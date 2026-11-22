أعلن نادي شبيبة الساورة الجزائري لكرة القدم مساء السبت، توصله إلى اتفاق مع المدير الفني للفريق الأول مجدي الكردي، يقضي بفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وجاء القرار عقب خسارة الفريق أمام مضيفه مولودية وهران 1 - 3، أول من أمس (الجمعة)، في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الجزائري.

وتولَّى الكردي تدريب شبيبة الساورة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلفاً للطفي بوذراع الذي أُقيل من منصبه، ليصبح بذلك عاشر مدرب يترك منصبه منذ انطلاق المسابقة في نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وتوجه شبيبة الساورة بالشكر والتقدير إلى الكردي على الفترة التي أشرف خلالها على الفريق، متمنياً له التوفيق والنجاح في مشواره المهني المقبل.

وأكد شبيبة الساورة مواصلة استعداداته للمرحلة المقبلة، تحضيراً لمواجهة شبيبة القبائل المتصدر، مع العمل على توفير الظروف المناسبة للفريق ومساعدته على استعادة مكانته.