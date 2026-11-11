مدرب كرواتيا: سندافع عن كبريائنا أمام إنجلترا... لن أنسى السباعية

أكّد سلافين بيليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، أنه لم ينس الخسارة المذلة أمام إنجلترا بنتيجة صفر - 7 ضمن منافسات دوري أمم أوروبا خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وبعد هذه الخسارة الثقيلة، قدّم منتخب كرواتيا أداء أفضل في مباراة انتهت بخسارته أمام إسبانيا بنتيجة 1 - 2، ويستعد لمواجهة جديدة أمام إنجلترا، الخميس، في ويمبلي، ساعياً بقوة لاستعادة كبرياء منتخب بلاده.

وقال بيليتش ،في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «مباراة الشهر الماضي أمام إنجلترا لا تزال عالقة في ذهني».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «لقد أثبتنا أمام إسبانيا حقيقة مستوانا، ونريد أن نؤكد أن ما حدث في المباراة الأولى أمام إنجلترا مجرد كبوة».

وتابع: «قلت للاعبين إن الأداء الذي قدّمناه أمام إسبانيا الشهر الماضي هو طموحنا، يجب أن نؤدي بروح عالية وقتالية، وسنرى غداً ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل ذلك».

وشدّد: «أمامنا فرصة في ويمبلي لإثبات أن ما حدث في رييكا كان مجرد كبوة جماعية».

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث في المجموعة، خلف إسبانيا وإنجلترا.

وبشأن ذلك، قال بيليتش: «الاستمرار في المستوى الأول بدوري الأمم خطوة مهمة، واحتلال المركز الثالث سيكون خطوة مهمة ستفيدنا كثيراً في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2028)».