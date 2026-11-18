تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عام، متأثرة بقوة الدولار وتزايد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية، فيما يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 في المائة إلى 3787.65 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:28 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1.9 في المائة إلى 3789.40 دولار.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن الضغوط على الذهب ترجع أساساً إلى العوامل المرتبطة بمعنويات المستثمرين والمؤشرات الفنية، مع تجديد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأكيد مواقفهم المتشددة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي عزز قوة الدولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة إلى المشترين من حائزي العملات الأخرى، ويحد من جاذبيته في الأسواق العالمية.

وكان جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد قال الثلاثاء إن البنك المركزي الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة الضغوط التضخمية، لكنه استبعد في الوقت نفسه الحاجة إلى التحول نحو مسار أكثر تشدداً في وتيرة التحركات النقدية.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 95.7 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل 4.3 في المائة لاحتمال زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً، ما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن الذهب يُعامل مجدداً باعتباره أصلاً للسيولة، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم لتغطية تقلبات الأسواق وتوفير السيولة لاستثمارات أخرى.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي عُقد يومي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، والمقرر نشره عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، بحثاً عن إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.1 في المائة إلى 45.94 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1.5 في المائة إلى 1408.30 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 2 في المائة إلى 951.42 دولار.