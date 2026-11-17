انتزع منتخب أيرلندا الشمالية تعادلا ثمينا خارج أرضه مع المجر بنتيجة 1 / 1، الثلاثاء، ليضمن بذلك الصعود للمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية في النسخة القادمة لموسم 2028 / 2029.

لم يحافظ منتخب المجر على تفوقه وسط جماهيره بهدف سجله بارناباس فارغا في الدقيقة 35.و أدرك الضيوف التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله جاستن ديفيني في الدقيقة 65، ليحصل كل فريق على نقطة.

بهذه النتيجة، يحافظ منتخب أيرلندا الشمالية على صدارة المجموعة الثانية من المستوى الثاني برصيد 12 نقطة، ليرتقي للمستوى الأول.

أما منتخب المجر، فحل ثانيا برصيد 11 نقطة ليخوض مرحلة الملحق التي ستشهد مباراتين ذهابا وإيابا في مارس (آذار) المقبل بين أسوأ فريقين احتلا المركز الثالث وأفضل فريقين احتلا المركز الرابع في المستوى الأول ضد الفرق الأربعة التي احتلت المركز الثاني في المستوى الثاني.

وفي مواجهة أخرى بنفس المجموعة، فازت أوكرانيا على جورجيا بنتيجة 1 / صفر.

سجل دانيلو سيكان الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى، بينما أكمل منتخب جورجيا اللقاء بنقص عددي بعد طرد لوكا لوكوشفيلي في الدقيقة 91.

رفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب جورجيا الترتيب برصيد نقطتين، وسيخوض مرحلة الملحق لتفادي الهبوط للمستوى الثالث.