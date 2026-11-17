استفاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الفائز على مضيفه بروكلين نتس 135 - 123 من خسارة بوسطن سلتيكس المفاجئة أمام ضيفه أورلاندو ماجيك 105 - 115 لينتزع منه صدارة المنطقة الشرقية، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) الاثنين. وارتقى سفنتي سيكسرز للمركز الأول برصيد 12 فوزاً مقابل ثلاث هزائم، فيما تراجع سلتيكس للمركز الثاني مع 11 فوزاً مقابل ثلاث هزائم.

على ملعب باركليز سنتر في نيويورك، تألق جويل إمبيد في صفوف الفائز بتسجيله 37 نقطة، فيما ساهم جايلن براون بـ31 نقطة، وتايريز ماكسي بـ24 نقطة، و9 تمريرات حاسمة.

وبدا سفنتي سيكسرز في طريقه لتحقيق فوز ساحق بعدما وسع الفارق إلى 24 نقطة خلال الربع الثاني، لكن نتس نجح في العودة وقلص الفارق إلى أربع نقاط في وقت متأخر من الربع الأخير، قبل أن يستعيد الفريق الضيف توازنه ويحسم المباراة لصالحه.

وقال إمبيد «كان الأداء جيداً، لكننا تراجعنا قليلاً في الشوط الثاني، لذا علينا أن نكون أكثر تركيزاً».

وأضاف: «قدمنا أداء رائعاً هجومياً، لكننا بحاجة إلى تحسين أدائنا الدفاعي».

وتصدر ديزموند باين قائمة أفضل المسجلين في صفوف ماجيك برصيد 24 نقطة، في حين أضاف المتألق الألماني فرانتس فاغنر 21 نقطة، ومرر 9 كرات حاسمة، ليضعا حداً لسلسلة انتصارات سلتيكس التي استمرت ست مباريات توالياً.

ودخل سلتيكس المباراة على أرضه آملاً في تعزيز موقعه في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية، لكن رغم استعادته الأفضلية بصعوبة في نهاية الربع الثالث، عانى أمام ماجيك في الربع الأخير الذي سجل خلاله لاعبوه 40 نقطة.

ولعب باين دوراً بارزاً على الصعيد الهجومي في اللحظات الحاسمة بتسجيله 15 نقطة، وقاد أورلاندو لتحقيق فوزه الرابع توالياً. وقال باين عقب المباراة التي رفعت رصيد أورلاندو إلى 6 انتصارات مقابل سبع هزائم: «بدأت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. لم تكن بداية الموسم كما أردنا، فقد كان هناك طاقم تدريبي جديد، كما واجهنا بعض الإصابات في وقت مبكر». وأضاف: «بدأنا نستعيد لاعبينا تدريجياً، ونبني ثقتنا بأنفسنا».

في المقابل، برز جايسون تايتوم مع الخاسر بتسجيله 24 نقطة، وأضاف إليها 12 متابعة، و4 تمريرات حاسمة، في حين سجل بول جورج 22 نقطة، منها خمس رميات ثلاثية ناجحة.

وواصل ميامي هيت سلسلة عروضه القوية مؤخراً، بفوزه الخامس على التوالي بعدما تغلب على هيوستن روكتس 128 - 110. وبعدما استهل هيت الموسم بأربع هزائم توالياً، نجح في قلب المعادلة لصالحه واستعادة توازنه ليحقق انتصاره الثامن مقابل ست هزائم في المنطقة الشرقية، وذلك بفضل أداء مهيمن أمام روكتس منذ البداية حتى النهاية.

وسجل الوافد الجديد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 20 نقطة، بينما أضاف كلاي تومسون 17 نقطة، من بينها خمس رميات ثلاثية، في لقاء شهد تسجيل ثمانية لاعبين من هيت 10 نقاط أو أكثر.

وفي المقابل، كان التركي ألبيرين شينغون (23 نقطة) وكيفن دورانت (22 نقطة) أفضل المسجلين مع روكتس الذي تراجع سجله إلى 11 فوزاً مقابل أربع هزائم، ليظل في المركز الثالث في المنطقة الغربية.

وقال إريك سبولسترا مدرب هيت: «يلعب اللاعبون بسعادة واضحة على المستوى الهجومي، بينما يبذلون جهوداً مضنية وتفانياً كبيراً على المستوى الدفاعي». وأضاف: «أريدهم أن يلعبوا بمتعة وبسعادة في الهجوم، وهو ما يظهر بالفعل في العديد من اللعبات الممتعة، لكنهم في الوقت ذاته لا يتهاونون أبداً في الجانب الدفاعي».

وتفوق كليفلاند كافالييرز على شيكاغو بولز 126 - 115، بفضل تألق دونوفان ميتشل الذي سجل 39 نقطة. ونجح ممفيس غريزليز في تعويض تأخره بفارق 10 نقاط عند نهاية الشوط الأول، ليقلب الطاولة على واشنطن ويزاردز ويفوز عليه 136 - 120.

وغيّر غريزليز مجريات اللقاء بشكل جذري خلال ربع ثالث ناريّ تفوق فيه على ويزاردز بنتيجة 42 - 18، ما مكنه من إحكام قبضته على المباراة.

وقاد كاميرون بوزر عودة غريزليز بتسجيله 29 نقطة، حيث نجح في تحويل سبع محاولات من أصل 13 من خارج القوس إلى رميات ناجحة.