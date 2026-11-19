قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنهم «يصنعون التاريخ» بعقد أول لقاء ثلاثي بينهم في مدينة شنجن الصينية.

وتابع ترمب: «يسعدني أن هذه الزيارة أتاحت لنا أيضاً فرصة عقد أول لقاء ثلاثي على الإطلاق بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين. وبهذا المعنى، وبمعانٍ أخرى كثيرة في رأيي، نحن اليوم نصنع التاريخ بالفعل»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة والصين وروسيا «في وضع فريد» يتيح لها خفض الأسلحة النووية.

ومن جانبه، صرح الرئيس الصيني شي جينبينغ إن لقاءه الثلاثي مع نظيريه الروسي والأميركي يشكّل «محطة مفصلية»، وقال شي في مستهل المحادثات إن «اجتماع قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة للمرة الأولى في التاريخ يشكّل محطة مفصلية»، وتأتي القمة الثلاثية بين الزعماء على هامش ‌قمة التعاون ‌الاقتصادي ​لدول ‌آسيا والمحيط ‌الهادئ (أبيك).

الاجتماع الثلاثي بين الزعماء الثلاث في ​​فيلا «كيلين» وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنجن بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين (أ.ب)

بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والولايات المتحدة والصين تتحمل «مسؤولية مشتركة» عن السلام والأمن العالميين، وأضاف أنه سيناقش مع الرئيسين الروسي والأميركي العلاقات الاقتصادية والطاقة والأمن الغذائي.

وعن الحرب الروسية - الأوكرانية، قال بوتين إن لروسيا والولايات المتحدة والصين «مصلحة مشتركة» في تسوية حرب أوكرانيا.