تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها في ثمانية أشهر، في ظل صمود الدولار الأميركي وارتفاع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، ما شكل ضغوطاً على المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7 في المائة إلى 3525.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 9.2 في المائة منذ بداية الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار). كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 4.3 في المائة إلى 3526 دولاراً للأونصة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «يبدو أن عمليات تصفية قسرية للمراكز الاستثمارية تحدث في الأسواق عموماً، في ظل توقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة الأميركية واحتمال استمرار التضخم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار الأميركي، ما يفرض ضغوطاً على الذهب».

وتراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، بعدما أخفق إدراج شركة «أنثروبيك» في البورصة في استعادة ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهراً، مواصلاً مكاسبه الأخيرة، ما جعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، الخميس، إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن وجود فهم مشترك للتوجهات الاقتصادية أهم من تقديم توجيهات صريحة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 96.8 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل احتمال بنسبة 3.2 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، ما يقلص جاذبيته بالنسبة إلى المستثمرين.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة الخميس تراجع صادرات الذهب السويسرية إلى 109.7 طن متري في أكتوبر (تشرين الأول)، بانخفاض نسبته 34 في المائة مقارنة بالشهر السابق، نتيجة تراجع الشحنات إلى بريطانيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.5 في المائة إلى 41.25 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 3.6 في المائة إلى 1299.25 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 3.3 في المائة إلى 879.47 دولار. وكانت المعادن الثلاثة تتجه أيضاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية.