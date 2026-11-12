تعطل خدمات مايكروسوفت 365 وأوتلوك وتيمز لآلاف المستخدمين بأميركا
شعار «مايكروسوفت» (رويترز)
أظهر موقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع حالات انقطاع الإنترنت أن خدمات (مايكروسوفت 365) و(أوتلوك) و(تيمز) توقفت عن العمل بالنسبة لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، وأثر هذا العطل على موصلات الربط التي تستخدمها خدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة من شركتي أوبن إيه.آي، وأنثروبيك.
وأفاد داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات الانقطاع من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، بتسجيل أكثر من 97 ألف حالة أبلغ فيها المستخدمون عن مشكلات في أوتلوك في الساعة 2:07 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين عن الذي أورده الموقع.
وسجل داون ديتكتور أكثر من 38 ألف بلاغ من المستخدمين بشأن مشكلات في خدمة (مايكروسوفت 365)، ونحو 4500 بلاغ من مستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق (تيمز).
وقالت مايكروسوفت في بيان: «نبذل قصارى جهدنا للحد من تأثير هذه المشاكل».
وذكرت أن فريقها أوقف جميع عمليات النشر، ويعمل على إعادة توجيه حركة البيانات الإضافية بعيداً عن البنية التحتية المتأثرة، ويعيد تشغيل الخوادم المتأثرة لإعادتها إلى الخدمة.
وقالت الشركة في وقت سابق من اليوم إنها أصلحت انقطاعاً في خدمة تيمز أثر على المستخدمين في أميركا الشمالية، وإن المشكلة وجدت طريقها للحل تماماً.
وذكرت الشركة لاحقاً أن المشكلة قد تؤثر أيضاً على خدمة مايكروسوفت 365 للمستخدمين في مناطق أخرى.
وقالت أوبن إيه.آي إنها تجري تحقيقاً في مشكلة تتعلق بموصلات الربط الخاصة بمايكروسوفت، إذ ربما تتعطل الاتصالات الجديدة ولا تعمل الأدوات بالصورة المتوقعة.
وأفادت أنثروبيك بأنها رصدت مشكلة لدى أحد مزودي الخدمة مما يؤثر على موصل الربط الخاص بها مع مايكروسوفت 365.
دعوى قضائية في أميركا تطالب بوقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة
هاتف ذكي يعرض شعار شركة «أنثروبيك» الأميركية المتخصصة في سلامة وأبحاث الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)
رفعت مجموعة من المنظمات غير الهادفة للربح دعوى قضائية، اليوم الخميس، ضد شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا بلاتفورمز» و«غوغل» وقسم الذكاء الاصطناعي في شركة «سبايس إكس»، سعياً إلى وقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، استناداً إلى مخاوف عبر عنها قادة هذه الشركات أنفسهم من أن تشكل هذه التكنولوجيا تهديداً للبشرية.
وأقامت هذه المنظمات، التي تركز على المساءلة في مجال التكنولوجيا، الدعوى في سان فرانسيسكو. وقالت إن قوانين ولاية كاليفورنيا لمكافحة الممارسات التجارية الجائرة توفر الأساس لاستصدار أمر قضائي يمنع الشركات من مواصلة تطوير منتجات، مثل «تشات جي بي تي» و«جيميناي» و«كلود».
وتستشهد المنظمات في الدعوى بتصريحات قادة، مثل داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس إكس»، حول قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الحضارات. كما تشير الدعوى إلى وقائع حدثت في الآونة الأخيرة وخرجت فيها النماذج عن بيئات الاختبار وهاجمت تلقائياً مواقع إلكترونية حكومية.
وجاء في نص الدعوى، وفقاً لوكالة «رويترز»: «لا يُسمح لأي قطاع آخر بأن يعتبر تطوير منتجات غير آمنة، ناهيك عن تلك التي قد تقتلنا جميعاً، أمراً لا مفر منه... كما لا يُمنح أي قطاع الحق في أن ينظم من تلقاء نفسه تطوير مثل هذه المنتجات الخطيرة».
وتتهم المنظمات، في الدعوى، الشركات بالانخراط في ممارسات تجارية تتسبب في الضرر العام أو تمس الصحة العامة ورفاهية المجتمع، مشيرة إلى وقائع سابقة حدثت بالفعل واحتمال حدوث أضرار في المستقبل.
ورفض متحدث باسم شركة «ميتا» التعليق. ولم يرد ممثلو الشركات الأخرى على طلبات للتعقيب.
دعاوى قضائية أخرى
ترفض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حتى الآن السعي إلى فرض لوائح تنظيمية على نطاق واسع للذكاء الاصطناعي، خوفاً من أن يضر ذلك بقدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين، لكن ولايات وكيانات خاصة سعت إلى استخدام الدعاوى القضائية لإجبار الشركات على إجراء تغييرات.
ورفع جيمس أوثماير المدعي العام لولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» في يونيو (حزيران). واتهم الشركة بتضليل الجمهور بشأن سلامة منصتها «تشات جي بي تي»، وقال إنها أضرت بالأطفال من خلال تزويد مرتكبي حوادث إطلاق النار في المدارس بالمعلومات وتقديم إرشادات عن إيذاء النفس إضافة إلى التسبب في إدمان المستخدمين الشبان.
وطلبت ولاية فلوريدا من القاضي الذي ينظر الدعوى في سبتمبر (أيلول) منع «أوبن إيه آي» من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي جديدة دون رقابة خارجية. ولا يزال هذا الطلب قيد النظر، وفقاً لسجلات المحكمة.
وبعدما رفعت الولاية الدعوى، قال درو بوساتيري، المتحدث باسم «أوبن إيه آي»، إن الشركة أوقفت مؤقتاً تدريب نماذجها الأكثر كفاءة ولن تستأنف ذلك حتى يتم وضع ضمانات إضافية.
ورفعت مجموعة من ثماني ولايات دعاوى قضائية أخرى ضد «أوبن إيه آي» الشهر الماضي في محاكم مختلفة بأنحاء البلاد. وقالت إن «تشات جي بي تي» وجه مستخدميه، ومن بينهم مراهقون، إلى إيذاء أنفسهم أو الآخرين. ولم ترد «أوبن إيه آي» على طلبات للتعليق بعد رفع الدعاوى.
وتسعى الولايات عن طريق الدعاوى التي رفعتها إلى فرض عقوبات مالية واستصدار أمر يمنع الشركة من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي ذاتية التطوير ما لم تتمكن من ضمان توافق تلك النماذج مع القيم الإنسانية.
تعطل خدمات مايكروسوفت 365 وأوتلوك وتيمز لآلاف المستخدمين بأميركا
شعار «مايكروسوفت» (رويترز)
أظهر موقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع حالات انقطاع الإنترنت أن خدمات (مايكروسوفت 365) و(أوتلوك) و(تيمز) توقفت عن العمل بالنسبة لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، وأثر هذا العطل على موصلات الربط التي تستخدمها خدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة من شركتي أوبن إيه.آي، وأنثروبيك.
وأفاد داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات الانقطاع من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، بتسجيل أكثر من 97 ألف حالة أبلغ فيها المستخدمون عن مشكلات في أوتلوك في الساعة 2:07 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين عن الذي أورده الموقع.
وسجل داون ديتكتور أكثر من 38 ألف بلاغ من المستخدمين بشأن مشكلات في خدمة (مايكروسوفت 365)، ونحو 4500 بلاغ من مستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق (تيمز).
وقالت مايكروسوفت في بيان: «نبذل قصارى جهدنا للحد من تأثير هذه المشاكل».
وذكرت أن فريقها أوقف جميع عمليات النشر، ويعمل على إعادة توجيه حركة البيانات الإضافية بعيداً عن البنية التحتية المتأثرة، ويعيد تشغيل الخوادم المتأثرة لإعادتها إلى الخدمة.
وقالت الشركة في وقت سابق من اليوم إنها أصلحت انقطاعاً في خدمة تيمز أثر على المستخدمين في أميركا الشمالية، وإن المشكلة وجدت طريقها للحل تماماً.
وذكرت الشركة لاحقاً أن المشكلة قد تؤثر أيضاً على خدمة مايكروسوفت 365 للمستخدمين في مناطق أخرى.
وقالت أوبن إيه.آي إنها تجري تحقيقاً في مشكلة تتعلق بموصلات الربط الخاصة بمايكروسوفت، إذ ربما تتعطل الاتصالات الجديدة ولا تعمل الأدوات بالصورة المتوقعة.
وأفادت أنثروبيك بأنها رصدت مشكلة لدى أحد مزودي الخدمة مما يؤثر على موصل الربط الخاص بها مع مايكروسوفت 365.
«أبل» تغلق مجتمع الدعم الفني بعد 28 عاماً... ومصير أرشيف المستخدمين غير محسومhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5340517-%D8%A3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-28-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%85
«أبل» تغلق مجتمع الدعم الفني بعد 28 عاماً... ومصير أرشيف المستخدمين غير محسوم
جاء قرار الإغلاق بعد مراجعة استراتيجية الدعم واحتياجات العملاء مع استمرار قنوات المساعدة الرسمية للشركة (أبل)
قررت شركة «أبل» إغلاق منتدى «Apple Support Community» في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، منهيةً خدمة أتاحت لمستخدمي أجهزتها تبادل الخبرات وحلول المشكلات التقنية طوال 28 عاماً. وبدأت الشركة بالفعل منع المشاركات والردود الجديدة ابتداءً من 10 نوفمبر، مع إبقاء المناقشات السابقة متاحة للقراءة مؤقتاً، دون توضيح مصير الأرشيف بعد موعد الإغلاق.
وحسب الإشعار المنشور على المنتدى، وجّهت «أبل» المستخدمين إلى موقع الدعم الفني الرسمي للحصول على المساعدة، دون الإعلان عن بديل مماثل لمنتدى المناقشات الذي أتاح التواصل المباشر بين المستخدمين.
مجتمع تقني بدأ عام 1998
تعود جذور المنتدى إلى عام 1998، عندما أطلقت «أبل» منصة «Apple Tech Exchange» لتبادل الأسئلة والإجابات المتعلقة بمنتجاتها. وفي عام 2000، تغير اسمها إلى «Apple Discussions»، قبل أن تصبح «Apple Support Communities» عام 2011، ثم تستقر على اسمها الحالي عام 2022.
وخلال هذه السنوات، وفرت المنصة مساحة لمناقشة مشكلات أجهزة «ماك» و«آيفون» و«آيباد» والأنظمة والخدمات المرتبطة بها، حيث كان المستخدمون يطرحون أسئلتهم ويتلقون إجابات من أشخاص واجهوا مشكلات مماثلة أو امتلكوا خبرة تقنية في التعامل معها.
ولم يعتمد المنتدى بالكامل على المشاركات التطوعية طوال تاريخه؛ إذ أفاد موقع «MacRumors» في أغسطس (آب) 2023 بأن «أبل» تعتزم إلغاء وظائف المتخصصين الذين كانوا يتلقون أجوراً مقابل تقديم المساعدة داخل مجتمع الدعم. وكان هؤلاء يشاركون في الإجابة عن استفسارات المستخدمين، إلى جانب المساهمات التي يقدمها أعضاء المنتدى. وكانت المناقشات تظهر أيضاً ضمن نتائج محركات البحث؛ ما أتاح الاستفادة من الحلول المنشورة سابقاً دون الحاجة إلى كتابة سؤال جديد أو التواصل مع موظفي الدعم.
ما مصير سنوات من الحلول التقنية؟
أثار قرار الإغلاق تساؤلات بشأن المحتوى الذي تراكم عبر السنوات، بما يشمل المناقشات المتعلقة بالأجهزة القديمة، ومشكلات تحديث الأنظمة، والتوافق بين البرامج والملحقات، والإجراءات التي استخدمها المشاركون لمعالجة الأعطال.
ولم توضح «أبل» ما إذا كانت ستحتفظ بهذه المناقشات في وضع القراءة فقط بعد 20 نوفمبر، أو ستزيلها بالكامل، أو ستوفر وسيلة أخرى للوصول إلى محتواها. ويختلف هذا الأرشيف عن صفحات المساعدة الرسمية التي تنشرها الشركات؛ إذ يتضمن أسئلة مرتبطة بتجارب استخدام فعلية، وحلولاً اقترحها مستخدمون، ونقاشات حول مدى نجاح الإجراءات المختلفة.
لكن طبيعة المنتدى المفتوح كانت تعني أيضاً تفاوت جودة الإجابات، مع وجود اقتراحات غير دقيقة أو مناقشات لا تنتهي إلى حلول واضحة، وهو ما يميز المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عن الإرشادات الرسمية التي تعتمدها الشركة.
لماذا اتخذت «أبل» القرار؟
لم يقدم الإشعار المنشور تفسيراً تفصيلياً لأسباب الإغلاق. لكن الشركة أوضحت، في رد نقله موقع «MacRumors»، أنها اتخذت القرار بعد مراجعة لاستراتيجية الدعم واحتياجات العملاء، دون تحديد العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة.
ويأتي إغلاق المنتدى مع استمرار خدمات الدعم الأخرى، بما فيها صفحات المساعدة الرسمية وقنوات التواصل المباشر مع فرق الدعم الفني. وبالتالي، لا يعني القرار توقف «أبل» عن تقديم المساعدة التقنية، بل إنهاء القناة التي كانت تسمح للمستخدمين بتبادل الأسئلة والحلول ضمن منصتها. وتظل المنتديات التقنية المستقلة ومجتمعات «ريديت» من البدائل المتاحة لتبادل الخبرات بين المستخدمين، لكنها تعمل خارج مجتمع الدعم الذي كانت تديره «أبل».
الذكاء الاصطناعي أم المساعدة البشرية؟
يطرح إغلاق المنتدى تساؤلات حول مستقبل المجتمعات التقنية التي يعتمد عليها المستخدمون لتبادل الخبرات، في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقديم إجابات عن المشكلات التقنية الشائعة.
وتستطيع هذه الأدوات الاستفادة من المعلومات والإرشادات المتاحة لتقديم خطوات مقترحة لمعالجة الأعطال، لكن بعض المشكلات الجديدة أو المعقدة قد تتطلب تشخيصاً وتجارب عملية وتبادلاً للمعلومات بين مستخدمين واجهوا ظروفاً مماثلة. وقد أدت المنتديات التقنية هذا الدور لسنوات، خصوصاً في الحالات التي لم تكن تتوافر لها حلول واضحة في صفحات الدعم الرسمية. ومع ذلك، لم تعلن «أبل» أن إغلاق مجتمع الدعم مرتبط بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، كما لم تقدم ما يشير إلى أن مساعداً ذكياً سيحل محل المنتدى.
وقبل موعد الإغلاق، تبقى المناقشات القديمة متاحة للاطلاع، في حين لا يزال مستقبلها غير محدد رسمياً. ولم تكشف الشركة حتى الآن عما إذا كان المستخدمون سيتمكنون من الرجوع إلى إجاباتهم ومساهماتهم السابقة بعد 20 نوفمبر، أو ما إذا كانت ستتيح أرشيفاً عاماً يحافظ على المحتوى الذي تراكم منذ إطلاق المجتمع عام 1998.