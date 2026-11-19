حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز عودة جديدة بعد تأخره بفارق مزدوج الأرقام وأحبط مضيفه أورلاندو ماجيك بفوز 121 – 116، الأربعاء، معززاً صدارته للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتصدر جويل إمبيد قائمة مسجلي سيكسرز برصيد 26 نقطة، بينما سجل في جاي إيدجكومب 13 نقطة حاسمة في الربع الأخير ضمن إجمالي 24 نقطة، فحسَّن فيلادلفيا سجله إلى 13 فوزاً مقابل 3 هزائم.

وأضاف «الملك» ليبرون جيمس 22 نقطة، بعدما عاد سيكسرز من تأخر بلغ 17 نقطة في الربع الأول منتزعاً الفوز ومحققاً انتصاره الرابع توالياً.

وكانت هذه المرة السادسة هذا الموسم التي ينجح فيها سيكسرز في الفوز بعد أن كان متأخراً بفارق 10 نقاط أو أكثر. واعترف مدرب فيلادلفيا نيك نورس بأنه خشي الأسوأ بعد مشاهدة أورلاندو المتألق يسجل 40 نقطة في الربع الأول.

وقال: «كانوا يتحركون بسرعة هائلة وكنا بعيدين تماماً عن مستوانا. كانوا يفرضون سيطرتهم علينا بشكل كبير. كان علينا أن نحاول تغيير بعض الأمور وإيقاع المباراة. أحياناً ينجح ذلك وأحياناً لا ينجح».

وظل فيلادلفيا متأخراً حتى منتصف الربع الأخير، قبل أن يتقدم قبل أكثر بقليل من خمس دقائق على النهاية بفضل رمية ثلاثية من جاباري ووكر. وأضاف نورس: «قمنا الليلة بعمل رائع من حيث التنفيذ الهجومي في الدقائق الحاسمة. تدرّبنا هذا الصباح على بعض الأمور التي لم نستخدمها من قبل، ونفذناها جميعاً بشكل جيد جداً وبهدوء ورباطة جأش».

وواصل ميامي هيت تقدمه في الترتيب محققاً فوزه السادس توالياً بتغلبه على ضيفه ميلووكي باكس 137 - 130. وأنهى العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو المباراة برصيد 27 نقطة و13 متابعة وتسع تمريرات حاسمة في مواجهة فريقه السابق، بينما أضاف بام أديبايو 26 نقطة.

وسجل دافيون ميتشل ست رميات ثلاثية في عرض مميز أنهاه بـ24 نقطة. ورفع ميامي الذي أصبح سجله 9 انتصارات مقابل 6 هزائم، رصيده بعد سيطرة من البداية إلى النهاية، حيث وصل الفارق لمصلحته إلى 30 نقطة في الربع الأخير.

وتلقى باكس هزيمته الحادية عشرة توالياً وبقي في المركز الأخير. وفي كليفلاند، رفع ممفيس غريزليز سجله إلى 11 فوزاً مقابل 4 هزائم بعدما تغلب على كافالييرز 124 - 121 في مباراة تغيّرت فيها الأفضلية بين الفريقين 22 مرة. وقاد كام سبنسر ممفيس بتسجيله 26 نقطة، بينما لم تكن 34 نقطة لدونوفان ميتشل كافية لتجنب خسارة كليفلاند.