كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن جهاز الاستخبارات الصيني أطلق حملة سرية منذ عامين على الأقل، تستهدف مساعدة الشركات الصينية في الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وجمع معلومات استخباراتية عن هذا القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين واستخباراتيين حاليين وسابقين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا قولهم إن جهاز الاستخبارات الصيني وضع الحصول على الرقائق المتطورة، وعلى رأسها منتجات شركة «إنفيديا» الأميركية، ضمن أولوياته الاستراتيجية، وشكل فريق عمل خاصاً يتولى إدارة هذه الحملة ويرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس الجهاز تشن يي شين.

ووفقاً للمسؤولين، كُلف الفريق بمساعدة الشركات الصينية على «مواجهة الحصار»، أي المساعي الرامية لتجاوز قيود التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة، بما يشمل الحصول على الرقائق المتقدمة وتهريبها إلى داخل الصين، إلى جانب جمع المعلومات المتعلقة بصناعة أشباه الموصلات وسلاسل توريدها.

توجيهات من الرئيس الصيني

تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية أوسع يقودها الحزب الشيوعي الصيني لتعزيز الاستقلال التكنولوجي وتقليص الفجوة مع الولايات المتحدة في مجال قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي يناير (كانون الثاني)، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، إلى «اتخاذ إجراءات استثنائية لتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير التقنيات الأساسية في القطاعات ذات الأولوية»، مطالباً بحل المشكلات التي تعوق تطوير الصناعات المستقبلية «بأسرع وقت ممكن».

وفي أبريل (نيسان)، أعلن تشن يي شين عن المهمة الجديدة، حيث كتب في إحدى دوريات الحزب الشيوعي الصيني: «علينا تعميق النضال ضد الحصار، ودفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير قطاعاته وتطبيقاته بشكل شامل».

كما شدد على ضرورة التركيز على معالجة الاختناقات التي تواجه التقنيات الحيوية، وحل مشكلة التكنولوجيا التي «لا يمكن الحصول عليها بالطلب أو الشراء أو التوسل».

وقال أليكس جوسكي، المدير الإداري لشركة استشارية متخصصة في الشؤون الأمنية الصينية، إن تشن يرسل عبر هذه التصريحات إشارة إلى قيادة الحزب وأفراد جهازه بأن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة أصبحت أولوية استراتيجية طويلة الأمد. وأضاف: «إنه يطلب من عناصره ابتكار المزيد من السبل لخوض هذا الصراع».

لجنة سرية لتنسيق السباق التكنولوجي

بحسب التقرير، على المستوى الحكومي، تتولى «لجنة العلوم والتكنولوجيا المركزية» تنسيق جانب رئيسي من جهود الصين لتجاوز القيود الغربية، وهي هيئة سرية أنشأها شي جينبينغ عام 2023، بعد أشهر من بدء وزارة التجارة الأميركية فرض قيود على تصدير رقائق «إنفيديا» المتقدمة مباشرة إلى الصين، خشية استخدامها في فك التشفير الأميركي وتطوير أسلحة جديدة.

وتتمتع اللجنة بنفوذ يتجاوز الوزارات الحكومية، ويرأسها نائب رئيس الوزراء دينغ شيويه شيانغ، أحد أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، التي تضم سبعة من كبار قادة البلاد.

شركات وواجهات تجارية لجمع المعلومات

ولا تقتصر الحملة الصينية على عمليات الحصول على الرقائق؛ إذ تشمل أيضاً استخدام شركات وكيانات بحثية لجمع المعلومات عن التكنولوجيا الأميركية المتقدمة.

وقال جوسكي إن «جهاز أمن الدولة الصيني اعتاد استخدام الشركات واجهات لأنشطته الاستخباراتية، كما أنه بارع في توظيف أفراد بوصفهم عملاء له، دون إبلاغهم صراحةً بأنهم يعملون لصالحه».

وفي سبتمبر (أيلول)، حذرت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية من أن معهد أبحاث صينياً مرتبطاً بجهاز الاستخبارات الصيني استقطب علماء بريطانيين للمشاركة في أبحاث قالت إنها تعزز القدرات التقنية للجهاز في مجال التجسس، دون علم الباحثين بطبيعة الاستخدامات المحتمَلة لأعمالهم.

وتبرز في هذا السياق قضية سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، مؤسسة شركة «ميغاسبيد»، التي أصبحت محوراً للتساؤلات بشأن طبيعة دورها في جهود بكين للحصول على الرقائق وجمع المعلومات عن قطاع التكنولوجيا الأميركي.

وكانت هوانغ على علاقة عاطفية بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، ويقول المسؤولون إنها نقلت إلى بكين معلومات عنه، ورفضت الصين هذه المزاعم ووصفت اتهامات التجسس بأنها «محض اختلاق».

وتخضع شركة «ميغاسبيد»، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، لتحقيقات أميركية بشأن الاشتباه في تهريب رقائق متقدمة إلى الصين بصورة غير قانونية.