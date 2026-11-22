كشفت معلومات جديدة عن أن أليس هوانغ، التي ربطتها علاقة عاطفية بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، وتَشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها جاسوسة صينية، لم تكن سوى الواجهة العلنية لشركة يُعتقد أنها هرّبت قدرات حوسبة متقدمة إلى الصين. ووفق مصادر مطلعة، كان يقف خلفها رجل أعمال صيني يُدعى لي مينغ.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المصادر المطلعة قولها إن مينغ يقيم حالياً في فيلا فاخرة بالقرب من السفارة الصينية في سنغافورة، بعدما أُفرج عنه بكفالة على ذمة قضية تتعلق بالاشتباه في تهريب رقائق إلكترونية.

وأشارت المصادر إلى أن مينغ، البالغ من العمر 52 عاماً، كان محوراً رئيسياً في شبكة شركات هرّبت رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية المحظورة من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين.

اتهامات بالاحتيال وتهريب الرقائق

في فبراير (شباط) 2025، وجهت السلطات السنغافورية اتهامات بالاحتيال إلى مينغ وأشخاص آخرين في قضية تتعلق بعمليات شحن غير قانونية لرقائق «إنفيديا» عبر دول وسيطة.

وتقول النيابة العامة في سنغافورة إن مينغ اشترى خوادم حاسوبية مزودة برقائق «إنفيديا»، وقدم معلومات مضللة إلى المورد الأميركي، مدعياً أن الأجهزة مخصصة لشركته المحلية «لوكسوريات يور لايف»، بينما جرى، حسب الاتهامات، شحنها إلى ماليزيا المجاورة، ثم نقلها إلى وجهة ثالثة لم يُكشف عن اسمها.

شبكة شركات لتمرير قدرات الحوسبة إلى الصين

وفقاً للأشخاص المطلعين، بدأ مينغ العمل مع أليس هوانغ وزوجها كانغ وي قبل سنوات من توجيه الاتهامات إليه. ففي عام 2021، أسس الزوجان مشروعاً مشتركاً للحوسبة السحابية تحت اسم «سينشري لونغتينغ»، وفي يناير (كانون الثاني) 2023، ظهر مينغ في صورة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق زيارته لشركة في شنغهاي تعمل في مجال معدات الذكاء الاصطناعي، حيث وُصف فيها بأنه «كبير مسؤولي الاستراتيجية» في شركة «سينشري لونغتنغ».

جاء ذلك في وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد فرضت قيوداً على بيع أشباه الموصلات المتقدمة التي تنتجها «إنفيديا» إلى الصين، مما دفع الشركات الصينية الراغبة في الحصول على قدرات حوسبة متطورة إلى البحث عن بدائل، من بينها الوصول قانونياً إلى قدرات الحوسبة الخاصة بـ«إنفيديا» من الخارج، أو تهريب هذه الأجهزة إلى داخل الصين.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بدأ كل من مينغ وأليس ووي في تأسيس شبكة من الشركاء في جنوب شرق آسيا لتوجيه قدرات حوسبة متطورة إلى عملاء صينيين. وقد استحوذوا على الفرع السنغافوري لإحدى شركات ألعاب الفيديو الصينية وأعادوا تسميته بـ«ميغاسبيد»، مع تسجيل أليس هوانغ مديرةً للشركة.

وحسب تقرير سابق لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد انضمت «ميغاسبيد» إلى برنامج شركاء الحوسبة السحابية التابع لـ«إنفيديا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد أن ادعت أمام الشركة أن عملاق التكنولوجيا الصيني «علي بابا» يُعد عميلاً رئيسياً لها. وقد منحت هذه الشراكة «ميغاسبيد» أولوية في شراء أحدث الرقائق.

وذكرت المصادر أن «ميغاسبيد» جلبت خوادم إلى ماليزيا ووفرت من خلالها قدرات حوسبة خارجية بشكل قانوني لشركة «علي بابا». لكن، وفي انتهاك لضوابط التصدير الأميركية، أُرسلت بعض تلك الخوادم إلى شركة تكنولوجيا في شنغهاي تُدعى «سينشري ليتونغ». وتُظهر سجلات الشركات أن «سينشري لونغتنغ» كانت مساهماً رئيسياً في «سينشري ليتونغ» حتى عام 2024، وفقاً لما سبق أن كشفت عنه الصحيفة.

«إنفيديا» توقف التعامل مع الشركة

وفي يونيو (حزيران) 2025، وضعت «إنفيديا» شركة «ميغاسبيد» على قائمة داخلية للشركات المحظور بيع منتجاتها إليها، بالتزامن مع التحقيقات الأميركية والسنغافورية بشأن أنشطتها.

من جانبها، أكدت «ميغاسبيد» أنها «تمارس أعمالاً مشروعة وقانونية»، مشيرةً إلى أن أليس هوانغ غادرت الشركة في أغسطس (آب) 2025.

وكان مسؤولون سنغافوريون قد استجوبوا أليس بشأن شبهات التهريب، قبل السماح لها بمغادرة البلاد مع منعها من العودة إليها.

ولم تُصدر شركات «ميغاسبيد» و«سينشري ليتونغ» و«سينشري لونغتينغ» تعليقات على طلبات «وول ستريت جورنال» للتوضيح.

شركة جديدة تثير تساؤلات بشأن استمرار النشاط

ورغم تراجع نشاط «ميغاسبيد» في سنغافورة بعد مغادرة أليس، فإن أشخاصاً مطلعين يقولون إن الفريق الذي كان يدير الشركة يعمل حالياً على مشروع جديد يحمل اسم «نوفاغيت كلاود»، تأسس عام 2025.

وتعرّف الشركة نفسها عبر موقعها الإلكتروني بوصفها شريكاً سحابياً لـ«إنفيديا»، وتقول إنها تدير مركزَي بيانات على الأقل مجهَّزين برقائق «بلاكويل» المتطورة من «إنفيديا».

وحسب سجلات شحن اطلعت عليها «وول ستريت جورنال»، تلقى أحد الكيانات التابعة للشركة في ماليزيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، معدات تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 300 مليون دولار، وتحتوي على رقائق «إنفيديا».

كما أظهرت السجلات أن شخصين سنغافوريين يشغلان منصبي مدير الشركة وأمين سرها، يتوليان المنصبين نفسيهما في شركة أخرى يسيطر عليها مدير بإحدى الشركات الشقيقة لـ«سينشري ليتونغ» في سنغافورة، وقد وُجهت إلى هذا المدير مؤخراً اتهامات بجرائم مشابهة لتلك المنسوبة إلى مينغ.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات والقضايا المرتبطة بشبكة الشركات مستمرة، يقيم لي مينغ حالياً في منطقة سكنية فاخرة بسنغافورة بعد الإفراج عنه بكفالة، فيما لم تُحسم بعد الاتهامات الموجهة إليه.