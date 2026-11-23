أكدت إندونيسيا اليوم الاثنين وفاة 24 شخصا في حريق اندلع في أحد المصانع في مطلع الأسبوع، بينما يحاول رجال الإنقاذ العثور على حوالي 30 شخصا في عداد المفقودين وسط البنايات المتداعية والأنقاض المحترقة.

ولا تزال السلطات تحقق في أسباب الحريق، الذي اندلع مساء السبت في أحد مباني مصنع فونوسا أجونج موليا للحلوى في سيكاندي، بمنطقة سيرانج، على بعد حوالي ساعة بالسيارة من العاصمة جاكرتا.

وقال سعيد إقبال، المستشار الرئاسي لشؤون العمل، للصحفيين إن 24 شخصا لقوا حتفهم، مضيفا أنه يجري تقييم مدى الالتزام ببروتوكولات السلامة، وأنه سيستدعي الرئيس التنفيذي للمصنع. وأشار سعيد إلى أن التقارير الأولية تشير إلى احتمال أن يكون الحريق ناجما عن ماس كهربائي في جهاز تكييف الهواء.

والمصنع مملوك لشركة «يونايتد فاميلي فود»، التي لم ترد حتى الآن على طلب للتعليق. وتنتج الشركة سلعا استهلاكية توزع في أنحاء إندونيسيا، وتوظف حوالي خمسة آلاف من العاملين، وتدير أعمالها من مقرها في إندونيسيا وأربعة مكاتب دولية.

وكان ستيفن إروين ويجايا، الرئيس التنفيذي للمصنع، قد صرح بأن حوالي 300 شخص كانوا موجودين في مجمع المصنع خلال نوبة العمل يوم السبت.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بانتين إن عمليات البحث استمرت اليوم الاثنين، حيث تشكل بؤر الحريق المتبقية والبنايات المتداعية مخاطر على سلامة فرق الإنقاذ. وأخبر الصحفيين أنه تم التأكد من سلامة 29 شخصا، نُقل خمسة منهم إلى المستشفى. وأضاف أن فرق الإنقاذ نقلت حتى الآن 24 كيسا تحتوي على أشلاء جثث، لكن السلطات في الموقع لم تتمكن من تأكيد عدد القتلى حتى الآن.