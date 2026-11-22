تألق العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما بتسجيله 50 نقطة مع 19 متابعة في الفوز الرابع عشر هذا الموسم لفريقه سان أنتونيو سبيرز من أصل 17 مباراة، وذلك على حساب نيو أورليانز بيليكانز 114-91 السبت في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه).

ونجح ابن الـ22 عاماً في 20 من محاولاته الـ29 في المباراة، بينها 5 ثلاثيات من أصل 11 محاولة، وأضاف خمس صدات (بلوك)، وأربع سرقات (ستيل) خلال 32 دقيقة على أرض الملعب.

وحقق سبيرز فوزه الرابع عشر في آخر 15 مباراة، فيما أصبح ويمبانياما ثالث لاعب فقط منذ موسم 1973-1974 يسجل 50 نقطة على الأقل مع 15 متابعة وأربع سرقات وخمس صدات في مباراة واحدة.

وقال ويمبانياما: «إنجاز مميز جداً، لكن على عكس كثير من أقراني، لستُ بارعاً جداً في مراكمة الأرقام الفردية».

وكان اللاعب الفرنسي على بُعد نقطتين فقط من أفضل رصيد له من النقاط في مسيرته، وقدره 52 نقطة حققه في الفوز على دالاس مافريكس في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).

وسجل «ويمبي» 17 نقطة في الربع الأول ليمنح سبيرز التقدم 32-29، ثم وصل رصيده إلى 32 نقطة و13 متابعة مع نهاية الشوط الأول، بينما كان فريقه متقدماً 61-45.

وقال مدرب سبيرز ميتش جونسون: «أعتقد أنه بدأ المباراة بأسلوب هجومي جداً، وكان يحاول اللعب بقوة كبيرة هجومياً، خصوصاً من حيث فرض وجوده والسعي للوصول إلى السلة».

وأضاف: «أعتقد أنه قام بعمل رائع في اللعب بهذه القوة».

ولم يكن جونسون متحمساً لإخراج ويمبانياما من المباراة، لكنه أراد تجنُّب أي احتمال للتعرُّض لإصابة في مباراة كانت نتيجتها محسومة عملياً.

وقال بهذا الصدد: «هل كان من الصعب سحبه من الملعب بعد وصوله إلى 50 نقطة؟ لا... كان من الصعب جداً إخراجه لو كان قريباً جداً من هذا الرقم».

وبهذا الفوز، عادَلَ سبيرز سجلّ كل من لوس أنجليس ليكرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز (الذي وصل إلى هذا الرقم بفوزه السبت على ميلووكي باكس 132-129).

وقاد جويل إمبيد سيكسرز إلى فوزه الخامس تواليا رغم تسجيل تايلر هيرو أعلى رصيد في مسيرته بـ50 نقطة لصالح باكس.

وأنهى إمبيد المباراة برصيد 26 نقطة و17 متابعة و9 تمريرات حاسمة، ليقود سيكسرز إلى تعميق معاناة باكس صاحب أسوأ سجل في الدوري الذي تجمد رصيده عند فوز يتيم مقابل 16 هزيمة بخسارته الثالثة عشرة توالياً.

وأضاف هيرو 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، لكنه أهدر فرصة جر المباراة إلى وقت إضافي.

واعتقد هيرو أنه سجَّل رمية ثلاثية في الرمق الأخير، وأدرك التعادل، لكن الحكام قرروا بعد مراجعة اللقطة بالفيديو أن الكرة تركت يده بعد انطلاق صافرة النهاية.

وسجل الوافد الجديد إلى سيكسرز ليبرون جيمس 21 نقطة مع 6 متابعات و3 سرقات (ستيل) و6 تمريرات حاسمة.

وقال جيمس: «بالنسبة لنا، كي نصبح فريقاً متكاملاً، أعتقد أن قوة التمرير معدية. إنها عنصر أساسي أيضاً بالنسبة لبقية اللاعبين حتى يشعروا بالإيقاع والثقة».

وأضاف البديل أنفرني سيمونز 18 نقطة لسيكسرز، فيما سجل تايريز ماكسي 17 نقطة وفي دجيه إيدجكومب من باهامس 16 نقطة، ليساهم في الوقوف بوجه عودة متأخرة لباكس.

وقال ماكسي: «سنضطر قريباً إلى تقديم مباراة متكاملة على مدى 48 دقيقة».

في ماديسون سكوير غاردن، سجل ميكال بريدجز رمية ثلاثية مع صافرة النهاية ليمنح حامل اللقب نيويورك نيكس الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 97-96.

وعاد ترايل بلايزرز من تأخر بفارق 26 نقطة وانتزع التقدم 96-94 بفضل رميتين حرتين من الإسرائيلي ديني أفديجا قبل 3.2 ثانية من النهاية.

وحاول نيكس إيصال الكرة إلى نجمه جايلن برونسون لتسديد المحاولة الأخيرة، لكنه لجأ إلى بريدجز بعدما تمت مراقبة برونسون بإحكام.

وقال بريدجز: «لقد لعبوا بقوة أكبر منا في الشوط الثاني. هذا خطؤنا، لكننا أنهينا المباراة في النهاية (لصالحنا). المباراة تستمر 48 دقيقة، وواصلنا الصمود حتى تمكنا من الفوز».

ورفع نيكس، الذي افتقد خدمات الأساسيين المصابين: البريطاني أو جي أنونوبي والدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز، رصيده إلى 10 انتصارات مقابل 6 هزائم بفوزه الرابع توالياً، بينما تجمد رصيد بلايزرز عند 10 انتصارات مقابل 6 هزائم أيضا.

وقاد برونسون نيويورك بتسجيله 30 نقطة، بينها 19 في الربع الأول، وأضاف لاندري شاميت 20 نقطة، فيما سجل بريدجز 12 نقطة.

وفي مباريات أخرى، سجل جايدن ماكدانييلز 25 نقطة ليقود مينيسوتا تمبروولفز إلى الفوز على ممفيس غريزليز 104-95، بينما أحرز كايري إيرفينغ 25 نقطة وأضاف كوبر فلاغ 22 في فوز دالاس مافريكس على لوس أنجليس كليبرز 110-100.