تشافي يمنح دي يونغ شارة قيادة هولندا أمام اليونان وألمانيا

قرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للمنتخب الهولندي، منح شارة قيادة الفريق رسمياً إلى فرينكي دي يونغ خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وسيتولى لاعب خط وسط برشلونة الإسباني قيادة المنتخب الملقب بـ«الطواحين» في ظل غياب فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي يغيب عن الملاعب بسبب معاناته من مشاكل بدنية.

أكد تشافي، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، أن دي يونغ سيشغل منصب القائد في مباراتي منتخب هولندا المقبلتين ببطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يلعب المنتخب البرتقالي ضد نظيره اليوناني الجمعة على ملعب (يوهان كرويف أرينا)، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب ألمانيا في العاصمة برلين بقيادة المدرب يورغن كلوب، الاثنين.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار غياب القائد الأساسي فان دايك عن المباراتين بسبب الإصابة.

ولا يعد دي يونغ غريباً على مسؤولية تمثيل بلاده، لكن هذا التعيين يمثل محطة بارزة في مسيرته الدولية، وقد أعرب اللاعب عن فخره بهذا الدور في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً: «بالطبع، لهذا الأمر دلالة كبيرة. أعتقد أن حمل شارة القيادة شرف عظيم لأي لاعب، وأنا منهم. أن تكون قائداً لبلادك. فتمثيل المنتخب هو أقصى ما يمكن أن يطمح إليه أي لاعب، والآن أصبحت أيضاً قائداً للمنتخب الهولندي».

وسارع المدير الفني للمنتخب الهولندي إلى تسليط الضوء على السمات المحددة التي جعلت من دي يونغ الخيار الأمثل لقيادة الفريق في غياب فان دايك.

وبحكم إشرافه على تدريبه سابقاً في برشلونة، يمتلك تشافي فهماً عميقاً للخصائص الذهنية والفنية للاعب.

وصرح تشافي لوسائل الإعلام: «منحت دي يونغ شارة القيادة بسبب شخصيته في المقام الأول. فهو يحب الاستحواذ على الكرة، ويسعى للتطور يومياً، ويحرص دائماً على أن يكون جزءاً فاعلاً في الفريق. أنا أعرفه جيداً، وهو دائماً ما يتحمل المسؤولية».

وإلى جانب سماته القيادية، لا يمكن إغفال الأهمية التكتيكية لدي يونغ في منظومة منتخب هولندا، إذ يراه تشافي ركيزة أساسية في هوية الفريق، بغض النظر عمن يرتدي شارة القيادة.

وأكد المدرب الإسباني ذلك قائلاً: «بالطبع، منحته الشارة بسبب إمكاناته أيضاً، فأنا أعتبره واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. هذه الأسباب مهمة للغاية بالنسبة إليَّ بصفتي مدرباً».

وستكون هذه المباراة أمام اليونان المشاركة رقم 71 لدي يونغ مع منتخب بلاده، في مسيرة بدأت في سبتمبر (أيلول) عام 2018 حين شارك لأول مرة بديلاً لجورجينيو فينالدوم في مواجهة ضد بيرو، ليرسخ مكانته عنصراً أساسياً لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية للفريق منذ ذلك الحين.

ويعد رونالد كومان، وفرانك دي بور، ولويس فان خال، المدربين الثلاثة الذين سبقوا المدرب الحالي للمنتخب، ليكون بذلك دي يونغ قد لعب تحت قيادة أربعة مدربين مختلفين على المستوى الدولي.

وتكتسب المواجهتان المقبلتان أهمية بالغة لآمال المنتخب الهولندي في بلوغ دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية، حيث يتربع الفريق حالياً على صدارة ترتيب المجموعة الثانية في المستوى الأول للمسابقة القارية برصيد ثماني نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب اليونان، المتساوي معه في الرصيد ذاته، مما يجعل لقاء الجمعة حاسماً في سباق التأهل.

ويأتي المنتخب الألماني في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، بينما تقبع صربيا في المؤخرة دون أي نقطة.