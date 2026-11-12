رسمياً... كين يحطم الرقم القياسي الإنجليزي بمباراته الدولية الـ126

أصبح هاري كين أكثر لاعبي منتخب إنجلترا خوضاً للمباريات الدولية بعدما لعب الخميس مباراته الـ126 مع انطلاق مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا على ملعب ويمبلي في لندن في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتجاوز كين (33 عاماً) الذي يخوض أول مباراة دولية له منذ فوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، الرقم الذي كان يتقاسمه مع حارس المرمى السابق بيتر شيلتون.

ورُفعت لافتة ضخمة قبل انطلاق المباراة تحمل صورة كين وعبارة «الأفضل في إنجلترا».

وقال المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل لقناة «آي تي في»: «لا يوجد سر. إنها الشخصية والموهبة والعمل الجاد والتفاني والتركيز. حزمة متكاملة».

وأضاف: «هو عادة ليس صاحب الصوت الأعلى في غرفة الملابس، لكنه لا يزال قائدنا، ولا يزال يحمل شارة القيادة».

وتُوّج مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الشهر الماضي بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم، متفوقاً على الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال، وأصبح أول إنجليزي يحقق هذا الإنجاز منذ 25 عاماً.

وكان اللاعب السابق لتوتنهام خاض مباراته الدولية الأولى عام 2015، وسجل رقماً قياسياً يبلغ 91 هدفاً مع منتخب إنجلترا، بينها ستة أهداف في أول أربع مباريات من مشواره في دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم.