق أسعار الفائدة، لكن موجة الانخفاض الأخيرة تبدو أقرب إلى تحرك تقليدي نحو تجنب المخاطر، على خلفية التطورات في أسواق الأسهم.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.66415 دولار، متعافياً بعد تسعة أيام متتالية من الخسائر.

وصعد الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المائة أمام الين الياباني إلى 158.95 ين، مع تراجع الطلب على العملة اليابانية بوصفها ملاذاً آمناً، فيما أغلقت الأسواق اليابانية أبوابها الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.72 نقطة، مبتعداً عن أعلى مستوى سجله الخميس الماضي، وكان الأقوى منذ أبريل (نيسان) 2025، قبل إعلان الرسوم الجمركية المعروفة باسم «يوم التحرير».

ورغم التراجع المحدود، توقع إريك روبرتسن، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والائتمان لدى بنك «ستاندرد تشارترد» في دبي، استمرار تفوق الدولار، عازياً ذلك إلى فروق أسعار الفائدة، ومؤشرات تحسن الإنتاجية في الاقتصاد الأميركي، والتراجع النسبي للمخاطر السياسية مقارنة باقتصادات أخرى، مثل فرنسا. وأضاف أن تجدد العزوف عن المخاطرة عالمياً قد يوفر دعماً إضافياً للعملة الأميركية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، قلّصت موجة اضطرابات الأسواق الأسبوع الماضي احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد نقدي أكثر حدة لمكافحة التضخم.

وتُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالاً بنسبة 93.5 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي يومي 8 و9 ديسمبر، مقابل احتمال بنسبة 6.5 في المائة للإبقاء عليها دون تغيير، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». وفي المقابل، اختفت تماماً رهانات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعدما كانت احتمالاتها تبلغ 11.5 في المائة قبل أسبوع.

وكتب محللو بنك «إم يو إف جي» أن توقعات تشديد السياسة النقدية في ديسمبر تراجعت قليلاً، لكنها لا تزال قائمة بقوة، مشيرين إلى أن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، المقرر صدورها الأربعاء، تمثل عاملاً مؤثراً في تحركات العملات على المدى القريب.

وأوضحوا أن قراءة أقل من المتوقع قد تعزز تراجع عوائد السندات الأميركية وتمنح العملات الآسيوية بعض الدعم، في حين أن ارتفاع التضخم بصورة تفوق التوقعات قد يعيد الضغوط على عدد من عملات المنطقة.

وفي سوق العملات المشفرة، امتد التعافي من الهبوط الحاد المسجل الجمعة، ليرتفع سعر بتكوين بنسبة 0.6 في المائة إلى 61,228.70 دولار، وإيثريوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 1,729.76 دولار.