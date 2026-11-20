أصبح معظم موظفي شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» مليونيرات بعد طرح أسهمها في بورصة «ناسداك»، إذ بلغت قيمتها السوقية 1.76 تريليون دولار بنهاية أول أيام التداول، وفق شبكة «سي إن إن».

وبحسب بيانات شركة «هيل»، المتخصصة في تتبّع أسهم الشركات الخاصة، تجاوزت قيمة حصص نحو 5100 موظف، يمثّلون 96 في المائة من العاملين، مليون دولار لكل منهم، بعد تحديد سعر سهم الطرح العام الأولي عند 83 دولاراً.

وتخطّت قيمة حصص نحو 2800 موظف عشرة ملايين دولار للفرد، فيما تجاوزت حصص نحو 600 موظف مائة مليون دولار لكل منهم. وتمثّل هذه الثروات قيمة الأسهم المملوكة، وليس بالضرورة مبالغ نقدية حصل عليها الموظفون.

لافتة لشركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك يوم طرح أسهمها في بورصة «ناسداك» يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)

وقال أندرو بنسون، مؤسس «هيل» ورئيسها التنفيذي، إن اللافت هو سرعة تكوّن هذه الثروات، مشيراً إلى أن توقعات نمو الشركة شجّعت موظفيها على البقاء فيها.

وتأسست «أنثروبيك»، مطوّرة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، عام 2021، وارتفع عدد موظفيها من أقل من ألف بنهاية 2024 إلى 5300 بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق إفصاحات تنظيمية.

وأتاح الطرح للمساهمين الداخليين من غير المؤسسين بيع ما يصل إلى 10 في المائة من أسهمهم منذ اليوم الأول، بينما تفرض معظم الطروحات حظراً على البيع يستمر عادة بين ثلاثة وستة أشهر.

وقد تزيد هذه الثروات الضغوط على سوق الإسكان في سان فرانسيسكو، حيث يتركّز موظفو الشركة. وبلغ سعر المنزل النموذجي هناك 1.7 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، بارتفاع يقارب 19 في المائة على أساس سنوي، وفق شركة «ريدفين».