واجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهامات بأنه غطّ في النوم خلال الجلسة العامة لـ«منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)»، اليوم (الخميس)، بعدما ظهر في مقطع فيديو بدا فيه مغمض العينين بينما كان الرئيس الصيني شي جينبينغ يلقي كلمته، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

وبينما كان شي يتحدَّث خلال جلسة مستديرة عن أهمية التجارة الحرة والمفتوحة، انتقلت الكاميرا إلى الرئيس الأميركي، الذي بدا مغمض العينين لمدة قاربت 10 ثوانٍ.

وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات بثّها في الأصل تلفزيون الصين المركزي، إذ زعم بعض منتقدي ترمب، ومن بينهم صفحة «جمهوريون ضد ترمب (Republicans Against Trump)»، أن المقطع القصير يُظهر الرئيس الأميركي نائماً.

كم مرة بدا ترمب وكأنه يغفو علناً؟

يواجه ترمب، البالغ من العمر حالياً 80 عاماً، تساؤلات منذ فترة طويلة بشأن عمره، لا سيما بعد وقائع بارزة عدة بدا خلالها وكأنه يغفو لفترات وجيزة في أثناء مشاركته في مناسبات عامة.

ولطالما نفى ترمب بشدة أن يكون قد نام خلال ظهوره العلني، إذ ردَّ على هذه المزاعم في يناير (كانون الثاني) بالقول إنه يجد الاجتماعات «مريحة»، مدّعياً أنه لم يكن يفعل سوى «الرمش بعينيه».

وكان ترمب قد انتقد مراراً سلفه جو بايدن، الذي يكبره بـ3 سنوات، وأطلق عليه لقب «جو النعسان (Sleepy Joe)»، مشككاً في مستوى نشاطه وقدرته على أداء مهامه الرئاسية.

ورغم سخرية ترمب المتكرِّرة من بايدن، فقد تكرَّر تداول مقاطع مُصوَّرة بدا فيها الرئيس الأميركي وكأنه يغفو خلال مناسبات عامة منذ عام 2025، ما دفع المكتب الصحافي لحاكم ولاية كاليفورنيا، الديمقراطي غافن نيوسوم، إلى إطلاق لقب «دون النعسان (Dozy Don)» عليه في وقت سابق.

ووصفت صفحة «جمهوريون ضد ترمب» اللحظة التي شهدتها قمة «أبيك» بأنها «محرجة على المسرح العالمي»، وذلك في منشور عبر منصة «إكس».

أما المعلق السياسي برايان كراسنستين، المعروف بانتقاداته المتكررة لترمب، فوصف الموقف بأنه «محرج لكل أميركي».

وعلّق جورج كونواي، المحامي المعروف بانتقاداته المتكرِّرة لترمب، على المقطع المصور عبر منصة «إكس»، قائلاً: «محرج، نعم. لكن العالم أكثر أماناً بهذه الطريقة».

ويُظهر مقطع فيديو آخر، يبدو أنه صُوِّر من المنطقة المخصصة للصحافيين في المؤتمر، اللحظة التي ظهر فيها ترمب مغمض العينين، بينما كانت اللقطات تُعرَض على شاشة كبيرة.

في المقابل، دافع أنصار الرئيس عنه في التعليقات على منشور لشبكة «سي إن إن» عبر «فيسبوك» بشأن الواقعة، مرجِّحين أن يكون ما ظهر عليه ناجماً عن إرهاق السفر واضطراب الرحلات الجوية الطويلة، ومشيرين إلى فارق التوقيت بين الولايات المتحدة والصين.

ومع ذلك، سبق أن واجه ترمب اتهامات مماثلة خلال وجوده في العاصمة الأميركية واشنطن، كان أحدثها في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، عندما بدا وكأنه غطّ في النوم على كرسيه في أثناء اجتماعات متلفزة في المكتب البيضاوي.

ويُعدُّ ترمب أكبر شخص يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة، بعدما تجاوز الرقم القياسي الذي كان يحمله بايدن، وذلك مع بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير 2025.