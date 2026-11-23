تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، الاثنين، متأثرة بموجة بيع حادة لأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في «وول ستريت»، دفعت مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى الدخول في مرحلة تصحيح، بعد هبوطه بنسبة 3.7 في المائة خلال جلسة الجمعة.
وفي كوريا الجنوبية، هوى مؤشر «كوسبي» بنسبة 5.8 في المائة إلى 4586.80 نقطة، مع تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 5.5 في المائة، وسهم «إس كي هاينكس» بنسبة 4.9 في المائة. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.
وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.8 في المائة إلى 22015.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.4 في المائة إلى 3484.53 نقطة. كما هبط مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.6 في المائة، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 8589.10 نقطة.
وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة في التعاملات المبكرة الاثنين، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1.6 في المائة.
وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد دخل مرحلة التصحيح، وفق تعريف المستثمرين المحترفين، بعدما تجاوز تراجعه 10 في المائة من أعلى مستوى قياسي سجله في 6 أكتوبر (تشرين الأول). كما هبط مؤشر «ناسداك المركب»، المثقل بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 5.3 في المائة، ليتحول أداؤه إلى المنطقة السلبية منذ بداية العام، فيما تراجع «داو جونز» بنسبة 1.9 في المائة.
وكانت آخر مرة دخل فيها «ستاندرد آند بورز 500» مرحلة التصحيح في مارس (آذار) 2025، عندما أدت الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اضطراب الأسواق.
وتصدرت شركات صناعة الرقائق، مثل «إنفيديا» و«ميكرون تكنولوجي» و«برودكوم» و«إيه إم دي»، قائمة الأسهم المتضررة، فيما امتدت الخسائر إلى شركات أخرى مرتبطة ببنية الذكاء الاصطناعي التحتية، من بينها شركة المنتجات البصرية «كورنينغ» ومزود الطاقة «بلوم إنرجي».
وتعكس موجة البيع تراجع ثقة المستثمرين في جدوى التقييمات السوقية المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، وحجم الإنفاق الضخم الذي تتطلبه هذه التقنية.
وتراجع سهم «إنفيديا»، الذي يُعد أحد أبرز رموز طفرة الذكاء الاصطناعي، للجلسة التاسعة خلال عشر جلسات، ليغلق منخفضاً بنسبة 14 في المائة. وتعرض السهم لضغوط نتيجة المخاوف بشأن قوة التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تساؤلات بشأن مستقبل الشركة عقب التطورات المفاجئة المتعلقة برئيسها التنفيذي السابق والمؤسس المشارك جنسن هوانغ، إذ فقد السهم أكثر من 30 في المائة منذ ظهور الأزمة في وقت سابق من الشهر.
كما أخفق الزخم القوي لطرح شركة «أنثروبيك»، المطورة لأداة الذكاء الاصطناعي «كلود»، في الاستمرار، بعدما تراجع سهمها بنسبة 8.5 في المائة الجمعة إلى 88.91 دولار، رغم بقائه فوق سعر الطرح العام الأولي البالغ 83 دولاراً. وجاء التراجع بعد أن سجل السهم مستوى قياسياً مؤقتاً عند 115.10 دولار في اليوم السابق، قبل أن يفقد نحو 23 في المائة من تلك الذروة.
وفي المقابل، أظهر مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين الأميركيين تحسناً ملحوظاً مقارنة بأكتوبر، وجاء أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين، مع إشارة المستهلكين إلى ارتياحهم لانخفاض أسعار الوقود وتحسن توقعاتهم لأوضاع الأعمال بعد انتخابات التجديد النصفي. ومع ذلك، ظلت الثقة دون مستويات فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب الأميركية مع إيران.
وفي أسواق السلع والعملات، تراجع خام برنت بنسبة 0.5 في المائة إلى 92.10 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.3 في المائة إلى 83.13 دولار. وارتفع الدولار إلى 158.88 ين، مقابل 158.62 ين، فيما صعد اليورو إلى 1.10987 دولار من 1.10973 دولار.