قال مدرب كولومبوس كرو لوران كورتوا إن ليونيل ميسي كان يستحق الطرد بعد أن قذف كرة تماس باتجاه رأس أحد المنافسين، وذلك إثر سقوط إنتر ميامي أمام ضيفه 0-3 في الدور الأول من الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) السبت.

وتفاقم إحباط ميسي مع اقتراب نهاية الشوط الأول، عندما وجّه رمية تماس قوية نحو وجه مهاجم كولومبوس كرو التشيلي غونسالو تابيا، في وقت كان فيه إنتر ميامي، المتأخر 1-0 يلعب بعشرة لاعبين.

وأشهر الحكم ألن تشابمان البطاقة الصفراء لكل من ميسي وتابيا بسبب الحادثة، لكن كورتوا قال بعد المباراة إن النجم الأرجنتيني استحق بطاقة حمراء.

وقال الفرنسي خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء رداً على سؤال بشأن الواقعة: «الجميع يعلم أنه كان يستحق أكثر من بطاقة صفراء. إنه أمر محزن حقاً».

ودافع الحكم تشابمان لاحقاً عن قراره بالاكتفاء بإنذار ميسي.

وقال تشابمان لمراسل مجموعة الصحافيين المعتمدين: «القوة المستخدمة كانت محدودة، والمخالفة لم ترقَ إلى مستوى السلوك العنيف».

واضطر إنتر ميامي للعب بعشرة لاعبين قبل الحادثة، وكان متأخراً بهدف إثر ركلة جزاء مبكرة سجلها الدولي تابيا.

وتلقى إنتر ميامي، حامل لقب الدوري الأميركي، هزيمة قاسية، بعدما أضاف تابيا هدفه الشخصي الثاني عقب هدف طه حبرون بعد وقت قصير من انطلاق الشوط الثاني على ملعب «نو ستاديوم» في ميامي.

وتعني النتيجة أن كولومبوس، المصنف سابعاً وبطل عام 2023، يستطيع إقصاء ميسي وميامي من الأدوار الإقصائية إذا فاز في المباراة الثانية من السلسلة المؤلفة من ثلاث مباريات في أوهايو الجمعة المقبل.

وقال مدرب ميامي الأرجنتيني كيلي غونساليس بعد المباراة: «كانت مباراة لم يسر فيها أي شيء كما أردنا، وفي الواقع نحن من صنعنا لهم فرص التسجيل».

وأضاف: «لم نقدم الأداء الكبير الذي كنا نأمله. ساء كل شيء، لكن علينا أن نتعلم من ذلك لأننا سنودع المنافسة إذا لم نفز في المرة المقبلة».

وتابع: «لا يوجد تحدٍّ أفضل لفريقنا من هذا الموقف. إنه اختبار للشخصية، وأنا أعلم أن فريقي يملك هذه الشخصية».

وفي مباريات أخرى ضمن الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي السبت، سجَّل خواكين فاليينتي هدفين ليقود دالاس المضيف إلى الفوز على بورتلاند 3-0 في افتتاح هذه السلسلة في المنطقة الغربية.

وسجَّل لاعب الوسط الأوروغواياني البالغ 25 عاماً في الدقيقتين 53 و55، قبل أن يضيف سامويل سارفير هدفاً ثالثاً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليصبح دالاس على بُعد فوز واحد من التأهل عندما يحل ضيفاً على بورتلاند السبت المقبل.

وفي مباراة أخرى، سجَّل المراهق الأميركي بايتون ميلر هدفاً وصنع آخر في فوز نيو إنغلاند على ضيفه فيلادلفيا 2-0.

وجاء الهدف الأول عندما اصطدمت تسديدة ميلر في الدقيقة العاشرة بمدافع فيلادلفيا نايثن هاريل وتحولت إلى الشباك، قبل أن يضيف اللاعب البالغ 19 عاماً الهدف الثاني في الدقيقة 73 إثر تمريرة عرضية من جاك هاريسون.

وبات نيو إنغلاند بحاجة إلى الفوز خارج أرضه السبت المقبل لبلوغ نصف نهائي المنطقة الشرقية.