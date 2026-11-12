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الرياضة رياضة عالمية

دياز يتعافى ويقترب من العودة إلى تدريبات البايرن

لويس دياز (د.ب.أ)
لويس دياز (د.ب.أ)
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دياز يتعافى ويقترب من العودة إلى تدريبات البايرن

لويس دياز (د.ب.أ)
لويس دياز (د.ب.أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، في بيان له، الخميس، عن قرب عودة لاعب خط الوسط لويس دياز إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ويتعافى دياز حالياً من تمزق عضلي كان قد تعرض له خلال مباراة الفريق أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكر بايرن ميونيخ أن اللاعب الكولومبي قطع خطوة مهمة أخرى نحو العودة إلى المشاركة في المباريات.

ونظراً لغياب معظم لاعبي الفريق بسبب التوقف الدولي، فقد شهدت التدريبات الحالية مشاركة عدد من لاعبي أكاديمية الشباب.

كما شارك في التدريبات أيضاً لاعب خط الوسط جمال موسيالا، الذي كان غائباً عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة أثناء وجوده مع المنتخب الألماني في نهاية سبتمبر (أيلول).

ومن المقرر أن يعود بايرن ميونيخ إلى المنافسات في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ سيواجه فريق كولونيا ضمن منافسات الدوري الألماني.

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الدوري الألماني كرة القدم الأوربية ألمانيا

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الرياضة رياضة عالمية

قاضية أميركية ترفض طلب «فيفا» التدخل في تحقيق «يويفا»

القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)
القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)
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قاضية أميركية ترفض طلب «فيفا» التدخل في تحقيق «يويفا»

القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)
القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)

رفضت قاضية أميركية الخميس محاولة من الشركات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في الولايات المتحدة للتدخل في مساعي الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للحصول على أدلة، تمهيداً لرفع قضية جنائية في سويسرا ضد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو بشأن خطته الملغاة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية جانيت فارغاس في حكمها: «الأطراف الأميركية التابعة لـ(فيفا) ليس لها مصلحة مباشرة وجوهرية، ومحمية قانوناً في موضوع هذا الطلب».

وأضافت: «وفي ضوء هذا التحديد، تمارس المحكمة سلطتها التقديرية برفض منح الإذن بالتدخل».

وكان «يويفا» قد طلب إذناً للحصول على شهادات ووثائق من كيانات تابعة لـ«فيفا» في فلوريدا لاستخدامها في شكوى جنائية يعتزم تقديمها في سويسرا ضد إنفانتينو، ومسؤولين آخرين في «فيفا»، بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم البالغة قيمتها 20 مليار دولار، والمعروفة باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والتي تراجع عنها منذ ذلك الحين.

وفي طلب للتدخل قُدم في سبتمبر (أيلول)، التمس «فيفا» من المحكمة إرجاء البت في طلب «يويفا»، أو السماح له بالاعتراض على الطلب.

ودفع الاتحاد الدولي بأن «يويفا» يسعى للحصول على أدلة من أجل «إجراءات جنائية سويسرية مزعومة (لكنها غير موجودة)»، وأنه يهدف إلى عرقلة مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز» منذ البداية.

وتراجع «فيفا» عن ذلك المقترح في 31 يوليو (تموز) بعد اعتراض «يويفا»، واتحادات قارية أخرى.

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فيفا أميركا
الرياضة رياضة عالمية

علي ماهر مدرب مصر الجديد: ننتظر جماهيرنا أمام مالاوي

علي ماهر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
علي ماهر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
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علي ماهر مدرب مصر الجديد: ننتظر جماهيرنا أمام مالاوي

علي ماهر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
علي ماهر (الاتحاد المصري لكرة القدم)

قال علي ماهر، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، إنه يأمل في حضور جماهيري كثيف في أول مباراة له مدرباً للفريق في مواجهة مالاوي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وتولى علي ماهر تدريب منتخب مصر خلفاً لحسام حسن الذي وجه له اتحاد الكرة المصري الشكر معلناً رحيله عن منصبه الأسبوع الحالي.

وأضاف ماهر في مؤتمر صحافي، أن لاعبي المنتخب المصري بدأوا في استيعاب أسلوبه، وهو ما يعد علامة إيجابية.

ووعد ماهر الجماهير بأن المنتخب المصري سيقدم مباراة قوية أمام مالاوي، مشيراً إلى أن الفريق يضم مجموعة متنوعة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية.

وقال علي ماهر إن سبب استدعاء ناصر ماهر، لاعب فريق بيراميدز، يعود إلى كونه لاعباً مختلفاً ومهماً بالنسبة لفريقه، مشيراً إلى أنه من العناصر القادرة على صنع الفارق.

وأشاد علي ماهر بمنافسه في مباراة الجمعة، منتخب مالاوي، قائلاً إنه فريق على مستوى عالٍ، لكنه أشار إلى أنه درس المنافس بشكل جيد والفريق جاهز لمواجهته.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا 2027 برصيد أربع نقاط من فوز على جنوب السودان وتعادل سلبي مع أنجولا، الذي يتساوى معه في الرصيد ويحتل المركز الثاني، فيما يوجد منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

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كأس الأمم الأفريقية مصر
الرياضة رياضة عالمية

دياز يتعافى ويقترب من العودة إلى تدريبات البايرن

لويس دياز (د.ب.أ)
لويس دياز (د.ب.أ)
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دياز يتعافى ويقترب من العودة إلى تدريبات البايرن

لويس دياز (د.ب.أ)
لويس دياز (د.ب.أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، في بيان له، الخميس، عن قرب عودة لاعب خط الوسط لويس دياز إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ويتعافى دياز حالياً من تمزق عضلي كان قد تعرض له خلال مباراة الفريق أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وذكر بايرن ميونيخ أن اللاعب الكولومبي قطع خطوة مهمة أخرى نحو العودة إلى المشاركة في المباريات.

ونظراً لغياب معظم لاعبي الفريق بسبب التوقف الدولي، فقد شهدت التدريبات الحالية مشاركة عدد من لاعبي أكاديمية الشباب.

كما شارك في التدريبات أيضاً لاعب خط الوسط جمال موسيالا، الذي كان غائباً عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة أثناء وجوده مع المنتخب الألماني في نهاية سبتمبر (أيلول).

ومن المقرر أن يعود بايرن ميونيخ إلى المنافسات في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ سيواجه فريق كولونيا ضمن منافسات الدوري الألماني.

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الدوري الألماني كرة القدم الأوربية ألمانيا