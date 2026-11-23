ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، الاثنين، مع استعداد السلطات في عدد من الأسواق الآسيوية لاتخاذ إجراءات لدعم البورصات المتراجعة، بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي طالت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وتزايدت مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة، التي يُموّل جانب كبير منها بالاقتراض، في بناء مراكز البيانات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح كافية وفي وقت يسمح بسداد الديون.

وكان مؤشر «ناسداك» قد تراجع بنسبة 10 في المائة الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ موجة الذعر التي اجتاحت الأسواق مع تفشي جائحة «كوفيد-19» في مارس (آذار) 2020. كما سجل المؤشر التايواني، الذي تهيمن عليه شركات صناعة الرقائق، أكبر تراجع له منذ عام 1990.

وفي تعاملات الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 3 في المائة في آسيا، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة، فيما ارتفعت الأسهم التايوانية 2 في المائة، واستقرت العقود الأوروبية الآجلة.

لكن موجة البيع تعمقت في كوريا الجنوبية، حيث تراجع مؤشر «كوسبي» بنحو 5 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر، قبل أن يستقر لاحقاً عقب تأكيد وزير المالية الكوري الجنوبي خططاً لتحقيق استقرار السوق عند الحاجة.

وكان المؤشر الكوري الجنوبي من أبرز الرابحين في أسواق الأسهم العالمية خلال النصف الأول من العام، بعدما تضاعفت قيمته خلال ستة أشهر بفعل الرهانات على الطلب القوي على أشباه الموصلات، لكنه فقد نحو نصف قيمته منذ بلوغه ذروته.

وفي تايوان، أمرت الهيئة الرقابية المالية بتشديد قواعد البيع على المكشوف للأسهم، بينما أعلنت بورصات الصين مجموعة من الإجراءات الداعمة، شملت تخفيف متطلبات التمويل بالهامش.

وقال داميان بوي، استراتيجي المحافظ الاستثمارية لدى «ويلسون لإدارة الأصول» في سيدني، إن مؤشرات معنويات المستثمرين التي يتابعها أظهرت دخول الأسواق الأميركية منطقة «الذعر» خلال ثلاث جلسات الأسبوع الماضي. ورغم أن ذلك قد يشير أحياناً إلى اقتراب نهاية موجة الهبوط، فإنه يرى أن المتعاملين قد يجدون صعوبة في تحديد محفز واضح لانعكاس الاتجاه.

وأضاف أن غياب تحول في سياسات البنوك المركزية لن يوفر محفزاً كافياً لتحويل موجة الذعر والعزوف عن المخاطرة إلى تعافٍ مستدام، ما يبقي المستثمرين في حالة من الترقب والقلق.

وأغلقت الأسواق اليابانية الاثنين بمناسبة عطلة رسمية، لكن العقود الآجلة أشارت إلى استمرار ضغوط البيع، فيما تراجعت أسواق هونغ كونغ والصين إلى مستويات متدنية جديدة لم تشهدها منذ عدة أشهر. وفي المقابل، احتفظت السندات والدولار، وهما من أبرز الملاذات الآمنة، بمعظم مكاسبهما المسجلة الجمعة.

تحول في رهانات الذكاء الاصطناعي

على مدى نحو أربع سنوات منذ إطلاق روبوت المحادثة «تشات جي بي تي»، دعمت طفرة الذكاء الاصطناعي أسهماً في قطاعات متنوعة، شملت صناعة الرقائق ومعدات الشبكات والكابلات وشركات توليد الكهرباء، استناداً إلى توقعات بنمو هائل في الطلب على قدرات الحوسبة.

ولا يزال الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قوياً، إذ يتوقع محللو «مورغان ستانلي» ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة بأكثر من 70 في المائة العام المقبل، ليتجاوز 1.6 تريليون دولار. لكن معنويات المستثمرين شهدت تحولاً حاداً، مع تصاعد التساؤلات بشأن جدوى الاستثمارات ومصادر تمويلها وسرعة تحولها إلى أرباح.

وأعادت مغادرة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» والملقب بـ«عرّاب الذكاء الاصطناعي»، إثارة التساؤلات بشأن استراتيجية الشركة القائمة على تمويل بعض عملائها. كما عزز الأداء المتعثر لطرح شركة «أنثروبيك» في الأسواق المخاوف، بعدما أغلق سهمها منخفضاً بنسبة 8.5 في المائة يوم الجمعة، في أول جلسة تداول كاملة له.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر لأسهم الذكاء الاصطناعي يضم شركات صينية لصناعة الرقائق وشركات متخصصة في التقنية بنحو 60 في المائة منذ بداية العام.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة أداء الأسهم الأميركية، إلى جانب نتائج شركة «ديل» لصناعة الحواسيب وتوقعاتها، المقرر إعلانها الثلاثاء، فضلاً عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل، وسط توقعات المستثمرين برفعها.

وفي أسواق العملات، دفع صعود الدولار العملة الأميركية إلى تجاوز مستوى 159 يناً لفترة وجيزة الاثنين، وأبقى اليورو دون 1.10 دولار، فيما ظل الدولار النيوزيلندي، شديد التأثر بتقلبات شهية المخاطرة، قرب أدنى مستوياته في 17 عاماً.