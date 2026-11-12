ميسي مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي للموسم الثالث

الرياضيون الروس ما زالوا قيد الحظر في عدد من الدول الأوروبية (رويترز)

ستمنع الحكومتان الفنلندية والنرويجية دخول الرياضيين الروس إلى أراضيهما بحسب ما أكدتا الخميس، وذلك مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الفنلندية الخميس أنه «لا مكان لهم» في الدولة الاسكندنافية ما دامت الحرب في أوكرانيا مستمرة.

وقالت الوزيرة إلينا فالتونن في بيان: «ما دامت الحرب العدوانية التي تشنها روسيا مستمرة، فلا مكان للرياضيين الروس في فنلندا»، مضيفة: «إن دخولهم إلى الأراضي الفنلندية سيشكل تهديداً للعلاقات الدولية لفنلندا».

وكانت الوزيرة حثّت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء على التوقف عن إصدار تأشيرات سياحية للروس للسبب عينه.

وتوقفت فنلندا، التي تتشارك حدوداً بطول 1340 كيلومتراً مع روسيا، عن إصدار التأشيرات للروس بغرض السفر غير الضروري منذ عام 2022.

كما ستنطبق قيود الدخول على الرياضيين الذين يشاركون بصفة محايدة. وقالت الوزارة في بيانها: «تستخدم روسيا الرياضة أداة للدعاية وتسعى إلى توظيفها لتعزيز أهداف حربها العدوانية غير القانونية».

ومن المقرر أن تدخل قواعد التأشيرات الجديدة الخاصة بالرياضيين حيز التنفيذ اعتباراً من 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وفي أواخر أكتوبر، طلبت السويد من الاتحاد الأوروبي مراجعة قواعد التأشيرات الخاصة بالرياضيين الذين يمثلون روسيا وبيلاروس وتقييدها. وكان الهدف «ضمان تطبيق أكثر اتساقاً وأكثر تشدداً داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الأشخاص الذين يمثلون» هذين البلدين خلال الأحداث الرياضية الدولية، بحسب ما أوضحت السويد في رسالة بعثت بها إلى المفوضية الأوروبية.

وفي مطلع نوفمبر، أكد الاتحاد الفنلندي لهوكي الجليد أنه سيستخدم «جميع الوسائل الممكنة» لمنع إعادة دمج روسيا في المنافسات الدولية المقبلة، وذلك رداً على قرار محكمة التحكيم الرياضية الذي أمر بذلك.

بدورها، أعلنت الحكومة النرويجية، الخميس، أنها ستمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من دخول أراضيها للمشاركة في المنافسات الرياضية.

وقالت وزيرة العدل والأمن العام النرويجية أستري آس هانسن، في بيان: «تعتمد النرويج بالفعل سياسة متشددة في منح التأشيرات للمواطنين الروس والبيلاروس، لكنها قررت الآن تشديد القيود بشكل أكبر، من خلال توسيع نطاق الفئات المسموح لها بدخول البلاد».

وتستعد النرويج لاستضافة إحدى مراحل كأس العالم للتزلج الريفي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في مدينة تروندهايم، إلا أن القرار الحكومي قد يحول دون مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس، رغم حصولهم على موافقة الاتحاد الدولي للتزلج والتزلج على الجليد للمشاركة في المنافسات.

وسمح الاتحاد الدولي للتزلج للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المنافسات وفق شروط محددة، من بينها عدم إظهار أي رموز وطنية أو شعارات تمثل بلدَيهما، والتوقيع على إقرار بالحياد.