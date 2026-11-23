متعامل يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك في 20 نوفمبر وسط أداء متباين للأسهم الأميركية عند الافتتاح عقب تراجع أسهم «أنثروبيك» (أ.ف.ب)

تتزايد أوجه الشبه بين موجة الهبوط التي تضرب أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الأسابيع الأخيرة، والانهيار الذي أصاب شركات الإنترنت مع انفجار فقاعة «دوت كوم» مطلع الألفية، في مقارنة تطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان التصحيح الحالي بداية تفكك فقاعة استثمارية أوسع، أم أنه يقتصر على أجزاء من القطاع شهدت ارتفاعات مبالغاً فيها.

وفي تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يرى الكاتب جيمس ماكينتوش أن التراجعات المسجلة في عدد من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تشبه، من حيث الحجم، خسائر شهدتها الشركات نفسها خلال عام 2000. لكنه يشير إلى أن هذه المقارنة لا تكفي وحدها للجزم بأن فقاعة الذكاء الاصطناعي انفجرت بالفعل، إذ تختلف ظروف السوق والاقتصاد اليوم عن تلك التي أحاطت بانهيار شركات الإنترنت.

وتُظهر المقارنة التي أوردها التحليل تراجع سهم «إنتل» بنسبة 64 في المائة خلال الفترة الحالية، مقابل 60 في المائة في عام 2000، بينما هبط سهم «أوراكل» بنسبة 60 في المائة مقابل 37 في المائة آنذاك. وفي المقابل، كان انخفاض «سيسكو» في عام 2000 أشد، إذ بلغ 52 في المائة، مقارنة بنحو 30 في المائة حالياً. كما سجلت «ميكرون» تراجعاً بنسبة 53 في المائة، مقابل 63 في المائة خلال دورة الانهيار السابقة، بينما انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 48 في المائة، مقارنة بـ62 في المائة في عام 2000.

شخص يمر أمام لوحة إلكترونية لمؤشرات سوق الأسهم في طوكيو بعدما هبط مؤشر «نيكي» بأكثر من 5 % وسط موجة بيع كثيفة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي (إ.ب.أ)

وعلى مستوى السوق الأوسع، يلفت التحليل إلى أن موجة الهبوط في عام 2000 امتدت إلى قطاعات متعددة، وأسهمت في تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 15 في المائة من ذروته حتى نهاية العام، رغم انتقال المستثمرين إلى أسهم القطاعات الدفاعية، مثل المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية، التي حققت مكاسب تجاوزت 40 في المائة.

أما في العام الحالي، فقد تركزت الخسائر بدرجة أكبر في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع انتقال بعض الاستثمارات إلى قطاعات أخرى، بينها الرعاية الصحية التي ارتفعت أسهمها بنسبة 24 في المائة منذ أواخر أبريل (نيسان)، بينما تراجع المؤشر الأميركي بنحو 12 في المائة عن أعلى مستوى سجله خلال التداولات.

ويتمثل أحد الفروق الجوهرية بين المرحلتين، بحسب ماكينتوش، في أن انفجار فقاعة الإنترنت أعقبه ركود اقتصادي عمَّق خسائر الأسواق خلال عام 2001، وامتد أثره إلى قطاعات لم تكن مرتبطة مباشرة بالتكنولوجيا. أما الاقتصاد الأميركي فيبدو، حتى الآن، أكثر متانة، وهو ما يجعل من المبكر افتراض أن موجة البيع الحالية ستتحول بالضرورة إلى أزمة اقتصادية أوسع.

لكن التحليل يشير إلى أن بعض أجزاء سوق الذكاء الاصطناعي أظهرت بالفعل سمات فقاعات استثمارية مصغرة، خصوصاً في أسهم شركات رقائق الذاكرة وموردي المعدات والطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات. وكانت الأسهم الكورية المرتبطة بالرقائق من أبرز الأمثلة، بعدما جذبت مستثمرين أفراداً استخدم بعضهم التمويل بالاقتراض، في وقت شهدت فيه الأسعار ارتفاعات حادة أعقبتها تراجعات سريعة.

ويورد ماكينتوش سهم شركة «ميكرون» مثالاً على حدة هذه التقلبات؛ إذ تضاعفت قيمته نحو أربع مرات خلال ثلاثة أشهر، قبل أن يفقد أكثر من نصف مكاسبه. كما تضاعفت أسهم شركات أشباه الموصلات عموماً، ثم تراجعت بنحو 43 في المائة. وامتد النمط نفسه إلى شركات توريد الطاقة والمعدات المستخدمة في بناء مراكز البيانات، ومن بينها «بلوم إنرجي».

وشملت موجة التصحيح أيضاً شركات تشغيل مراكز البيانات المعروفة باسم «الحوسبة السحابية الجديدة» (Neocloud)، التي تعتمد على الاقتراض لتمويل توسعها، ومن أبرزها «كور ويف»، المدعومة من «إنفيديا». فبعد أن ارتفع سهم الشركة إلى أكثر من أربعة أمثال قيمته عقب طرحها العام الماضي، عاد ليتراجع إلى مستويات قريبة من سعره السابق.

مشاركون يرفعون لافتات خلال مسيرة «مناهضة انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي» في لندن للمطالبة بفرض ضوابط تنظيمية أكثر صرامة على تقنيات الذكاء الاصطناعي (رويترز)

ويرى التحليل أن انحسار هذه المبالغات السعرية يمثل جانباً إيجابياً، لكنه يحذر من أن الخطر الأكبر يكمن في احتمال اتساع التصحيح ليشمل منظومة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بأكملها. فالعلاقة بين الشركات العاملة في هذا المجال باتت وثيقة ومتشابكة؛ إذ يمكن أن يدفع هبوطُ الأسهم الشركات إلى تقليص خطط الإنفاق على مراكز البيانات، مما يضر بموردي الرقائق والمعدات والطاقة، ويضغط بدوره على الجهات الممولة لهذه الاستثمارات، في حلقة قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في الطلب والأسعار.

ولا تقتصر المخاطر على شركات التكنولوجيا، إذ يمكن لانخفاض أسعار الأسهم أن يمتد أثره إلى الاستهلاك والقطاعات الأخرى. فقد كان المستثمرون الأفراد من أبرز المشترين للأسهم خلال الفترة الماضية، وأسهمت الأرباح التي حققوها من ارتفاع قيم محافظهم الاستثمارية في دعم الإنفاق الاستهلاكي، وفق تقديرات اقتصاديين أشار إليهم التحليل. وبالتالي، فإن انعكاس هذا الأثر مع تراجع الأسواق قد يضعف إنفاق الأسر، وينعكس على شركات لا ترتبط مباشرة بالذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، لا يرى التحليل أن جميع مكونات القطاع دخلت مرحلة انهيار شامل، بل يرجح أن ما انفجر حتى الآن هو فقاعات استثمارية محدودة في مراكز البيانات وبعض الشركات المرتبطة بها، إلى جانب تراجع جانب من المضاربات في أسهم الذكاء الاصطناعي. وينقل عن فينسنت مورتير، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأصول «أموندي»، قوله إن المستثمرين لا يدركون عادة أنهم داخل فقاعة إلا عندما تنفجر.

ويخلص ماكينتوش إلى أن تحديد ما إذا كانت موجة البيع الحالية تمثل بداية انحسار فقاعة أوسع في الذكاء الاصطناعي لا يزال أمراً غير محسوم، لكن احتمال حدوث ذلك لم يعد مستبعداً. فالمسألة لا تتعلق فقط بخسائر الأسهم، بل بمدى قدرة الشركات على مواصلة الإنفاق الاستثماري الضخم، وتحقيق العوائد التي بُنيت عليها التقييمات المرتفعة في السوق.