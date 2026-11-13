ماسة تكبر وقناعها يضيق... نقص مواد تصنيع الأقنعة يهدّد علاج أطفال غزة من حروق الوجه

تغطي الحروق المؤلمة جانباً من وجه ماسة ياسين الصغير، وتمتد إلى خلف أذنها وفروة رأسها، وصولاً إلى رقبتها.

ومنذ التهمت النيران خيمة عائلتها جراء انفجار أسطوانة لغاز الطهي بالقرب منها في يوليو (تموز)، يتضمن جزء من علاج الطفلة البالغة 6 سنوات قناعاً شفافاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يساعد على تخفيف التورم، وتحسين شكل الندوب في وجهها، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

إسلام ياسين تضبط القناع الضاغط على وجه ابنتها ماسة البالغة 6 سنوات داخل خيمتهما في مدينة غزة يوم 11 نوفمبر 2026 (رويترز)

لكن ماسة تكبر، وقريباً لن يعود القناع مناسباً لها، وتقول منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية الدولية، التي تدير العيادة الوحيدة في غزة القادرة على صنع قناع جديد لها، إن إسرائيل منعتها من استيراد المواد البلاستيكية اللازم لذلك.

وقالت والدة ماسة، إسلام ياسين، وهي تعدّل برفق أربطة قناع ابنتها الجالسة في حجرها على كرسي بلاستيكي داخل خيمتهما في مخيم بمدينة غزة: «أنا كأم يعني بصمم أنه بنتي تلبس هذا القناع؛ لأنه الأفضل إلها بيخفف من آثار الحرق يعني بيخفف يعني كثير من آثار الحرق بدل لو يعني لا كان موجود هذا القناع لكان لجأت إلى العمليات الجراحية الصعبة اللي أصلاً مش متوفرة في قطاع غزة».

الطفلة ماسة ياسين ووالدتها إسلام أمام خيمة العائلة في مدينة غزة يوم 11 نوفمبر 2026 (رويترز)

خلاف إسرائيلي مع «أطباء بلا حدود»

بعد أكثر من عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى العمليات القتالية الرئيسية في غزة، يعيش جميع سكان القطاع، وعددهم أكثر من مليوني فلسطيني، في نحو ثلث مساحة الجيب الصغير، معظمهم في خيام مؤقتة ومبانٍ مهدمة.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على كل ما يدخل إلى القطاع ويخرج منه. وتقول إسرائيل إنها تسمح بإدخال كل المعدات والإمدادات الطبية المطلوبة، لكن العديد من جماعات الإغاثة تقول إن القيود تجعل من المستحيل توفير الرعاية الطبية الأساسية التي يحتاج إليها بشدة سكان معرَّضون للخطر محاصرون داخل منطقة صراع.

وأصبحت الأقنعة الطبية المصممة تحديداً لكل حالة والتي توفرها منظمة «أطباء بلا حدود» لعشرات من مصابي الحروق في غزة محور خلاف بين المنظمة الطبية الدولية وإسرائيل على خلفية مطالب إسرائيل بالحصول على معلومات عن الموظفين المحليين العاملين لدى المنظمات الأجنبية.

الطفلة ماسة ياسين ووالدتها إسلام أمام خيمة العائلة في مدينة غزة يوم 11 نوفمبر 2026 (رويترز)

منعت إسرائيل الموظفين الدوليين التابعين لمنظمة «أطباء بلا حدود» من دخول غزة، وحظرت على المنظمة استيراد أي إمدادات منذ نهاية فبراير (شباط)، بعدما رفضت المنظمة طلباً إسرائيلياً بتقديم أسماء جميع موظفيها المحليين في غزة. وتقول المنظمة إنها لا تستطيع تقديم مثل هذه القوائم من دون ضمانات تكفل سلامة موظفيها؛ لأن مئات العاملين في المجال الطبي قُتلوا خلال الحرب.

وفي رد على طلب للتعليق، أكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن المساعدات إلى غزة، أنها منعت واردات منظمة «أطباء بلا حدود» لعدم امتثالها للمتطلبات، بما في ذلك تقديم قوائم الموظفين اللازمة للحيلولة دون «إساءة استخدام المنظمات الإرهابية للمساعدات الإنسانية».

وأضافت أن منظمات إغاثة أخرى، على خلاف منظمة «أطباء بلا حدود»، امتثلت للمتطلبات وتعمل بحرية. وأردفت أنها وافقت على إدخال أكثر من 24 ألف طن من الإمدادات الطبية إلى غزة، ورفضت الاتهامات بأنها تعرقل المساعدات الطبية، ووصفتها بأنها أكاذيب تروّج لها حركة «حماس».

من جانبها، تقول «أطباء بلا حدود» إن الامتثال لمتطلبات التسجيل الإسرائيلية من شأنه أن يعرض موظفيها للخطر، مشيرة إلى أن مرضى فلسطينيين ضعفاء مثل ماسة هم من سيتحملون تبعات هذه القيود.

وقال فيليبي ريبيرو، رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في الأراضي الفلسطينية، في رسالة إلى «رويترز» إنه «لم يعد بالإمكان تقديم حتى أبسط أشكال العلاج لطفلة مشوهة الوجه، ليس بسبب نقص التكنولوجيا أو الخبرات الطبية؛ بل لأن إسرائيل تفرض نظاماً أصبح فيه الحصول على العلاج نفسه امتيازاً».

ماسة ياسين مع والدها قرب مكان إعداد الطعام خارج خيمة العائلة في مدينة غزة يوم 11 نوفمبر 2026 (رويترز)

«مستقبل مدمر»

في عيادة تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» بمدينة غزة، أخذ فنيون قياسات وجه ماسة في محاولة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إجراء تعديلات على قناعها الحالي حتى تتمكن من الاستمرار في ارتدائه لمدة أطول مع نموها؛ إذ لا تتوفر لديهم المواد اللازمة لصنع قناع جديد.

وداخل العيادة، قال محمد القطراوي، المشرف على العلاج الطبيعي لدى منظمة «أطباء بلا حدود - فرنسا» في غزة «تم إيقاف بعض التدخلات بالأقنعة ثلاثية الأبعاد بسبب نفاد المواد الطبية اللازمة من الشرائح البلاستيكية والخيوط البلاستيكية». وأضاف أنه عندما تكبر ماسة ولا يعود القناع ملائماً لوجهها على نحو صحيح، فقد يسبب لها ألماً وتقل فوائده العلاجية.

وأضاف أن العيادة تشهد ازدياداً كبيراً في أعداد المرضى؛ إذ يتلقى 70 مريضاً، بينهم 50 طفلاً، علاجاً من حروق في الوجه، ويحتاج 20 منهم إلى أقنعة على وجه السرعة. ومع حاجة هذا العدد الكبير من الأطفال إلى أقنعة جديدة، بدأت المنظمة تزيّن بعضها برسومات لشخصيات كرتونية مثل السنافر وسبونج بوب.

وحذّر القطراوي من أن «عدم استمرار هذه الخدمة للمرضى سوف يؤثر سلباً فيهم من ناحية وظيفية، حيث إن المريض سوف تتشكل عنده المضاعفات والندب؛ ما قد يؤثر في الحياة الوظيفية من الحكي، من الكلام، من الأكل، من الشرب ومن النظر للأشخاص». وأضاف أن الأطفال قد يعانون تشوهات أكثر حدة، قد تؤدي إلى نبذهم اجتماعياً.

وخارج خيمتها، تلعب ماسة بكرات زجاجية صغيرة (المرمر) في التراب مع شقيقتها التوأم وشقيقتهما الصغرى، ويمكن رؤية وجهها من تحت القناع البلاستيكي الشفاف وهي تبتسم.