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مدرب كرواتيا: سندافع عن كبريائنا أمام إنجلترا... لن أنسى السباعية

بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
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مدرب كرواتيا: سندافع عن كبريائنا أمام إنجلترا... لن أنسى السباعية

بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)

أكّد سلافين بيليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، أنه لم ينس الخسارة المذلة أمام إنجلترا بنتيجة صفر - 7 ضمن منافسات دوري أمم أوروبا خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وبعد هذه الخسارة الثقيلة، قدّم منتخب كرواتيا أداء أفضل في مباراة انتهت بخسارته أمام إسبانيا بنتيجة 1 - 2، ويستعد لمواجهة جديدة أمام إنجلترا، الخميس، في ويمبلي، ساعياً بقوة لاستعادة كبرياء منتخب بلاده.

وقال بيليتش ،في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «مباراة الشهر الماضي أمام إنجلترا لا تزال عالقة في ذهني».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «لقد أثبتنا أمام إسبانيا حقيقة مستوانا، ونريد أن نؤكد أن ما حدث في المباراة الأولى أمام إنجلترا مجرد كبوة».

وتابع: «قلت للاعبين إن الأداء الذي قدّمناه أمام إسبانيا الشهر الماضي هو طموحنا، يجب أن نؤدي بروح عالية وقتالية، وسنرى غداً ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل ذلك».

وشدّد: «أمامنا فرصة في ويمبلي لإثبات أن ما حدث في رييكا كان مجرد كبوة جماعية».

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث في المجموعة، خلف إسبانيا وإنجلترا.

وبشأن ذلك، قال بيليتش: «الاستمرار في المستوى الأول بدوري الأمم خطوة مهمة، واحتلال المركز الثالث سيكون خطوة مهمة ستفيدنا كثيراً في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2028)».

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مدرب كرواتيا: سندافع عن كبريائنا أمام إنجلترا... لن أنسى السباعية

بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
TT
TT

مدرب كرواتيا: سندافع عن كبريائنا أمام إنجلترا... لن أنسى السباعية

بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)
بيليتش خلال المؤتمر الصحافي (د.ب.أ)

أكّد سلافين بيليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، أنه لم ينس الخسارة المذلة أمام إنجلترا بنتيجة صفر - 7 ضمن منافسات دوري أمم أوروبا خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وبعد هذه الخسارة الثقيلة، قدّم منتخب كرواتيا أداء أفضل في مباراة انتهت بخسارته أمام إسبانيا بنتيجة 1 - 2، ويستعد لمواجهة جديدة أمام إنجلترا، الخميس، في ويمبلي، ساعياً بقوة لاستعادة كبرياء منتخب بلاده.

وقال بيليتش ،في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «مباراة الشهر الماضي أمام إنجلترا لا تزال عالقة في ذهني».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «لقد أثبتنا أمام إسبانيا حقيقة مستوانا، ونريد أن نؤكد أن ما حدث في المباراة الأولى أمام إنجلترا مجرد كبوة».

وتابع: «قلت للاعبين إن الأداء الذي قدّمناه أمام إسبانيا الشهر الماضي هو طموحنا، يجب أن نؤدي بروح عالية وقتالية، وسنرى غداً ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل ذلك».

وشدّد: «أمامنا فرصة في ويمبلي لإثبات أن ما حدث في رييكا كان مجرد كبوة جماعية».

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث في المجموعة، خلف إسبانيا وإنجلترا.

وبشأن ذلك، قال بيليتش: «الاستمرار في المستوى الأول بدوري الأمم خطوة مهمة، واحتلال المركز الثالث سيكون خطوة مهمة ستفيدنا كثيراً في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2028)».

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دوري الأمم الأوروبية كرة القدم الأوربية بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

هاميلتون يستنكر تعطيل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة

هاميلتون خلال زيارته معبر رفح (رويترز)
هاميلتون خلال زيارته معبر رفح (رويترز)
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هاميلتون يستنكر تعطيل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة

هاميلتون خلال زيارته معبر رفح (رويترز)
هاميلتون خلال زيارته معبر رفح (رويترز)

وجّه النجم البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، وبطل العالم لسباقات السيارات «فورمولا 1» 7 مرات رسالة بعد زيارته إلى معبر رفح في مصر الثلاثاء، يستنكر فيها موقف إسرائيل من تعطيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال هاميلتون، في رسالة مطولة، نشرها عبر حسابه الرسمي على شبكة «إنستغرام»، الأربعاء: «الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة على مدار السنوات الثلاث الماضية أمر مفزع، كما أن حرمان البشر من الحرية والأمان والكرم ظلم كبير».

وأضاف النجم البريطاني: «لا ينبغي معاملة أي إنسان على أن حياته أقل قيمة من حياة الآخرين»، مشيراً: «رأيت جدراناً تمتد لأميال بُنيت لحبس أهالي غزة في الداخل، إنه أشبه بسجن مفتوح، ولم أفكر سوى في محاولة الدخول لتقديم المساعدة».

وأردف أيضاً: «رأيت شاحنات عند معبر رفح محملة بالغذاء وتصطف بانتظار العبور، لكنها في الأغلب يتم منعها من الدخول أو تواجه تأخيرات كبيرة، لقد تحدثت إلى سائق شاحنة في مقدمة الطابور، وقال إنه ينتظر منذ أكثر من 12 ساعة».

وتابع: «كما رأيت أيضاً في المركز اللوجستي القريب، الجهود الجبارة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري، لكنني رأيت في نفس الوقت، منع دخول مواد لأسباب غير منطقية مثل أكياس النوم، وحقائب الإسعافات الأولية، والمعدات الطبية، والكراسي المتحركة، حتى كرات القدم للأطفال».

وشدّد لويس هاميلتون: «يجب على إسرائيل الالتزام بواجباتها بعد وقف إطلاق النار، والسماح بدخول شاحنات المساعدات، لا يوجد أي عذر».

وختم سائق فيراري رسالته بالقول: «أعلم أن كثيرين يشعرون بالعجز، والرغبة في فعل شيء ما بدلاً من الاكتفاء بالمشاهدة، لا أريد أن نتعود على معاناة أهالي غزة، أو ندير وجوهنا بعيداً عما يحدث لهم».

وسبق أن دعا هاميلتون إلى السلام في المنطقة، وعبّر عن مواقفه الإنسانية تجاه الصراعات الدائرة.

كما نشر النجم البريطاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات حول الأطفال الذين قُتلوا وسط الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، بخلاف حديثه عن صراعات سياسية أخرى.

وفي زيارته، أجرى هاميلتون جولة في معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، ثم زار المستودعات اللوجستية التي يديرها الهلال الأحمر المصري، المسؤول عن تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال هاميلتون باللغة العربية: «السلام عليكم» للعاملين في مجال الإغاثة بمعبر رفح، كما صافح عدداً من العمال والمسؤولين وتبادل معهم أحاديث قصيرة.

من جانبه، قال خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن زيارة هاميلتون هدفها إطلاعه على جهود مصر في إرسال المساعدات إلى غزة.

وقام هاميلتون بزيارته إلى قطاع غزة بعد خوض السباق رقم 400 في مسيرته يوم الأحد الماضي بالتنافس في سباق جائزة البرازيل الكبرى على حلبة إنترلاغوس.

ويعدّ هاميلتون أول سائق من ذوي البشرة السمراء يشارك في سباقات «فورمولا 1»، وبدأ مسيرته مع فريق مكلارين في 2007، وأصبح ثاني سائق خاض 400 سباق بعد زميله السابق في الفريق فرناندو ألونسو، الذي وصل لهذا الإنجاز عام 2024.

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الرياضة رياضة عالمية

فان بوميل مدرب بلجيكا: لوكاكو لن يستطيع المشاركة أمام تركيا

فان بوميل خلال قيادته تدريبات بلجيكا الأخيرة (أ.ف.ب)
فان بوميل خلال قيادته تدريبات بلجيكا الأخيرة (أ.ف.ب)
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فان بوميل مدرب بلجيكا: لوكاكو لن يستطيع المشاركة أمام تركيا

فان بوميل خلال قيادته تدريبات بلجيكا الأخيرة (أ.ف.ب)
فان بوميل خلال قيادته تدريبات بلجيكا الأخيرة (أ.ف.ب)

قال المدرب مارك فان بوميل، الأربعاء، إن عودة جيريمي دوكو إلى تشكيلة بلجيكا قبل مباريات دوري الأمم الأوروبية، وضعت أمامه معضلة محببة بسبب وفرة الخيارات.

وغاب دوكو، الذي تعرض لوعكة صحية خلال كأس العالم وظهر بمستوى متراجع، عن أول أربع مباريات للفريق في دور المجموعات بدوري الأمم في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) بسبب الإصابة.

لكن الجناح أصبح جاهزاً للمشاركة في المباراتين الأخيرتين للفريق بالمجموعة الأولى ضمن المستوى الأول أمام تركيا في إزمير الخميس، وأمام إيطاليا في بروكسل الأحد.

وقال فان بوميل في مؤتمر صحافي: «سعيد للغاية بعودة جيريمي إلى التشكيلة. بالتأكيد هذا يجعل اختيار التشكيلة الأساسية أكثر صعوبة، لكنني أعتقد أن الأجنحة الخمسة قادرون على اللعب في الجانبين. إنها معضلة، لكنها مشكلة محببة. لا أستطيع أن أعطيكم إجابة بعد حول من سيشارك».

وسيفتقد منتخب بلجيكا جهود هدافه التاريخي روميلو لوكاكو.

وقال المدرب: «يعاني روميلو من بعض الآلام في الفخذ. وكان يشعر بها بالفعل الثلاثاء. لا يزال قادراً على التدرب، لكننا قررنا بالاتفاق المشترك عدم ضمه إلى التشكيلة».

وأضاف: «إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، داخل الملعب وخارجه. لم يبدأ أساسياً سوى في مباراة واحدة حتى الآن، لكنه قدم بالفعل مساهمة مهمة عندما شارك بديلاً».

وقال فان بوميل: «لذا آمل أن يكون جاهزاً في الوقت المناسب لمباراة إيطاليا».

وتحتل بلجيكا المركز الثالث في المجموعة الأولى ولها ست نقاط، خلف فرنسا المتصدرة برصيد عشر نقاط، وإيطاليا التي تملك سبع نقاط. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام في مارس (آذار).

وتلعب فرنسا مع إيطاليا في ميلانو الخميس.

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