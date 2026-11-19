بين الرغبة في الحفاظ على قيمة المدخرات ومخاوف تقلب الأسعار، يواجه الذهب اختباراً جديداً لجاذبيته كملاذ ادخاري لدى المصريين، مع انعكاس تحركاته على قرارات الشراء والبيع وقدرة الأسر على حماية مدخراتها.

ويقر رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس هاني ميلاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن التقلبات تحمل قلقاً مشروعاً لدى قطاعات من المصريين، مستبعداً أن يفقد المعدن الأصفر جاذبيته كوعاء ادخاري، خاصة أن الأزمة مرتبطة بمتغيرات عالمية، وقد يتراجع التصحيح لصالح ارتفاعات؛ كون الاستثمار في الذهب استثماراً طويل الأجل.

تقلبات

وواصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها الحاد في سوق الصاغة خلال تعاملات الأربعاء، وفقد عيار 21 نحو 160 جنيهاً (الدولار= 53.87 جنيه) من قيمته للغرام، ليباع بنحو 5750 جنيهاً، وسط موجة هبوط قوية في السوق المحلية، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية بنحو 125 دولاراً للأوقية.

وواصل التراجع حتى عصر الخميس ليسجل 5745 جنيها وفقاً لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وبصفة عامة، شهد سعر الذهب في مصر تقلبات حادة خلال أول 8 أشهر من العام الحالي في ظل تقلبات أسعار الذهب العالمية، وفقاً لتحليل فني صادر عن منصة «آي صاغة» المصرية.

وبدأ سعر الذهب عيار 21 عام 2026 عند مستوى 5840 جنيهاً للغرام، قبل أن يرتفع بقوة إلى 7475 جنيهاً في 28 فبراير (شباط)، ليسجل قمة الفترة محل الدراسة، قبل أن يبدأ موجة تصحيح قوية هبط خلالها إلى 6100 جنيه للغرام في 10 يونيو (حزيران)، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجياً لينهي شهر أغسطس (آب) عند مستوى 6325 جنيهاً للغرام.

وسجلت مشتريات المصريين من الذهب نحو 31.66 طن خلال أول 9 أشهر من عام 2026، بانخفاض 2.7 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2025، في حين هبطت مشتريات الربع الثالث من 2026 إلى نحو 9.7 طن كأدنى مستوى فصلي في 5 سنوات، بحسب تقديرات غير رسمية نقلتها وسائل إعلام مصرية.

بائع ذهب يلمّع قطعة ذهبية داخل متجر في سوق الذهب (أرشيفية - رويترز)

ما أسباب التراجع

يجيب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب تأتي في ظل ضغوط كبيرة تحكم حركة السوق، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ومعدلات التضخم، وتداعيات الحرب، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والدولار، موضحاً أن مجمل هذه العوامل ينعكس مباشرة على أداء المعدن الأصفر.

وبحسب ميلاد، فإن ما يمر به الذهب قد يمثل حركة تصحيحية وهبوطاً يعقبه معاودة الصعود من جديد، لافتاً إلى أن هذه التحركات ليست طارئة أو جديدة على سوق الذهب؛ إذ تشهد بعض السنوات تراجعات مؤقتة، في حين يظل الاستثمار في الذهب استثماراً طويل الأجل.

مستقبل المعدن الأصفر

وعالمياً، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً الخميس بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من عام خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيداً من المؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حول مسار السياسة النقدية، بحسب ما نقلته «رويترز».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 3745.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامس أدنى مستوى في 14 شهراً الأربعاء، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.1 بالمائة إلى 3746.80 دولار.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، فإن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 90 بالمائة أن يتم رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع توقعات لا تتجاوز العشرة بالمائة برفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وفيما يتعلق بمسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، شدد ميلاد على ضرورة النظر إلى الرؤية طويلة المدى بدلاً من التركيز على المدى القصير، موضحاً أنه لا يتوقع تحركات حادة أو عنيفة في الأجل القريب جداً، كما أن استمرار التراجع ليس شرطاً حتمياً، بل المرجح هو استمرار التقلبات.

وأكد أن الذهب استبق توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر وتحرك في اتجاهها مبكراً.

وعادة ما يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.