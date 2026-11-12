دياز يتعافى ويقترب من العودة إلى تدريبات البايرن

أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، في بيان له، الخميس، عن قرب عودة لاعب خط الوسط لويس دياز إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ويتعافى دياز حالياً من تمزق عضلي كان قد تعرض له خلال مباراة الفريق أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكر بايرن ميونيخ أن اللاعب الكولومبي قطع خطوة مهمة أخرى نحو العودة إلى المشاركة في المباريات.

ونظراً لغياب معظم لاعبي الفريق بسبب التوقف الدولي، فقد شهدت التدريبات الحالية مشاركة عدد من لاعبي أكاديمية الشباب.

كما شارك في التدريبات أيضاً لاعب خط الوسط جمال موسيالا، الذي كان غائباً عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة أثناء وجوده مع المنتخب الألماني في نهاية سبتمبر (أيلول).

ومن المقرر أن يعود بايرن ميونيخ إلى المنافسات في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ سيواجه فريق كولونيا ضمن منافسات الدوري الألماني.