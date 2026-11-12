تعطل خدمات مايكروسوفت 365 وأوتلوك وتيمز لآلاف المستخدمين بأميركا

أظهر موقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع حالات انقطاع الإنترنت أن خدمات (مايكروسوفت 365) و(أوتلوك) و(تيمز) توقفت عن العمل بالنسبة لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، وأثر هذا العطل على موصلات الربط التي تستخدمها خدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة من شركتي أوبن إيه.آي، وأنثروبيك.

وأفاد داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات الانقطاع من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، بتسجيل أكثر من 97 ألف حالة أبلغ فيها المستخدمون عن مشكلات في أوتلوك في الساعة 2:07 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين عن الذي أورده الموقع.

وسجل داون ديتكتور أكثر من 38 ألف بلاغ من المستخدمين بشأن مشكلات في خدمة (مايكروسوفت 365)، ونحو 4500 بلاغ من مستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق (تيمز).

وقالت مايكروسوفت في بيان: «نبذل قصارى جهدنا للحد من تأثير هذه المشاكل».

وذكرت أن فريقها أوقف جميع عمليات النشر، ويعمل على إعادة توجيه حركة البيانات الإضافية بعيداً عن البنية التحتية المتأثرة، ويعيد تشغيل الخوادم المتأثرة لإعادتها إلى الخدمة.

وقالت الشركة في وقت سابق من اليوم إنها أصلحت انقطاعاً في خدمة تيمز أثر على المستخدمين في أميركا الشمالية، وإن المشكلة وجدت طريقها للحل تماماً.

وذكرت الشركة لاحقاً أن المشكلة قد تؤثر أيضاً على خدمة مايكروسوفت 365 للمستخدمين في مناطق أخرى.

وقالت أوبن إيه.آي إنها تجري تحقيقاً في مشكلة تتعلق بموصلات الربط الخاصة بمايكروسوفت، إذ ربما تتعطل الاتصالات الجديدة ولا تعمل الأدوات بالصورة المتوقعة.

وأفادت أنثروبيك بأنها رصدت مشكلة لدى أحد مزودي الخدمة مما يؤثر على موصل الربط الخاص بها مع مايكروسوفت 365.